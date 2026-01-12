Filip Turek není problém. Tím je amatérismus celých Motoristů.
Troufnu si říct jen pár vět z pozice člověka, kterému byl Motoristický náhled na věci sympatický. Podstatně sympatičtější než ti, kteří ho hlásají...
Od začátku se totiž zjevení Motoristů a jejich hranatého hrdiny na naše politické scéně zdálo jako zdravý vítr v plachtách konzervativní politiky. Ten dojem bohužel netrval dlouho. Vítr řádil na dvorku jako utržený ze řetězu. Tuhle strhal čerstvě vyprané prádlo ze šňůry, támhle nahle nahnal spoustu prachu otevřeným oknem do světnice aby se následně poťouchle bavil lámáním stromků v zahrádce...
No, uznávám, že je moje přirovnání poněkud přitažené za vlasy. Vlastně se to dá říct jednoduše. Čerstvý vítr se prezentuje jako neřízený chaos. Z mého pohledu si spoustu za většinu problémů ve vnímání veřejnosti především může sám Filip Turek. Jeho přístup ve vysvětlování svých kauz oblečený/neoblečený v kombinaci s arogancí vůči svým kritikům (Zajímavé je, že dva svetry MPA jeho příznivce oprávněně pobuřují. Chování křupana pak vidí jako veeeelkou a hranatou přednost.) není moc politický.
A jestlipak zrovna tohle nebude u politika ten největší problém ? V globálu to platí i pro Motoristy jako celek. Zda se jim sázka na Turka vyplatí si musí vyhodnotit oni samotní. Stejně tak jako to, jestli jsou třeba vzhledem k naprosto jinému vnímání zahraniční politiky v té správné koalici s SPD.
Protože až dostane Filip Turek svou trafiku, stane se Tomio Okamura další potíží, kterou bude Petr Macinka řešit z pozice ministra.
|
Turek si řekl o nový post zmocněnce vlády pro Green Deal. Jsem spokojen, tvrdí
Tyhle aféry, kauzy a celá řada dalších nemá jiného jmenovatele, než naprostý politický amatérismus strany, která se ve vládě ocitla ani neví jak. Petr Pavel není příčina, ale důsledek. Zatím Motoristé bohužel působí jen jako další partaj které jde především o vlastní křesla za každou cenu. Pro nás, voliče konzerv tak čekání na kloudné reprezentanty podle všeho jen tak neskončí.
Filip Vracovský
S Viktorkou u splavu...
Kolik národ vlastně potřebuje básníků ? Nevím jistě. Ale čím si jistý jsem, že jich bude vždycky málo...
Filip Vracovský
Snad se Petr Pavel s Andrejem Babišem shodl alespoň na tom jestli jim candát chutnal...
Co se týče Filipa Turka shoda podle následující tiskovky ještě nenastala... Ale co, do žní času dost...
Filip Vracovský
Za dveřmi stojí Trump s Putinem, aneb demokracie se už přežila ?
Když si odmyslíme sympatie k té či oné mocnosti, či zemi a jednomu z těch šéfů... (Nejen jich) ... Zdá se, že svět rezignoval i na mezinárodní právo.
Filip Vracovský
Býval dřív televizní Silvestr tak super ?
Za sebe mám v tomhle ohledu poměrně jasno. Celkem to odráží i můj vztah k němu samotnému. Většinu života pro mě byl pracovní. Jak to máte vy?
Filip Vracovský
Vánoční obchodníci s hnusem. Rajchl a Okamura.
Kam až chtějí zajít v luxování potenciálních voličských hlasů ? Vždyť tohle není sběr ze dna. To je spíš...
