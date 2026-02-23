Dva muži ve městě. Systém může i zabíjet.
Na tenhle blog se chystám už pár dní, kdy šla v televizi klasika. Gabin a Delon jako Dva muži ve městě.
Je to už film pamětnický. Jestliže často považujeme za nejslavnější filmové hvězdy ze země Galského kohouta Belmonda s Delonem tak já osobně mám asi o něco radši Bebela.
(Ono tohle hodnocení je samozřejmě dost sporné a dané rovněž tím, že jsou oba díky vysokému věku, kterého se dožili vlastně pořád našimi současníky.)
Troufnu si i říct, že podle mého soudu točil Belmondo v průměru určitě lepší filmy. Delon má na svém kontě i slabší období. Nicméně film, který by měl mimo řemesla i obrovský přesah jako Dva muži ve městě už ani jeden z nich nenatočil...
I po více než padesáti letech je poselství filmu, že systém bez lidskosti je pěkná svině... Víc než aktuální.
Vzhledem k tomu jak odosobněný je dnešní svět mě doslova běhá mráz po zádech nejen při otřesných scénách s gilotinou. (Už se mi párkrát stalo, že jsem ten konec ani úplně nedokoukal. Bylo mi z toho fyzicky zle.)
Každopádně smekám klobouk před řemeslem. Bez hektolitrů krve, skvělý výběr rolí nejen u hlavních představitelů. Podmanivá hudba...
Možná taky trochu varování, které nebylo vyslyšeno ?
Filip Vracovský
Natvrdlej rocker a vzpomínky na devadesátky...
Základku jsem prošel jako slušňák. Jenže už jako slušňák jsem toužil psát poezii a když se u mě zlomil patnáctej rock...
Filip Vracovský
Pár písniček jen tak a hlavně vzpomínka na Bůčka
i když nemá zrovna žádný výročí. Možná je to tím, že se letošní zima tak vleče a jsem už ve věku kdy tenhle nečas trávím spíš...
Filip Vracovský
Mikuláš Minář má blíž k Orbánovi než si jeho okolí připouští...
Ovšem podlehnout kouzlo tohoto lžiproroka je tak snadné... Vím o tom své, sám jsem si svého času na jeho akcích zazpíval.
Filip Vracovský
Touhapustní
Nedělní slova pro náhodné hosty i stále čtenáře. Nemusí být pořád jenom Masopustní veselí když někde za dveřmi se blíží jaro...
Filip Vracovský
Vařit je lepší, než nadávat...
... možná jsem naivní, ale pevně tomu věřím. Ještě lepší než jenom vařit je někoho něco učit vařit...
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu
Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Nová přírodní památka Kočka v Brdech chrání unikátní naleziště zkamenělin
Významné paleontologické naleziště prvohorních zkamenělin chrání v chráněné krajinné oblasti Brdy...
První povodňový stupeň platil vpodvečer na čtyřech místech Zlínského kraje
První stupeň povodňové aktivity značící bdělost platil dnes vpodvečer na čtyřech místech Zlínského...
ČSÚ: V Plzeňském kraji bylo spácháno 9244 trestných činů, meziročně mírně více
V Plzeňském kraji bylo loni spácháno 9244 registrovaných trestných činů, což představuje meziroční...
Žena naletěla na falešné video s členem vlády a přišla o statisíce
Policisté v Karlovarském kraji stále častěji vyšetřují podvody s fiktivními investicemi na...
- Počet článků 838
- Celková karma 21,84
- Průměrná čtenost 2007x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...