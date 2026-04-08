Dneska v noci jsem se poprvé opravdu bál, že se probudím do jaderné války.

A to i jako veterán války studené, který už pár kotrmelců na geopolitických mapách zažil. Nikdy se ovšem...

... o ty kotouly na jedné straně nepokoušelo militantní náboženské hnutí v čele opravdu velké země a na straně druhé duo válečně naladěných gerontů Trump a Netanjahu.

Trumpova rétorika včera dostala do takových pochyb nejen mne.

Použije snad atomovku? Trumpovy hrozby zničením Íránu přes noc budí obavy

Na rozdíl od dob, kdy USA bombardovali jaderným arzenálem Japonsko doba značně pokročila a použití „byť jen taktickch“ jaderných zbraní by okamžitě zbořilo jakékoliv nepsané hranice a zábrany, které účastníci konfliktů mají.

Ráno jsem se místo záblesků a hříbků rostoucích na horizontu probudil do světa, kde Trump ohlašuje další své vítězství v této válce. Jásejme.

Nobelovu cenu Míru by si zasloužil. Vždyť jen v tomto konfliktu ho přinesl už tolikrát...

USA a Írán souhlasí s příměřím. Naprosté vítězství pro nás, řekl Trump

Popravdě se tomu už budu jenom smát. Proč se strachovat. Nic s tím nenadělám.

Svět se rozhodl jít cestou monarchů a vládců. Je úplně jedno jestli mají na hlavě turban, nebo oranžovou kšiltovku. Tím, že stojíme na té správné straně se ovšem chlácholit nemůžeme. Ve spoustě ohledů se s půlkou světa „naše vidění“ neztotožňuje. A navíc, díky tomu, že se stáváme hračkou v rukou vyšinutých starců (Je fuk jestli Putina, Trumpa, Netanjahua) jsme se tím nejpodstatnějším přiklonili k těm v turbanech. Demokracie a lidská práva jsou nám dávno fuk. V lepším případě jsou na nějaké páté koleji.

Autor: Filip Vracovský | středa 8.4.2026 7:27 | karma článku: 15,43 | přečteno: 303x

Filip Vracovský

Stojí starší zaměstnanci za prd?

Jelikož se už sám řadím do kategorie, která má mnohem blíž „k penzi“ než k mládí čtu články na toto téma docela se zájmem.

4.4.2026 v 9:35 | Karma: 17,98 | Přečteno: 553x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Jak jsem přestal hulit trávu.

Původně jsem chtěl včera napsat ještě něco o Zeleném čtvrtku. Něco s duchovním přesahem k tématu tohoto dne.

3.4.2026 v 8:29 | Karma: 13,47 | Přečteno: 354x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Stane se jeden Rajchl novou jednotkou odpudivosti?

Ne, opravdu nemám ambice mu vyčítat jeho hereckou kariéru. Za mou maličkost je to ok. Porno u nás sleduje zhruba polovina populace a někdo ho zatím točit musel... (AI to stejně jednou převezme)

2.4.2026 v 7:33 | Karma: 36,25 | Přečteno: 2481x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Společná Evropská budoucnost ? Jedině se společnou armádou. Ale chceme to?

Doba už je zkrátka taková. Jistoty přestávají platit a rizik nějak neubývá. To je zkrátka fakt. Nemyslím si, a mám dojem...

1.4.2026 v 15:16 | Karma: 11,05 | Přečteno: 244x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Jak se kouzelný dědeček Miroslav Koubek proletěl vzduchem...

Dneska především o fotbale, ale nejen o něm. Příběh úspěšného kouče má určitě přesah. Zvlášť s tím, jak populace stárne...

1.4.2026 v 8:30 | Karma: 11,36 | Přečteno: 244x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...
1. dubna 2026  14:16,  aktualizováno  16:27

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...
6. dubna 2026  4:51

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)
8. dubna 2026  8:30

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.
31. března 2026  13:57

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...

Praha trolejbusová: Metropole spustí další elektrifikovanou linku. Která vozidla už jezdí?

Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)
31. března 2026  14:54

Praha pokračuje v návratu trolejbusů do ulic. Po úspěšném rozjezdu dvou linek se už zítra přidá...

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela nehoda tří aut, zraněné je i dítě

Ilustrační snímek
8. dubna 2026  9:52,  aktualizováno  10:28

Dálnici D1 na Benešovsku uzavřela ve středu dopoledne na 51. kilometru nehoda tří osobních aut....

Seniorka se vydala na kopřivy do nádivky, upadla na poli a našli ji až v noci

Do pátrání po seniorce se zapojili i policejní psi Nero a Rapp.
8. dubna 2026  10:12

Příprava tradiční velikonoční nádivky mohla mít smutný konec. Seniorce z Českobudějovicka chyběly...

Elektrotechnická kontraktační výstava Volty Expo 2026 už příští měsíc v Praze

8. dubna 2026  10:10

Finský zlepšovák v Mladých Bukách. Kubíky sněhu přečkají léto pod plachtou

V Lyžařském areálu Mladé Buky uchovávají sníh přes léto. (26. března 2026)
8. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Další opožděný start zimní sezony už skiareál v Mladých Bukách u Trutnova nechce zažít. Rozhodl se...

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 859
  • Celková karma 19,82
  • Průměrná čtenost 1982x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

