Holky na „Ofku“ ?Novodobé prostitutky? Haló, haló... Proč je chlapů málo?
Na úvod jen stručně, kdyby se tady objevil někdo, kdo netuší jak „Ofko“ funguje...
Přijde mi, že je celkem moderní v souvislosti s touto platformou mluvit jako o špatnosti a o ženách, které tam prodávají vlastní intimitu mluvit jako o zlu...
Já si to osobně vůbec nemyslím. Je to jednoduchá věc. Zákon nabídky a poptávky.
A proč je ta poptávka tak velká? Podle mě je to naprosto jednoduché... Křížovým tažením proti jakýmkoliv projevům maskulinity svým způsobem postupně duševně kastrujeme celé generace chlapů. Přesto jim touha po nějaké intimitě se ženou zůstává.
No a prostituce i pornografie jsou určitě vhodnější formou jejího uspokojení , než ji hledat v násilí...
Samozřejmě... Na Only Fans můžeme potkat amorální blbky, úplně stejně jako holky, pro které je tohle prostě práce.
Možná je načase místo planého moralizování vyslovit podle mě nezbytné... Maskulinita není jen to špatné. Mužská role se nám ztratila kdesi v překladu. Jestliže jejím nezdravým projevem je násilná dominance, pak jednoznačně kladná historická role nastavovat bezpečný rámec se naopak jeví jako zcela nezbytná... (A ten bezpečný rámec pak skuteční muži nastavují pro všechny. I pro menšiny, slabší a nemocné)
Ve chvíli kdy odmítáme mužskou roli jako celek a stereotyp... Ubližujeme především sobě samotným. Potom vychováváme kluky, kteří v osmnácti nevymění žárovku, netuší jak funguje kladivo... A až bude někdo potřebovat zachránit? Na to radši nemyslím.
Netoužím po tom vracet svět do dob „Kluci nepláčou“. Ale nechte mužský sakra bejt zase mužský! Pak nebude nutné v platformách typu OF vidět jako v zrdcadle sebe samotné.
A muzika ? Geniální filmová hudba z repertoáru Ennio Morriconeho z „Profesionála“, který běžel včera „na Dvojce“ podle mě k tomuhle zamyšlení skvěle ladí...
Filip Vracovský
Smrdí to kuře ? Jak se vede KFC ? Nejsou lidi ?
Nepíšu to rád... Z řetězců rychlého občerstvení bylo zrovna KFC místo kam jsem se vždycky těšil.....
Filip Vracovský
Evropská unie zatím neuvažuje o tom poslat klobásy do ilegality...
Jen nevím, jestli mě to má uklidnit. Má se přeci starat o naše dobro. I proti naší vůli . Ale co už...
Filip Vracovský
Hloupneme pro naše politiky, nebo si jenom necháváme trhat kořeny ?
Život má určitě podstatně větší přesah než půtky ve vyhroceném předvolebním boji. A má ještě jednu vlastnost, která by nás měla držet v klidu. Nikdo ho nakonec nepřežije. Podle mě není těžké si říct, co je tedy opravdu podstatné.
Filip Vracovský
Ano, šéf se konečně vrátil ... Doba se mění, Zdeněk Pohlreich (naštěstí) zůstává...
Nejde jen o další pokračování reality šou, které startuje na Primě. Díky Prima+ jsem ovšem premiérový první díl další řady zhltnul s menším předstihem...
Filip Vracovský
Jak jsem rozšlapal volební kalkulačku...
Tak na mě tuhle po ránu vyjukla na hlavní stránce volební kalkulačka. Protože mám potíže ve výběru koho volit...
|Další články autora
Tajemná obálka otevřena: Masaryk psal o vážné nemoci, Němcích i svém „funusu“
Tajemná obálka s posledními slovy T. G. Masaryka se za účasti prezidenta Petra Pavla otevřela na...
OBRAZEM: Lichotky Kate a ruka na zádech. Trumpa u krále oslnili, došlo i na faux pas
Americký prezident Donald Trump se už podruhé na pozvání britského Karla III. vydal do Velké...
Jízda kočárem, grandiózní přehlídka. Trumpa přijali ve Windsoru se vší pompou
Americký prezident Donald Trump zahájil oficiální část návštěvy Velké Británie. Helikoptéra s ním a...
Macronovi předloží fotografické důkazy, že první dáma Francie je žena
Francouzský prezident Emmanuel Macron a jeho manželka Brigitte plánují u soudu ve Spojených státech...
Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo
Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo...
Všechny novinky z armádní výzbroje na jednom místě. Dny NATO v Ostravě startují
Přímý přenos Bojové letouny, tanky, obrněnce, vrtulníky. Je to unikátní příležitost vidět doslova na jednom...
Polsko vyslalo letadla k ochraně svého vzdušného prostoru u hranic s Ukrajinou
Polsko v sobotu ráno vyslalo svá a spojenecká letadla, aby zajistila bezpečnost polského vzdušného...
Kybernetický útok narušil odbavování na letištích v Berlíně, Bruselu a Londýně
Několik evropských letišť se potýká po kybernetickém útoku s problémy při odbavování. Podle...
Tisíce lidí si po zavedení minimální penze polepší, starobní důchod bude 9800 korun
Několik desítek tisíc lidí se starobní, invalidní a pozůstalostní penzí, kteří pobírají velmi malé...
Prodej nádherného stavebního pozemku 1.001 m2 Všedobrovice (k.ú. Štiřín), Praha východ, všechny sítě
V Remízku, Kamenice, okres Praha-východ
6 890 000 Kč
- Počet článků 785
- Celková karma 23,99
- Průměrná čtenost 2053x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...