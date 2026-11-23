Jak chutnají mravenci? Kuchař bez týmu je jen snílek.
Byť si sám připadám pořád ještě juniorsky, čas kolem letí letí nezadržitelně. Což nejlépe dokumentuje fakt, že kamarádem byl už jeho táta.
Ale nebudu už zdržovat. Nejen o tom, že zažít zahraničí na vlastní kůži je potřeba vypráví David Šmucr.
Kuchař bez týmu je jen snílek v zástěře. Jak chutná dřina v michelinském Kadeau i návrat do české reality
Česká gastronomie ráda mluví o lásce k řemeslu a lokálních surovinách, ale realita špičkových světových kuchyní je mnohem méně romantická. Je to o minutovém drilu, tunách fermentace, pinzetách, které dávají smysl, a lidech, bez kterých jste v kuchyni úplně nahraní. Své o tom ví David – kuchař, který vyměnil hotel v Jizerských horách za dánský ostrov Bornholm a michelinskou restauraci Kadeau, reprezentoval Plzeňský kraj na EXPU 2025 v japonské Ósace a teď se doma pokouší skloubit severskou přesnost s českou tradicí.
Jak se dostat do Kadeau? Stačí odchytit kuchaře u popelnic
Dánsko jsem původně vnímal jako jakousi vyšší úroveň evropské gastronomie obecně. Po pár měsících jsem ale zjistil, že to vůbec není o zemi jako takové, nýbrž o hrstce podniků a kuchařů, kteří si vzali práci na starost a sami ten pohled na Dánsko posunuli do jiné ligy.
Doma jsem vařil v hotelu v Jizerských horách a cítil jsem vnitřní potřebu se vzdělávat, objevovat a posouvat dál. Vybíral jsem mezi víc zeměmi – francouzsky ani německy neumím a v Itálii není výdělek tak vysoký, takže peníze hrály roli taky. Naštěstí mě v tom podpořila přítelkyně a jela se mnou.
Do samotného Kadeau jsem se dostal jednoduše, i když ne úplně obvykle. Půl roku jsem pracoval v jednom z nejlepších přímořských hotelů na Bornholmu a chtěl jsem zažít podnik, který má organizaci na úrovni, o které jsem do té doby jen slyšel. V den volna jsem si tam prostě zajel, u popelnic a personálního vchodu odchytil jednoho z kuchařů a poprosil ho, ať mi zavolá šéfkuchaře. Domluvil jsem se tam se souschefem, poslal životopis a našli pro mě místo na září. Žádnou konkrétní představu jsem neměl – chtěl jsem pryč z vyjetých kolejí a byl jsem hlavně zvědavý, co potkám.
Kuchyně bez kompromisů a 45 minut povinného klidu
Den v Kadeau začínal v 10:45 v kuchyni, týmy na sběr divokých surovin (foraging) se scházely už v 10:15 a protočili se tam postupně všichni. Zahrada je kousek od restaurace a je v ní všechno – rajčata chutnější, než jsem kdy jedl, bylinky, zelenina, stromy, květiny. Od rána do večera se zpracovávalo to, co přišlo ze zahrady: krájelo se, přelévalo, infuzovalo. Každá minuta dne byla naplánovaná do detailu.
V 11:30 byla snídaně, v 16:00 oběd. Vždycky přesně 45 minut, kdy se nedělalo vůbec nic. Ze začátku bylo skoro zvláštní jen sedět a nesmět do kuchyně, když přesně víte, kolik práce vás ještě čeká. Servis byl ale perfektně zorganizovaný a kuchaři věděli o hostech úplně všechno: kolik jich je, v kolik přijdou, kdo kde sedí, odkud jsou, kolik jim je. Panoval tam vzájemný respekt a fungovalo to jako skutečný tým.
Z technik mě nejvíc dostala jejich práce s uchováváním surovin. Sušičky byly všude, pořád se marinovalo, sušilo, fermentovalo a nakládalo. Nejvíc mi utkvěly nezralé vlašské ořechy – propíchali je, čtrnáct dní máčeli ve vodě, kterou denně měnili, pak je uvařili doměkka v cukrovém sirupu a používali na dezert s misem a zmrzlinou z vlašských ořechů. Klasické vaření bylo vidět skoro jen na personálním obědě. Jinak se pracovalo hlavně s mořskými plody, fermentovanými produkty, sušením a gely. Na fermentaci a konzervaci měli dokonce samostatný tým, který kuchařům tuhle „špinavou práci“ odebíral, aby se oni mohli soustředit jen na samotnou kuchyni.
Nároky na vzhled talíře jsou tam extrémní a každý talíř má vypadat naprosto stejně – což je disciplína sama o sobě, když pracujete s věcmi ze zahrady a z přírody. Začínal jsem u servírování nejtěžšího pokrmu: 54 segmentů poskládaných do přesného kruhu. Servírovalo se minimálně šest talířů najednou a ze začátku mi trvalo skoro patnáct minut dát je všechny dohromady. To máte necelé tři sekundy na každý jeden tah. Tempo, které tam vyžadovali, bylo enormní. Pinzety tam byly víc než časté, ale u každého chodu byl vidět smysl a příběh, nikdy to nebyl jen prázdný efekt pro oko.
Chuťově mi nejvíc vyrazila dech fermentovaná pasta z mravenců ze zahrady se solí yuzu, podávaná s polosušenými rajčaty, křenovou smetanou a syrovou krevetou. Ten balanc mezi kyselostí z mravenců, sladkostí z rajčat a tukem ze smetany byl neuvěřitelný.
Úplně nejsilnější moment ale přišel u tartaletky ze syrové makrely. Stál jsem uprostřed rozbořené kuchyně po úklidu a jen jsem se blbě smál a zíral do prázdna, protože jsem vůbec nechápal, jaké chutě mám v puse. Nebylo to tak samozřejmě u všeho – něco jsem dojedl a jen si v duchu řekl „no, brambory“ – ale právě proto ty momenty, kdy to zafungovalo na sto procent, člověku zůstanou v hlavě napořád.
Tvrdý návrat domů, Ósaka a pohled do Tokia
Návrat do Česka byl popravdě tvrdý. V Dánsku mi čas utíkal rychle – byl jsem buď v práci, objevoval jsem ostrov, nebo dělal na vlastním projektu, volných dní moc nebylo. Doma trávím čas s rodinou a čas utíká ještě rychleji, ale mám teď mnohem víc prostoru pracovat na vlastních věcech.
V listopadu jsem uspořádal osmichodovou degustační večeři inspirovanou severskou a japonskou kuchyní – tu japonskou stranu jsem si prohloubil, když jsem reprezentoval Plzeňský kraj na EXPU 2025 v japonské Ósace – spojenou s českou surovinou a tradicí. Na talíři se tam potkal třeba zavináč ze sledě, brzlík, zpracovaný jelen, švestky nebo lívance. Byla to akce, na které jsem pracoval od chvíle, co jsem na začátku roku odjel, a chtěl jsem se jí věnovat naplno.
Mám ke svému řemeslu respekt a vím, že dobrá rozhodnutí potřebují čas. Nechci svoji motivaci a chuť do práce zkazit prvním zaměstnáním, které se namane, dokud nenajdu místo, ve kterém se budu cítit opravdu dobře. Zároveň se připravuji na jaro, kdy chci podat přihlášku do programu JCDC Tokyo – jde o šestiměsíční praktické vzdělávání se závěrečnou zkouškou, financované ministerstvem zemědělství. Do té doby musím vymyslet, jak si na cestu vydělat. Do budoucna bych se viděl spíš v pozici managementu gastronomie – chci se dovzdělat, ale teď hlavně sbírám zkušenosti.
Příprava je základ pro každou kvalitní kuchařskou práci. Ve chvíli kdy kuchař zapne gril, nebo pánev, neběhá po kuchyni jako trotl a nenahání suroviny. Má vše hotové a věnuje procesu zpracování surovin maximální péči.
Otevřená část kuchyně Kadeau
A jak se tam vaří ?
Kuchař bez týmu je jen snílek
Práce v Dánsku mě poznamenala. Nemyslím si, že musí být úplně všechno nutně lokální od souseda přes plot, ale je potřeba podporovat malé podniky a lidi, kteří svou práci dělají srdcem, ne nadnárodní řetězce. Produkt ze zahrady je o dost kvalitnější, ale stojí za ním práce a čas lidí, které je dneska obrovský problém sehnat.
Jednou rád udělám větší projekt, až najdu způsob, jak ho vést, a hlavně správný tým, bez kterého se to neobejde. Převzal jsem si jednu větu od šéfkuchaře, pod kterým jsem kdysi pracoval: kuchař bez týmu je jen snílek v zástěře. Došlo mi to naplno, když jsme s čerstvě sestaveným týmem vařili testovací menu na degustaci a já je jen tak sledoval, jak spolu pracují v kuchyni. Byl to krásný pohled.
A co bych vzkázal mladým lidem? Ať se v klidu zamyslí, co vlastně chtějí. Pustit se můžeme do čehokoliv, pokud to pro nás do budoucna dává smysl a něco si z toho odneseme. Hlavně se nebát, i když to není vždycky jednoduché. Odjet na sezónu ven zní na začátku jako věčnost, ale ani nemrknete a jste zpátky.
Davidovo jídlo z lisopadového degustačního večeru.
Filip Vracovský
Pro tohle většina lidí 17. listopadu klíči opravdu nezvonila
S odstupem několika dní se můžu ještě jednou v klidu zamyslet nad tím, co se odehrávalo 17. listopadu i těsně před ním.
Filip Vracovský
Starý páky pořád válej, aneb metááál jedéééé :D
Mám relaxační večer a tak jako obvykle v takovou chvíli potěším sebe i sousedy pěknou dávkou poctivé muziky...
Filip Vracovský
Nechtějte vědět o čem jsem přemýšlel 17.11. 1989
Kdybych měl dneska s odstupem let vzpomínat, kde jsem 17. listopadu 1989 vlastně byl nebo nebyl, upřímně se přiznám, že to vůbec netuším.
Filip Vracovský
Užijte si demošku. Já už tam tentokrát nejedu.
Sám jsem přitom před nástupem vlády Petra Fialy na tyhle protibabišovské demonstrace poctivě jezdil. Dneska už to ale nedělám.
Filip Vracovský
O smrti i životě...
Pár dalších slov pro náhodné kolemjdoucí i stálé hosty. S lehkou melancholií která ladí s usínáním přírody kolem...
|Další články autora
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Bro, kámo, reálně jakoby. Česko zaplavili brokolíci, poznáte je po vlasech i slovníku
Kudrnatá hříva jako růžička brokolice, prošívaná bunda, tenisky a slovník plný výrazů jako „bro“,...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
V Brně testují silnici z odpadové škváry. Postavila si ji spalovna na pozemku areálu
Škvára, která vzniká po likvidaci odpadu ve spalovně, může v budoucnu najít využití ve...
Kožešinový límec byl snem žen. Zámek vystavuje módu minulého století
Klobouky, šperky, kožešiny nebo třeba kabelky nesloužily kdysi „pouze“ pro parádu. Prozrazovaly...
Čerstvě vyprané prádlo může dráždit pokožku. Na co si dát při praní pozor?
V Karlovarském kraji místy sněží, silnice mohou klouzat
V Karlovarském kraji dnes nad ránem začalo v některých oblastech sněžit, místy i intenzivně....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 945
- Celková karma 16,95
- Průměrná čtenost 1888x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...