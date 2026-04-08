Dneska v noci jsem se poprvé opravdu bál, že se probudím do jaderné války.
... o ty kotouly na jedné straně nepokoušelo militantní náboženské hnutí v čele opravdu velké země a na straně druhé duo válečně naladěných gerontů Trump a Netanjahu.
Trumpova rétorika včera dostala do takových pochyb nejen mne.
Použije snad atomovku? Trumpovy hrozby zničením Íránu přes noc budí obavy
Na rozdíl od dob, kdy USA bombardovali jaderným arzenálem Japonsko doba značně pokročila a použití „byť jen taktickch“ jaderných zbraní by okamžitě zbořilo jakékoliv nepsané hranice a zábrany, které účastníci konfliktů mají.
Ráno jsem se místo záblesků a hříbků rostoucích na horizontu probudil do světa, kde Trump ohlašuje další své vítězství v této válce. Jásejme.
Nobelovu cenu Míru by si zasloužil. Vždyť jen v tomto konfliktu ho přinesl už tolikrát...
USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump
Popravdě se tomu už budu jenom smát. Proč se strachovat. Nic s tím nenadělám.
Svět se rozhodl jít cestou monarchů a vládců. Je úplně jedno jestli mají na hlavě turban, nebo oranžovou kšiltovku. Tím, že stojíme na té správné straně se ovšem chlácholit nemůžeme. Ve spoustě ohledů se s půlkou světa „naše vidění“ neztotožňuje. A navíc, díky tomu, že se stáváme hračkou v rukou vyšinutých starců (Je fuk jestli Putina, Trumpa, Netanjahua) jsme se tím nejpodstatnějším přiklonili k těm v turbanech. Demokracie a lidská práva jsou nám dávno fuk. V lepším případě jsou na nějaké páté koleji.
Filip Vracovský
Stojí starší zaměstnanci za prd?
Jelikož se už sám řadím do kategorie, která má mnohem blíž „k penzi“ než k mládí čtu články na toto téma docela se zájmem.
Filip Vracovský
Jak jsem přestal hulit trávu.
Původně jsem chtěl včera napsat ještě něco o Zeleném čtvrtku. Něco s duchovním přesahem k tématu tohoto dne.
Filip Vracovský
Stane se jeden Rajchl novou jednotkou odpudivosti?
Ne, opravdu nemám ambice mu vyčítat jeho hereckou kariéru. Za mou maličkost je to ok. Porno u nás sleduje zhruba polovina populace a někdo ho zatím točit musel... (AI to stejně jednou převezme)
Filip Vracovský
Společná Evropská budoucnost ? Jedině se společnou armádou. Ale chceme to?
Doba už je zkrátka taková. Jistoty přestávají platit a rizik nějak neubývá. To je zkrátka fakt. Nemyslím si, a mám dojem...
Filip Vracovský
Jak se kouzelný dědeček Miroslav Koubek proletěl vzduchem...
Dneska především o fotbale, ale nejen o něm. Příběh úspěšného kouče má určitě přesah. Zvlášť s tím, jak populace stárne...
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?
Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá...
Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě
Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut....
Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci
Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly...
Elektrotechnická kontraktační výstava Volty Expo 2026 už příští měsíc v Praze
Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou
Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...