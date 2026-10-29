Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Já omalovánka...

Filip Vracovský VIP
I dneska si dovolím pozvat k malování slovem štamgasty i náhodné kolemjdoucí. Pár slov o mě a taky o básnících...

... co si tiše zaševelí podzimem.

Omluvte tu AI úpravu.Grafik (stejně jako fotograf ze mě nebude :D) , ale zdá se mi to přehlednější než jen okopírovat text...

Autor: Filip Vracovský | čtvrtek 29.10.2026 16:53 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
Vstoupit do diskuse (1 příspěvků)

Další články autora

Filip Vracovský

Nebojím se zimy...

Malování slovem na brzký nedělní podvečer. Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí, které láká světlo bludiček...

25.10.2026 v 17:58 | Karma: 7,73 | Přečteno: 189x | Diskuse | Poezie a próza

Filip Vracovský

Epidemie salmonely: Na vině je nekompetence, internet a ztráta soudnosti?

Vyskočila na mě dneska zpráva, která s vysokou pravděpodobností ukazuje na hlavního viníka jedné z nejzávažnějších hygienických kauz ve veřejném stravování za poslední dobu.

25.10.2026 v 8:01 | Karma: 26,28 | Přečteno: 1146x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Vládní koalice, nebo lupiči?

Kdo mě čte, ví moc dobře, že na žádný posvátný krávy nevěřím. Ani na Kavčích horách. Šetřit se má, zvlášť v dnešní době...

24.10.2026 v 6:02 | Karma: 28,24 | Přečteno: 1052x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

A zase ta poezie...

Sobotní nepolitická chvilka poezie :) Pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Poslední dobou mám nějaký tvůrčí přetlak.

17.10.2026 v 15:32 | Karma: 7,85 | Přečteno: 115x | Diskuse | Poezie a próza

Filip Vracovský

Ukrajina, prokletá obilnice Evropy

Je to krásná země a s jejím národem si navíc osobně velmi dobře rozumím. Těžce zkoušená dějinami, mstou táhnoucí se od Bohdana Chmelnického přes druhou světovou válku až po dnešek – a ještě mnohem dál.

17.10.2026 v 9:02 | Karma: 14,69 | Přečteno: 423x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Demence se plíží nenápadně. Tyto změny v chování by rodina neměla přehlédnout

V případě obtíží je nutné vše pobrat se svým praktickým lékařem.
27. října 2026

Zapomenuté klíče nebo jméno souseda ještě nemusí znamenat nic vážného. Co když ale člověk netrefí...

OBRAZEM: Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem

Budoucí vzhled okolí Nádraží Krč i nové stanice metra D u Jižní spojky
27. října 2026

Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí Praha-Krč se...

Naděje pro lidi s artrózou. Vědci ze Stanfordu našli způsob, jak obnovit poškozenou chrupavku

Běhání
21. října 2026  17:01

Bolavé klouby a omezený pohyb trápí miliony lidí po celém světě. Artróza se s věkem objevuje stále...

Na Proseku otevřeli novou bobovou dráhu. Futuristické terasy nabízejí výhled až na Hradčany

Bobová dráha na Proseku
22. října 2026  9:58

Známá bobová dráha na pražském Proseku se po 22 letech proměnila k nepoznání. Přibyla druhá trať...

Pád pod metro nemusí skončit tragicky: DPP radí neztrácet hlavu a zalehnout do žlabu

Při osmdesátikilometrové rychlosti většinou metro nezastaví dříve než za 200...
28. října 2026  11:55

Ze statistik plyne, že úmyslně nebo nešťastnou náhodou skončí v kolejišti metra desítky lidí ročně,...

Vítězné hnutí ANO chce ve Zlíně jednat o koalici, zatím je mimo vyjednávání

ilustrační snímek
29. října 2026  15:29,  aktualizováno  15:29

Hnutí ANO, které vyhrálo komunální volby ve Zlíně, se chce opět setkat s dalšími subjekty kvůli...

Kdo si navlékne smoking po Danielu Craigovi? V tomto článku najdete jméno nového Jamese Bonda

007 First Light
29. října 2026

Martini nemíchat, nepronášet zbytečné řeči a hlavně trefit správného herce. Výběr nového Jamese...

Díky pavilonu Barborka kroměřížské sociální služby odlehčí péči více rodinám

Sociální služby města Kroměříže zkrekonstruovaly pavilon Barborka. Díky tomu...
29. října 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Sociální služby města Kroměříže (SSKM) rozšířily svou nabídku. V rekonstruovaném pavilonu K v...

Ostravský obvod Vítkovice dokončil úpravy hřbitova za 120 milionů korun

ilustrační snímek
29. října 2026  15:14,  aktualizováno  15:14

Ostravský městský obvod Vítkovice dokončil po pěti letech úpravy místního hřbitova. Jeho proměna...

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 934
  • Celková karma 19,77
  • Průměrná čtenost 1902x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.