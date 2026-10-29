Já omalovánka...
... co si tiše zaševelí podzimem.
Omluvte tu AI úpravu.Grafik (stejně jako fotograf ze mě nebude :D) , ale zdá se mi to přehlednější než jen okopírovat text...
Filip Vracovský
Nebojím se zimy...
Malování slovem na brzký nedělní podvečer. Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí, které láká světlo bludiček...
Filip Vracovský
Epidemie salmonely: Na vině je nekompetence, internet a ztráta soudnosti?
Vyskočila na mě dneska zpráva, která s vysokou pravděpodobností ukazuje na hlavního viníka jedné z nejzávažnějších hygienických kauz ve veřejném stravování za poslední dobu.
Filip Vracovský
Vládní koalice, nebo lupiči?
Kdo mě čte, ví moc dobře, že na žádný posvátný krávy nevěřím. Ani na Kavčích horách. Šetřit se má, zvlášť v dnešní době...
Filip Vracovský
A zase ta poezie...
Sobotní nepolitická chvilka poezie :) Pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Poslední dobou mám nějaký tvůrčí přetlak.
Filip Vracovský
Ukrajina, prokletá obilnice Evropy
Je to krásná země a s jejím národem si navíc osobně velmi dobře rozumím. Těžce zkoušená dějinami, mstou táhnoucí se od Bohdana Chmelnického přes druhou světovou válku až po dnešek – a ještě mnohem dál.
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Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...