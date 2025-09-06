Hloupneme pro naše politiky, nebo si jenom necháváme trhat kořeny ?
Jo, blížej se volby ... A kolem to bublá a vře, až se jednomu zasteskne po nějaké pomalejší verzi světa.
Já si vždycky v září touhle dobou vzpomenu na svýho tátu. Těšil se do penze, jak se vrátí na chalupu, kde vyrůstal a zvelebí dům, zahradu.
Důchodu si užil přesně pět dní a sekl sebou, když chystal do tašky vratné lahve aby vyrazil s maminou na velkej nákup. Už nikdy se neprobudil. Definitivně ale odešel až za nějakej čas. V září, když dozrávají švestky. Skoro trefil moje narozeniny...
Před pár dny na mě vykoukla na ksichtknize fotka naší babičky, kterou vypátral bratránek. Udělal nám svýho času rodokmen až několik desítek let před Bílou horu. K mému překvapení tam nebyl žádný Bavorák. (Nevím proč, ale strašně na ně trpím. A vzhledem k tomu, že těch několik zmapovaných století žila tátova větev rodiny na území, kde byla převaha Němců... Popravdě jsem ho očekával.)
Nicméně tady je moje milovaná babička. Ta žena uprostřed. Vedle stojí prababička, kterou už jsem nepoznal a některá ze sousedek. Fotka je ze šestačtyřicátého, krátce po válce. Ten chlapeček, kterého drží sousedka... To je táta.
Co na fotce vidět není, je rok stará prasklina na zdi kousek za holubníkem. Památka na moment kdy spojenci bombardovali „fejkovou Škodovku“ a lehla i část starých Skvrňan, kde dneska učím na hotelovce. Bomby tehdy padaly dvacet kilometrů od chalupy. S takovým následkem... Musela to být síla.
Na fotce taky není můj děda, kterýho jednoho dne raní mrtvice „na sucháči“ za tou zdí s okapem. Pro řadu pamětníků byl ještě nedávno celkem hrdinou, díky kterému brali i mě. Svého času přes všechna příkoří vystoupil se třemi kamarády z družstva. V dobách kdy od násilné kolektivizace uplynulo jen pár let to nebylo ani běžné, ani lehké. Doma byl ale z dnešního pohledu násilnické povahy. Znechutil tomu kloučkovi z fotky tělesné tresty tak, že mě nikdy ani nenaplácal na zadek. A taky se trhnul ač to nebylo jednoduché a po generacích sepnutých s hlínou se sebral a odešel do města. Nechtěl tu temnou stránku, která často hospodářství a grunty provázela... Vesnice to nebyla jen poetika Všech dobrých rodáků. Je třeba zabít Sekala ukazuje pantáty taky tak jak to bylo. Chleba zíslkávanej v potu a prachu bylo často třeba opravdu zaplatit.Přesto nakonec nechtěl táta nic víc, než se vrátit zpátky domů...
Co je na fotce skryté, že až proteče řeka času, babička stižená stařeckou demencí a další řadou chorob začne své vnouče, které do té doby zahrnovala láskou nenávidět. Budu u ní evokovat nějaké Poláky a špatné vzpomínky z válečných dob. Vzpomínky tak temný, že je nikdo z těch které jsem ještě zažil nedokázal rozklíčovat.
Co také na starém obrázku nelze spatřit jsou kořeny, které i mě táhnou často zpátky řekou času a sdílené krve k místům kde se předkům žilo někdy tak a někdy onak.
Každopádně ale pomaleji než dnes.
A možná ta zášť, kterou dokážeme projevovat v hádkách o věcech pomíjivých je daná jenom tím, že pod záplavou vjemů zapomínáme právě na ty vlastní kořeny.
To čím jsme a čím budeme totiž neovládá žádný politik. Otisk genetických informací i jistý kodex toho jak se má žít se předává stovky a tisíce let.
Není žádná lepší strana, ani strana , která má víc „selského rozumu“. Všichni jsme potomci silných rodových větví. Ty slabé už tady dávno nejsou. Všichni tady máme své místo.
Kdyby si chtěl někdo přečíst tak přikládám jeden starší blog s rodinnou historkou o tátovi a konci války...
A písnička ? Kamelot a Roman Horký mě provází celej dospělej život. Dneska nemusíme mít na všechno stejnej názor. Ale ani tyhle kořeny nehodlám zpřetrhat. Naopak, spíš se zamyslím, proč má mít správnej chlap takovej pocit. A ta kytara mu fakt krásně hraje...
Filip Vracovský
