Epidemie salmonely: Na vině je nekompetence, internet a ztráta soudnosti?
Epidemie salmonelózy v základní škole v Újezdu nad Lesy má na kontě už téměř 500 nakažených dětí a dospělých. Přitom se zdá, že všemu šlo naprosto banálně zabránit – kdyby selhání nezačalo u něčeho tak primitivního, jako je bezmyšlenkovitá lenost a neschopnost ověřovat informace.
Podle všeho totiž personál školní jídelny použil na přípravu uhlířských špaget recept stažený z hobby webu pro domácí vaření. Když jsem to četl, šly na mě mrákoty.
Na internet si totiž může napsat naprosto cokoliv naprosto kdokoliv. Jenže my jako společnost jsme zjevně dospěli do stádia, kdy digitální text přijímáme naprosto nekriticky jako svaté písmo. Proboha, vždyť stačí připomenout, že historicky nejprodávanější českou „kuchařkou“ byla slátanina Ládi Hrušky s recepty na smažené kuřecí kůžičky z mikrovlnky! Tahle jedna jediná informace má obrovskou vypovídací hodnotu o tom, jaký gastroodpad a jaké amatérské nesmysly se na internetu i v levném tisku běžně povalují.
A když pak profesionální kuchyně, která denně krmí stovky dětí, začne vařit podle anonymních receptů z webu stylem „Ctrl+C a jdeme na to“, je to čistá ruská ruleta.
Aby toho kulinářského dobrodružství nebylo málo, kuchařky k tomu přihodily ještě vejce šest dní po datu spotřeby. Zkombinovat prošlá vejce s nulovou tepelnou úpravou – kdy se syrové vejce jen tak „zavlaží“ zbytkovým teplem těstovin v obřím hrnci pro celou školu – to už není jen obyčejná chyba. To je třaskavá směs, hazard a diletantismus, který přímo ohrožuje nejen zdraví, ale i životy malých dětí a lidí s oslabenou imunitou. Kde byl v tu chvíli systém HACCP? Kde byla elementární kuchařská zodpovědnost a kontrola?
Všechno to v podstatě ukazuje na jediný zásadní nešvar dnešní doby: začali jsme si hromadně plést skutečnou profesionalitu s instantními znalostmi vygooglenými za pět vteřin na mobilu.
A každá rychlokvaška si myslí, že se během pár minut stane profesionálem. Chyba lávky, drazí čtenáři. Takhle to nefunguje.
A netýká se to samozřejmě jenom gastra. Potkáváte to na každém kroku – ve stavebnictví, v medicíně, v politice. Každý má pocit, že když si přečte dva odstavce na náhodném serveru, stává se expertem. Myslím, že je nejvyšší čas říct rázné dost. Internet totiž není samospasitelný. Zatím určitě ne. Uvidíme, co přinese budoucnost a nástup umělé inteligence – jestli se někdy naučí spolehlivě filtrovat balast a rozlišovat kvalitu a nebezpečí poskytovaných informací od naprostých blábolů. V tuhle chvíli se to ale neděje a spoléhat na to je slepá ulička.
Abych nekončil tak pesimisticky, přidám pár fotek z podzimních soutěží, protože tomu, jak profíky vychovávat, se věnuji (nejen já) už pěknou řádku let.
Fotky jsou částečně moje a částečně s laskavým svolením AKC ČR.
Detail servisu soutěžního jídla na Gastro Bidfood Junior. Expo Letňany. Zlaté pásmo.
Mořský vlk. Kategorie Junior. Olima Cup 4. místo. Flora Olomouc.
Dančí hřbet. Kategorie Kadet 1. místo. Flora Olomouc
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