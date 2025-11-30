Generace X ... Udřít se k smrti jako normál? Nebo je to jinak?
Rád jim dělám advokáta. Dneska bych ale rád napsal něco pěknýho i o nás. A nebudu si brát na paškál Xka celosvětově. Budu psát o nás. Nejvíc pak o Husákových dětech.
Vyčítá se nám ledasco. Často i to, že jsme strávily nejlepší roky života rachotou A že dneska je přáním všech najít balanc mezi prací a soukromým životem.
Na jednu stranu chápu, že nikoho neláká pracovat na šestnácti hodinových směnách což jsem bral jako standard ještě celkem nedávno. Normální měsíc pak měl mimnimálně 50-70 přesčasových hodin.
Stejně tak když někdo rozjel živnost, podnikání... Většinou se musel do své firmy „nastěhovat“. A spousta z nás to tak má pořád...
Chtěl bych k tomu říct dvě věci. Jinak to nebudu vokecávat.
1) Nejsme žádní chudáci. Tohle je naše volba. Osobně si ani „dneska“ nedělám žádné zkácené pracovní týdny. Naopak. Pravdou je, že jak se zlomil věk, tak se snažím mít jeden opravdu volný den v týdnu kdy se opravdu flákám. Ne vždycky se to ale podaří. Nicméně díky tomu, že patřím mezi ty šťastné, kteří vlastně celý produktivní život tráví něčím co chtějí (nemusí z donucení) dělat... Tak možná ani podle některých definic vlastně něpracuju vůbec...
2) Svět zanecháváme takový jaký je... Někdy je nám vyčítáno, že jsme měli častěji být doma a že to co se porouchalo dalším generacím je naše vina. Nemyslím si to a jestli ... Tak jenom zčásti. Svět s společnost se vyvíjí od dob pravěkejch maleb a ještě dál. Žádný z dědů nezanechal vnukům okolí nepoznamené tokem času. A jestliže jsme chtěli něco víc než bylo možné za socíku... Nebyla to úchylka. A nešlo jenom o peníze, majetek. Často se šlo a udělalo něco prostě jenom proto, že by to nikdo jiný neudělal.
Nakonec, byť píšu o sobě... Myslím si, že je to celkem generační výpověď.A že peníze jsou určitě důležité, nicméně za poslední týden mě neudělalo největší radost vystavování faktur. Mnohem lepší pocit jsem měl na hodině u prváků hotelováků, kde jsem od těch patnácti/šestnáctiletejch lidiček slyšel „To je moc dobře, že nás máte rád...“ . Stejně tak jsem měl fajn pocit, že i když se mi nevstává z brzy ráno tak jako před třiceti lety, ještě pořád dokážu zvednout své lenivnějící pozadí a dvakrát jsem po ránu uvařil něco pro charitu.
Upřímně si myslím, že přes divoké rozdíly v názorech na politiku, tohle ještě má naše generace společný. Nejsme tak marní jak by se někdy mohlo zdát...
Písnička nemá s blogem vůbec nic. Nicméně moje oblíbená Modrovláska opustila Arch Enemy a vydala se na sólovou dráhu. A vypadá to moc dobře... (Sakra, já už jí odpustil i to, že je veganka :D )
Filip Vracovský
Chudák Ukrajina...
Nic jiného mě nenapadá už dlouho. Vývoj posledních dní jen dává na ten pocit razítko. Využít, vymačkat, zahodit...
Filip Vracovský
Uzákonit dýška jako nezdaněný příjem ? Je to dobře, nebo není ?
Vítám pravidelné i nepravidelné čtenáře u mého občasníku Otázky od piva. Tentokrát nebudeme chodit daleko a zůstaneme v hospodě...
Filip Vracovský
Nebylo by nejlepší volby úplně zrušit?
O tom, kdo bude vládnout by mohla rozhodovat třeba nějaká pěkná reality šou. Napadá mě hned třeba formát...
Filip Vracovský
Koho vypískáme na Národní třídě letos ?
Sám už si při nejlepší vůli nevzpomenu co jsem dělal 17.11. 1989. Nejspíš jsem byl na tréninku a tahal činky, nebo...
Filip Vracovský
Karel Brückner má štěstí, že je na živu. Jinak by se musel v hrobě obracet...
Pěkný dárek nadělila naše fotbalová reprezentace legendárnímu kouči k jeho šestaosmdesátým narozeninám...
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Hřib se snažil Babišovi dát QR kód, aby vrátil miliardy. Šéf ANO ho odhodil
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib se pokusil ve Sněmovně dát předsedovi ANO a zřejmě budoucímu premiérovi...
Ve Staré Boleslavi srazil nákladní vlak dva dělníky, jeden zemřel
Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva dělníky. Jeden z nich utrpěl...
Móda oblékání soch pokračuje. Po Františkovi se do zimního oblékl i Hurvínek
Zima je tady. A také Hurvínek stojící na stole u lavičky pod chebským hradem dobře ví, že nejlépe...
Kvůli otravě krve přišla o obě nohy. K samostatnosti pomohou protézy i vozík
Čtyřiatřicetileté Monice z Kolínska se v květnu změnil celý život. Kvůli otravě krve musela...
Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie
Stále více Američanů čelí dosud nepoznanému problému: jak zaplatit účet za energie. Ceny elektřiny...
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...
- Počet článků 809
- Celková karma 23,58
- Průměrná čtenost 2033x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...