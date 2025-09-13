Evropská unie zatím neuvažuje o tom poslat klobásy do ilegality...
... jistě jednoho dne uzení zakáže. Protože... Protože naše bezpečí.
Zakázat... To je nejjednodušení řešení. I u tekutého kouře...
|
Konec tekutého kouře. Evropská unie zakáže uzená aromata v potravinách
Asi se nemusíme bavit o tom, že hromadění látek z těchto aromat pro lidské tělo opravdu není zdravé a může vést k řadě fatálně nebezpečných onemocnění.
Navíc je často ládujeme v podobě brambůrků či omáček i do dětí. Takový negramot, který to dělá... Není podle mě nic jiného (omlouvám se) než idiot.
Na druhou stranu nestačilo by místo zákazu výrazné upozornění, že taková potravina se stejně jako alkohol, či cigarety nesmí dostat do ruky dětem (Copak do ruky,ale hlavně žaludku?).
Vím... Můžete namítnout proč tady legálně prodávat něco nebezpečného i pro dospělé. No, v tom je podle mě zakopaný ten pes. Člověk dělá spoustu věcí, které jsou nebezpečné, případně nezdravé s plným vědomím toho co činí.
Tak trochu ho to dělá člověkem. Je otázkou jestli tím, že si vybudujeme sterilní životní prostor časem nepřijdeme o samotnou podstatu vlastní duše (Ateisté si dosadí lidství...).
A zmínka o tom, že EK neuvažuje o zákazu o zákazu uzení jako takového ? No, už ona samotná značí, že to někoho vůbec napadlo. Počítám, že časem se to někdo minimálně pokusí prosadit.
Uzení kdysi vzniklo z potřeby konzervace masa. Svým způsobem pomáhalo našim předkům zajistit základní obživu. To bude paradox, až ve čtvrém odboji budeme jako jeden ze symbolů odporu udit klobásy. Nemyslíte?
A písnička ? S blogem nemá nic společného jen zdánlivě. Tahle má oblíbená kapela jejíž logo jsem nosil „na džísce“ je taky součástí časů kdy se dobro neregulovalo. Příští rok se vrací na pódia aby oslavila padesáté narozeniny...
Filip Vracovský
Hloupneme pro naše politiky, nebo si jenom necháváme trhat kořeny ?
Život má určitě podstatně větší přesah než půtky ve vyhroceném předvolebním boji. A má ještě jednu vlastnost, která by nás měla držet v klidu. Nikdo ho nakonec nepřežije. Podle mě není těžké si říct, co je tedy opravdu podstatné.
Filip Vracovský
Ano, šéf se konečně vrátil ... Doba se mění, Zdeněk Pohlreich (naštěstí) zůstává...
Nejde jen o další pokračování reality šou, které startuje na Primě. Díky Prima+ jsem ovšem premiérový první díl další řady zhltnul s menším předstihem...
Filip Vracovský
Jak jsem rozšlapal volební kalkulačku...
Tak na mě tuhle po ránu vyjukla na hlavní stránce volební kalkulačka. Protože mám potíže ve výběru koho volit...
Filip Vracovský
O2 mě asi nemá jako zákazníka příliš v lásce. Možná je načase city opětovat.
Dlouho jsem nepsal o zážitcích s naším mobilním operátorem. Protože jsem po něm dlouho nic nechtěl...
Filip Vracovský
Zoufají si starší muži se zlatokopkami? A mělo by to někoho pohoršovat?
Přicházím s dalším závažným prázdninovým tématem. V hlavě mě to už pár dní šrotuje. Je tedy třeba sednout ke klávesnici a...
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
Plzeň slaví s loutkami i akrobaty. Skrytou hvězdou světové show je i jeřábník
Plzeň velkolepě slaví deset let od titulu Evropské hlavní město kultury 2015. Lidé v pátek viděli...
Izrael útočil v Kataru na Hamás balistickými raketami odpálenými z Rudého moře
Izrael při úterním útoku na Katar použil balistické rakety odpálené bojovými letadly v Rudém moři....
Máme tu epidemii žloutenky, z covidu jste se nepoučili, vyčetl Vojtěch Válkovi
Rozstřel Současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 se střetl v předvolebním duelu pořadu...
Samovolně rozjetá vlečka traktoru zranila dva muže. Na místo letěl vrtulník
Na statku ve Staříči na Frýdecko-Místecku došlo v pátek ráno k nehodě, při níž se samovolně rozjela...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 783
- Celková karma 22,95
- Průměrná čtenost 2051x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...