Drsná šikana v kuchyni, násilník v rondonu, nebo generační střet ?

Patříte mezi gurmány a jméno René Redzepi je pro vás pojmem? Nepatříte? Nevadí ani jedno. Turbulentní události kolem této hvězdy v rondonu mají jistě přesah...

Nebudu rozpitvátvat podrobnosti kauzy. S Redzepim jsem v kuchyni nikdy nestál a nerad fabuluji detaily takových událostí...

Pravidelný čtenář mého blogu ví, jak moc mám rád obor, kterému jsem věnoval (a nikdy jsem toho nelitoval) svůj profesní život .

Abnormální tlak, který velice často provází špičkové kuchyně si však jejich host, labužník či jen náhodný čtenář mých článků představí už hůř...

Zvlášť na vrcholu.Tam opravdu fouká. Svou pozici neobhajujete jen každý den. Musíte ji uhájit každým talířem, který opouští výdej.

Pro mou generaci nebylo vůbec divné pracovat sedmdesát hodin týdně. Část z toho i bez mzdy. Cílem byl sám úspěch.

V takovém prostředí se navíc velice dobře daří toxicitě. Černý a drsný humor, kterým se uvolňujete by laik nepochopil. Emoce často musí ven, hádky, řev... Šéf je vždycky největší predátor a alfa, protože jinak by nebyl šéf.

Večer na všechno zapomenete, dáte si spolu pivo, jdete zapařit. Jste rodina. Ostatně, ta vaše se vám nejspíš právě rozpadá, protože s tou svou „kuchyňskou“ trávíte mnohem víc času...

Dneska už vím, že to není dobře a dávno stavím kolektiv na úplně jiných principech.

Mládež, která v oboru nastupuje má přirozeně úplně jiné představy než to co jsem znal a žil v jejich věku já.

Nicméně i ona žije v utopii. Pracovat jen na nějaké zkrácené směny a úvazky, odnést si „ šest, sedm pětek čistá“ a ještě k tomu čerpat pestré firemní benefity... Takhle to bohužel taky nejde. Nedává to smysl ekonomicky.

To by musela stát polévka dvě stovky a váš oblíbený řízek třepa stokorun šest. Mám ale lehké podezření, že řada našich zákazníků by opět notně prořídla...

Budeme si muset z nároků a způsobů jak starších tak mladších něco vzít a vybalancovat jak práci, tak život... Stejně tak peněženku jednotlivých podniků.

A ještě jeden zajímavý postřeh, který k tématu Redzepi napsal Radek David a já si ho lehce upravím. Fotbal hrají na světě stovky milionů kluků. Každý by rád kopal za Real Madrid, Liverpoool, Bayern...

Když už se tam někdo dostane, musí „sakra víc hrabat“, než když někdo kope někde na plácku, nebo sedmou ligu. Není to pro každého a není to šikana.

Co myslíte?

Písnička dneska nebude. Místo toho hodím fotku za včerejšího Gastra Kroměříž, kde ty potřeby generací snad dobře propojujeme :)))

Pohoda musí bejt...

Autor: Filip Vracovský | středa 18.3.2026 7:48 | karma článku: 9,98 | přečteno: 220x

Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

