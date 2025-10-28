Filmy podle mých oblíbených dětských knížek, které hltám i jako dospělák...
... no a já... já byl divnej už jako dítě. Takže byť v debatě na podobné témá vždy vítězí „Májovky“ u mě je nehledejte. Přestože shlédnutí Pokladu na Stříbrném jezeře v Panoramatickém kině Eden patří k mým „top“ dětským zážitkům. Proč tedy ? Protože jako knížky mě „Májovky“ zkrátka nebavily.
Ne že bych jako dítě nepodléhal „Indiánkám“. Jenže mě nejvíc brala série Tekumseh od Fritze Steubena a Poslední Mohykán Jamese Fenimora Coopera.
A právě filmový Poslední Mohykán mě včera vlastně „nakopl“ k tomuhle blogu. Naprosto geniálně se tam potkala atmosféra předlohy doplněná o neskutené exteriéry Apalačského pohoří kde se film natáčel i obsazení a hudba.
Právě dlouhá finálová scéna kde hrají hlavní roli všechyn tyhle faktory a která u mě vždycky spolehlivě „vyvolává husinu“ je k vidění třeba tady...
Na druhém místě volím ani ne tak film, jako spíš celou trilogii příběhů o prstenu Petera Jacksona. Nikdy jsem si nedokázal představit , že se Pán prstenů dá zfilmovat. Ale snad právě proto, že se režie ujal velký fanoušek ságy se to povedlo. Jistě, přenést na plátno všechny dějové linie a vrstvy je zcela nemožné a ve filmovém podání by bylo nejspíš i krapet nudné... Ale on přesně věděl (cítil) kde ubrat aby duch vyprávění neutrpěl ani ň. Fantasticky klaplo obsazení (Viggo Mortensen je snad Aragornova reinkarnace) a kombinace triků + úchvatných exteriérů je jen třešničkou na dortu. Netřeba dodávat, že této třešničce mnohem víc než televizní obrazovka slušelo právě plátno...
A jaký by to byl král bez svého meče ?
Jako dítě jsem byl divnej a jsem asi trochu divnej i dneska. Už jsem tady kdysi psal, že po špatně léčených příušnicích jsem v šesti letech na čas ohluchl a knížka byla v té době můj největší přítel. Remarqua jsem začal číst asi dřív než většina ostatních. Na západní frontě klid jsem pak zhltnul dávno před tím než jsem viděl tenhle film... Ne všem generacím je dopřáno splnit si své sny a přání.
A abych skončil vesele ... (Jak jinak) I naše literatura a film má u mé maličkosti zářez na pažbě. I tady se skvěle trefil casting nejen v hlavních rolích a všechno si tak nějak sedlo. Jirotkův Saturnin na plátně si s předlohou podle mého ani trochu nezadá. A smích je nejlepší prevence na podzimní virózy a náladu která panuje za oknem... Navíc skutečnost, že ne vždycky potřebujeme velké výpravy v dechberoucích scenériích aby film chytil a nepustil je celkem potěšující... Pokud je předloha „geniálně prostá“ vystačí si i bez nich. A pokud stojí za prd, nepomůžou ani miliony. I takových filmů je hafo, ale nejsou tématem dnešního klábosení :)
Na úplný závěr dnešní otázka od piva... Jak to máty vy? Napište mi a to tady u dobrýho „šnýtku“ určitě počteme :)
Filip Vracovský
Než se začneme 28. října lámat v pase a vyžívat se ve vzletných frázích...
Opět se blíží den, kdy budeme slavit narozeniny nebožtíka. Protože Československo i jeho idea je již několik desetiletí mrtvé je...
Filip Vracovský
Zdraví Kateřiny Konečné, Markéty Pekarové Adamové a taky to naše...
Před pár dny takřka souběžně zveřejnila dvojice výrazných političek na naší scéně jak je trápí zdraví ...
Filip Vracovský
Myslíte si, že je zdravější sledovat porno, nebo politické debaty?
Tímto blogem bych rád zahájil sérii s názvem otázky od piva... Protože u toho se vždycky semele všechno.
Filip Vracovský
Když jsem unavenej klikám na herečky v prádle, Nahou seznamku a jídlo...
... tím samozřejmě zklamu sám sebe, protože se rád považuji za intelektuála v rondonu a lepšočlověka...
Filip Vracovský
Chránit pracovní místa pro ty, co na nich pracovat nebudou? Ano, šéf má opět pravdu...
Chtěl jsem si do víkendu dát s psaním pokoj, ale dnešní ranní rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem mě opět nakopl...
|Další články autora
Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.
Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf
Seriál Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné...
OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví
Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
Za Masaryka stříleli do lidí, Havel selhal morálně, hájí království monarchista
Vysíláme Ředitel Českého královského institutu Zdeněk Prázdný v Rozstřelu obrací zažité jistoty: 28. říjen...
RECENZE: Němci měli tanky, Češi barikády a národní hrdinové smůlu
Dokument Němci měli tanky, Češi barikády, který podle vlastního scénáře natočil režisér a kameraman...
Na skládce u Litvínova opět hoří, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu
Na skládce Celio u Litvínova opět hoří. Hasiči tam likvidují požár štěpky. Na místo se sjelo...
VIDEO: Dechberoucí záběry, vědci proletěli okem hurikánu Melissa
Na Jamajku se řítí hurikán nejsilnější páté kategorie Melissa. Rychlost větru v samotném hurikánu...
12 praktických tipů, jak naučit děti hospodařit s penězi
Správné finanční návyky a dovednosti vznikají právě v dětství. Mnoho dětí je přijímá přirozeně od svých rodičů, kteří jsou pro děti velkým vzorem....
- Počet článků 798
- Celková karma 24,83
- Průměrná čtenost 2039x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...