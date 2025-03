Drahé jídlo a nenažraní restauratéři ? Mýtus nebo fakt ?

Není to poprvé kdy se tohoto tématu dotknu. Nicméně... Pokud ji miluješ, není co řešit. A s gastronomií to tak mám ložené.

Vždycky se totiž pobavím při čtení diskuzí na toto téma. No a před pár dny vyšel tenhle článek. Fundovaný, z úst člověka víc než povolaného. Odkaz Pravidlem u takových článků bývají ohlasy kde je zmiňována mizerná úroveň našich tuzemských podniků ve srovnání s cizinou. To by se nám v Alpách nestalo apod. Čtenáři se rádi rozepíší o svých negativních zkušenostech. Rozumím tomu. Taková je už lidská mentalita. Funguje to tak i v praxi. Na sto spokojených budete mít jednoho nespokojeného zákazníka a právě ten bude víc slyšet. Často přemýšlím o tom, co způsobuje některé vlny společenských nálad, které mají hospodské za lehkoživky a zloděje. Někde jsem četl , že je to dané z dob socialismu, kdy nemělo pohostinství co se týče poctivosti dobré jméno. Možné to je. Na druhou stranu nejen hospodští, řezníci a zelináři si tehdy hrabali pod sebe. Dobře si pamatuji, že pokud člověk chtěl nezfušovanou práci od jakéhokoli řemesla, musel si hodně připlatit. Často i jen za to, aby mu to jako melouch přišel někdo udělat. Přesto se vždycky závidělo spíš tomu hospodskému, zelináři, nebo řezníkovi... S tím už asi nic nenadělám. A táhne se dodnes. Šikovný instalatér si přeci zaslouží své peníze. Kuchař může makat za minimálku. Jídlo chceme laciné... Nicméně začal jsem v Alpách a protože jsou krásné, chci tam i skončit. Vzhledem k tomu jak moc vnímám progres který v poslední dekádě prodělává celý náš obor, tak se samozřejmě i cenou bude služba pomalu blížit „západu“. Zatím tam ještě ani zdaleka není. Nebude ani ve chvíli kdy na jídelničku uvidíme běžně oběd za tři stovky jak se píše v přiloženém článku. Kupní síla obyvatel není taková jako u domorodců v těch Alpských zemích. Spoustu nákladů už ale máme podobných. Mzdové rostou raketovým tempem. Jídlo je u nás stále velmi laciné. Odkaz Není důvod nastavit si férovou marži. Nejsme sociální služba. Jsme podnikatelé a musíme generovat přiměřený zisk. Odkaz