Existuje předražené pivo, jídlo, nebo vánoční cukroví ? Neexistuje.

Něco málo k cenám a cukroví.... Témata stále aktuální... Jak to vidíte vy ? Račte vstoupit .........

Často pořád dokola poslouchám narážky na skutečnost, že ten nebo ten restauratér je zloděj , vydřiduch a prodává to pivo (víno, řízek, guláš... dosaďte si dle libosti) se zlodějskou marží.

Sám už jsem několik článků na toto téma psal. Dneska se podíváme i na jiný úhel pohledu než konstatování faktu, že marže hostinských zdaleka nejsou tak velké jak se zdá.

Pominu skutečnost, že vlastníte li restauraci s 25 členy personálu (na směně 3 kuchaři, 5 číšníků, 2 manažeři, pomocná síla, přípravář + má restaurace ještě kancelářskou pozici pro účetní a další drobnosti) ... Tak si vynásobte průměrnou mzdu v hrubém kolem 55 000 x 2. Jenže naše směny trvají v průměru 12 hodin. Což znamená, že na měsíční náklady na mzdy musíte ještě přihodit minimálně násobek 1,33. Pak si to všechno vynásobte 12 a máte roční náklady na mzdy klasické městské restaurace když nešidíte na odvodech z mezd.

To už se nepoctivým „vyplatí“ dát personálu minimálku, doplácet mzdu „na ruku“ , nezaplatit dovolenou apod...

Je velká škoda, že spousta kolegů a kolegyň na tuhle hru pořád ještě přistupuje.

Když si připočtete ostatní náklady (elektřina, plyn, voda, teplo, stárnoucí zařízení) desítky miliónů na stránce nákladů jen skáčou...

Nechtějte vědět jakou bezmoc jsem zažíval ještě jako zaměstnanec při šéfování kuchyně v restauraci, která platila všechno na pásku a musl poslouchat...“ No, máte to tady lepší... Ale u Franty vedle ten oběd stojí o pětku míň... Tak sorry vole!“

Když pak od „Frantova“ personálu víte, že on poctivě „nehraje“, zbývají vám jen oči pro pláč.

Ale to pořád ještě není ten aspekt, který jsem u tématu předražené nabídky chtěl dneska zmínit především.

Nic takového totiž skutečně neexistuje. Nikdo nemá povinnost kupovat ani pivo, jídlo, případně v nadpisu zmíněné vánoční cukroví pokud mu přijde drahé.

Stejně tak není na naší straně povinnost bojovat o vaši přízeň cenou a nakrmit vás všechny. Základním motivem podnikání je zisk.

Je jen na vás jestli přijdete, nebo ne. Jestli vás k naší návštěvě motivuje, kvalita, originalita... dobrý marketing.

A jen malý doušek ke zmíněnému cukroví. Letos na mě v nejrůznějších skupinách vyskakují mraky nabídek na domácí cukroví, vaječňák...

Pokud doma pečete a prodáte si nějaké menší objemy rodině, nebo kamarádům ... Nemusíte kvůli tomu zakládat osvč. To dá rozum i srdce. Navíc jsou malé přivýdělky i osvobozené od danění. Pokud ale prodáváte aktivně a inzerujete , jedná se už o činnost nekalou. Nemáte nahlášenou a schválenou výrobu. Okrádáte o tržby ty, kteří museli do takové výroby investovat často nemalé investice. Nejen peněz, ale i času a části sebe sama.

A písnička ? S blogem nemá nic, ale Jane Birkin by měla dneska narozeniny. Tak si připíjím na smyslnost :)