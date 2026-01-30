Hurá, pod vedením Tomia Okamury zrušíme žvanírnu ve Sněmovně...
|
Konec žvanění ve Sněmovně ještě letos? Jak chce koalice změnit jednací řád
Politik který se nebojí nazývat věci pravými jmény a štafle drží lépe než Masaryk, nebo kterýkoliv Šógun se už dávno zapsal do historie pozlaceným písmem.
Je signifikantní, že k omezení této žvanírny dojde právě pod jeho vedením. Vždyť málokdo zde dokázal mluvit tak stručně a k věci jako on. Navíc prý ani nepotřeboval pleny.
|
Okamura překonal rekord, ve Sněmovně mluvil přes deset hodin. Déle než Castro
Přiznám se, že když mám čas... Snažím se sledovat jeho komentáře na sociálních sítích směrem ke svým (minimálně potencionálním) voličům.
Nemá cenu analyzovat na koho jeho psedouvlastenectví a prodej nenávisti (On sám ji od základu nevyvolává. Dokáže však pečlivě sledovat trendy a následně vše zobchodovat.) působí.
Chceme li „kultivovanější politické prostředí“ asi nezbývá než důkladně jít vlastním příkladem. Což se zatím moc nedařilo, ale nevěšel bych hlavu. Naděje umírá poslední.
Okázalá divadla nic nevyřeší.
Dřív jsem třeba jezdil (A pro mé čtenáře to není překvapením) na akce Milionu chvilek pro demokracii. Dneska už o tom neuvažuji ani náhodou.
Byť třeba s myšlenkou podpory Petra Pavla (Ani to pro mé čtenáře není překvapením) beze zbytku souhlasím.
Jenže svého času třeba aféry Pavla Blažka pro mě představovali podstatně větší ohrožení demokracie v naší zemi než hulvátské projevy Motoristů a ... No „Chvilky“ nemlčeli. Jen jejich hlas byl jenom takové šolíchání ve srovnání s akcemi proti Babišovi či Macinkovi.
Co tím vším chci vlastně říct?
Narovnání věcí veřejných může mít jediný průběh. Místo okázalých divadel (A vzájemného poplácávání po zádech jací jsme pašáci) by to chtělo politiky schopných těch správných činů.
Tak prosté to podle mě je. A zároveň složité, protože v nynější skvadře opozičních poslanců je já osobně nevidím.
Jelikož jsem ale optimista věřím, že někde být musí a stojí za to... je hledat. I kdyby bylo potřebat rozvrtat Blaník...
Filip Vracovský
Nevolil jsem. Díky Motoristům a SPD jde všechno podle plánu. Nezkažme to.
Chtěl bych Motoristům a SPD vlastně poděkovat. Dělají od prvního dne všechno aby se vláda na nynějším půdorysu již nikdy neopakovala...
Filip Vracovský
MAGA móda ? Netrefila se mě definitivně do vkusu! Zvlášť pistolníci v ulicích.
Tak jsem chtěl napsat pár slov k plastickejm operacím a nějak se mě to zvrtlo... (Ba ne, celou dobu jsem to takhle plánoval...) Jen mě mrzí, že místo psaní příběhů přináší doba na mou klávesnici právě tohle...
Filip Vracovský
Teplo pro Kyjev... Darujete taky kousek ?
... aneb alespoň s částí z nás to ještě není tak zlý jak by mohl Putin a jeho poskoci doufat. Co myslíte?
Filip Vracovský
Vilný stařík Babiš a Pirátské mládí v útoku...
Po včerejším vzpomínání na piráta Sandokana si dneska neodpustím takový trošku „nenedělní“ blog......
Filip Vracovský
Taky jsem trávil dětství se Sandokanem na tričku...
... na dalším jsem měl láhev Coca Coly co se „Kokakole“ moc nepodobala, ale v podstatě mě to tehdy moc netrápilo.
