Jak dělím svoje žáky na ukrajinské a české děti ?
Vůbec nepochybujte o tom, že „termín“ děti je i na střední škole patřičný. Přicházejí k nám nejčastěji ve věku patnácti let...
Skutečnost, že odchází už jako víceméně dospělí lidé a že u toho přerodu člověk asistuje je hodně zavazující...
Takže jak si rozděluji našince a ukrajince?
Vídám děti introvertní, plaché... Taky oráchlé extroverty či s nejrůznějšími poruchami soustředění. Vídám děti dobře vychované, i ty které nikdo zatím nenaučil pozdravit. (Samostatnou kapitolou jsou kluci, kteří se založenýma rukama pozorují svou spolužačku vláčet těžkou bednou. O příčině tohoto jevu je včerejší blog, tady už to pitvat nebudu...)
Vídám takové, které osud moc nešetřil a umí se postarat nejen o sebe, ale i sourozence, občas i rodiče... Také vídám hodně těch, kteří netuší co s plným pytlem odpadků a namazat si chleba s máslem je pro ně životní dobrodružství. Někteří jsou rozmazlení, jiní musí ke škole pracovat...
Mohl bych takhle pokračovat donekonečna. Nicméně na ukrajince, čechy, nebo třeba vietnamce své žáky opravdu nedělím. Ani by mě to nikdy nenapadlo.
Je zkrátka třeba mít je rád. Všechny. Bez toho by se člověk nikam nepohnul a nic by je nenaučil.
Samozřejmě jsem zažil situace, kdy se nějaké „nečeské“ dítě nebo skupina (fuj to je ošklivé slovo, to nečeské...) projevilo problémově... Ovšem, stejně tak jako „Pepík Novák“. Roli v tom hrají úplně jiné důvody než národnost, případně barva pleti...
Co je mi ale poravdu líto a co mě hněte... Že speciálně z těch ukrajinských dětí, už se řada potkala s agresivním chováním ze strany našinců.
Chápu, že únava z následků zdánlivě vzdálené války na řadu z nás doléhá. Není to nic divného. Nicméně mysleme na to, že i v mnohem horších situacích je třeba zůstat lidmi...
Díky :)
Filip Vracovský
Holky na „Ofku“ ?Novodobé prostitutky? Haló, haló... Proč je chlapů málo?
Často slýchám o zkažených holkách z Only Fans... O moderních prostitutkách... O celé dekadenci dnešní doby...
Filip Vracovský
Smrdí to kuře ? Jak se vede KFC ? Nejsou lidi ?
Nepíšu to rád... Z řetězců rychlého občerstvení bylo zrovna KFC místo kam jsem se vždycky těšil.....
Filip Vracovský
Evropská unie zatím neuvažuje o tom poslat klobásy do ilegality...
Jen nevím, jestli mě to má uklidnit. Má se přeci starat o naše dobro. I proti naší vůli . Ale co už...
Filip Vracovský
Hloupneme pro naše politiky, nebo si jenom necháváme trhat kořeny ?
Život má určitě podstatně větší přesah než půtky ve vyhroceném předvolebním boji. A má ještě jednu vlastnost, která by nás měla držet v klidu. Nikdo ho nakonec nepřežije. Podle mě není těžké si říct, co je tedy opravdu podstatné.
Filip Vracovský
Ano, šéf se konečně vrátil ... Doba se mění, Zdeněk Pohlreich (naštěstí) zůstává...
Nejde jen o další pokračování reality šou, které startuje na Primě. Díky Prima+ jsem ovšem premiérový první díl další řady zhltnul s menším předstihem...
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Děti jsou v bezpečí, svobodu Palestině, pronesl střelec a zahájil palbu na svatbě
Jeden člověk zahynul a další utrpěli zranění poté, co v noci na neděli SELČ ozbrojený muž začal...
Slušná flotila pro středně velkou zemi. Dny NATO v Ostravě vrcholí
Přímý přenos Na 70 letounů a vrtulníků na jednom místě. Armádní technika ze sedmnácti zemí. Na mošnovském...
Přírodní živly vzaly rodině už dva domy. Manželé z Jeseníku budou stavět i potřetí
V Šumperské ulici v Jeseníku, kudy se loni v září prohnala rozvodněná řeka Bělá, dnes jejich domov...
Odchod do důchodu v 67 letech? Nesmysl, říká lídr Motoristů Vojtěch Krňanský
Kandidátku Motoristů sobě v Pardubickém kraji vede Vojtěch Krňanský, který je už sedm let starostou...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 786
- Celková karma 24,54
- Průměrná čtenost 2051x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...