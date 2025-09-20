Holky na „Ofku“ ?Novodobé prostitutky? Haló, haló... Proč je chlapů málo?

Často slýchám o zkažených holkách z Only Fans... O moderních prostitutkách... O celé dekadenci dnešní doby...

Na úvod jen stručně, kdyby se tady objevil někdo, kdo netuší jak „Ofko“ funguje...

Přijde mi, že je celkem moderní v souvislosti s touto platformou mluvit jako o špatnosti a o ženách, které tam prodávají vlastní intimitu mluvit jako o zlu...

Já si to osobně vůbec nemyslím. Je to jednoduchá věc. Zákon nabídky a poptávky.

A proč je ta poptávka tak velká? Podle mě je to naprosto jednoduché... Křížovým tažením proti jakýmkoliv projevům maskulinity svým způsobem postupně duševně kastrujeme celé generace chlapů. Přesto jim touha po nějaké intimitě se ženou zůstává.

No a prostituce i pornografie jsou určitě vhodnější formou jejího uspokojení , než ji hledat v násilí...

Samozřejmě... Na Only Fans můžeme potkat amorální blbky, úplně stejně jako holky, pro které je tohle prostě práce.

Možná je načase místo planého moralizování vyslovit podle mě nezbytné... Maskulinita není jen to špatné. Mužská role se nám ztratila kdesi v překladu. Jestliže jejím nezdravým projevem je násilná dominance, pak jednoznačně kladná historická role nastavovat bezpečný rámec se naopak jeví jako zcela nezbytná... (A ten bezpečný rámec pak skuteční muži nastavují pro všechny. I pro menšiny, slabší a nemocné)

Ve chvíli kdy odmítáme mužskou roli jako celek a stereotyp... Ubližujeme především sobě samotným. Potom vychováváme kluky, kteří v osmnácti nevymění žárovku, netuší jak funguje kladivo... A až bude někdo potřebovat zachránit? Na to radši nemyslím.

Netoužím po tom vracet svět do dob „Kluci nepláčou“. Ale nechte mužský sakra bejt zase mužský! Pak nebude nutné v platformách typu OF vidět jako v zrdcadle sebe samotné.

A muzika ? Geniální filmová hudba z repertoáru Ennio Morriconeho z „Profesionála“, který běžel včera „na Dvojce“ podle mě k tomuhle zamyšlení skvěle ladí...

Autor: Filip Vracovský | sobota 20.9.2025 8:05 | karma článku: 5,07 | přečteno: 74x

Filip Vracovský

  • Počet článků 785
  • Celková karma 23,99
  • Průměrná čtenost 2053x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

