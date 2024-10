Hlavně děti neučme blbosti...

Nedá mě to zase nenapsat na téma vzdělávání našich juniorů. Mimořádně opustím škatulku odborného školství...

V každé diskuzi o škole nebo školství narazím na řadu plusovaných příspěvků jak to bejvávalo a jak to bylo lepší než dneska, kdy se po dětech „nic“ nechce.

Dávno jsem ztratil touhu v nich někoho přesvědčovat. Staří a stárnoucí lidé mají stejně svět svého mládí a zelené louky zelenější než dnes.

Ne, nezlobím se na ně. Ani náhodou. Sám trpím nostalgií rok od roku víc a víc. Asi se není čemu divit. Svět, který jsem považoval za svou jistotu mizí s každým dalším odchodem blízkého člověka.

Snažím se ale nepodlehnout té nostalgii natolik, abych zblbnul.

Za padesát let života nabralo tempo technolotgií, které nás obklpují skutečně skutečně rychlost. Tím, že budeme tesknit po blbostech (A ano, kázat o tom jak to bylo ve škole dřív blbost je... Realita tam stárne čím dál větším kvapíkem.) našim vnoučatům a dětem opravdu nepomůžeme.

Úlohou dneška není učit děti informace, které si už v předškolním věku snadno najdou na internetu.

Je třeba je naučit hledat souvislosti. Osobně mě vždy přišlo zbytečné na rok přesně vědět kdy Caesar překročil Rubikon. Důležitější přeci je proč to udělal a co to znamenalo...

Není důlležité do někoho natlačit datum narození Karla Čapka. Důležitější je ukázat krásu jeho práce s jazykem, hloubku myšlenek... Není nutné vědět přesně na den datum jeho smrti, ale její okolnosti...

No a úplně nejdůležitější je dnešní děti učit, že je třeba nechat si hlavu otevřenou. Protože po celý jejich život budou nároky na ně klást nové a nové potřeby stálého studia při přizpůsobování se inovativním novinkám které doba chrlí ve všech oborech.

Ono to tak ostatně bylo vždycky. Kdyby ne, učíme se dodnes v jeskyni při vyprávění lovců jak nejlépe skolit pečínku z mamuta a zůstat u toho naživu.

Takže ještě jednou prosím, neučme děti blbosti. Nepřipravujme je na svět, který dávno existuje jen v našich vzpomínkách.

Video dneska nebude písnička... Václav Hrabě mě nejde od včerejška z uší, byť zrovna nemá žádné výročí...