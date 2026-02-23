Dva muži ve městě. Systém může i zabíjet.

Pár slov o retru, které je pořád aktuální. O filmu a zdaleka nejen o něm pro stálé čtenáře i náhodné kolemjdoucí...

Na tenhle blog se chystám už pár dní, kdy šla v televizi klasika. Gabin a Delon jako Dva muži ve městě.

Odkaz

Je to už film pamětnický. Jestliže často považujeme za nejslavnější filmové hvězdy ze země Galského kohouta Belmonda s Delonem tak já osobně mám asi o něco radši Bebela.

(Ono tohle hodnocení je samozřejmě dost sporné a dané rovněž tím, že jsou oba díky vysokému věku, kterého se dožili vlastně pořád našimi současníky.)

Troufnu si i říct, že podle mého soudu točil Belmondo v průměru určitě lepší filmy. Delon má na svém kontě i slabší období. Nicméně film, který by měl mimo řemesla i obrovský přesah jako Dva muži ve městě už ani jeden z nich nenatočil...

I po více než padesáti letech je poselství filmu, že systém bez lidskosti je pěkná svině... Víc než aktuální.

Vzhledem k tomu jak odosobněný je dnešní svět mě doslova běhá mráz po zádech nejen při otřesných scénách s gilotinou. (Už se mi párkrát stalo, že jsem ten konec ani úplně nedokoukal. Bylo mi z toho fyzicky zle.)

Každopádně smekám klobouk před řemeslem. Bez hektolitrů krve, skvělý výběr rolí nejen u hlavních představitelů. Podmanivá hudba...

Možná taky trochu varování, které nebylo vyslyšeno ?

Autor: Filip Vracovský | pondělí 23.2.2026 18:29 | karma článku: 6,17 | přečteno: 71x

Filip Vracovský

  • Počet článků 838
  • Celková karma 21,84
  • Průměrná čtenost 2007x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

