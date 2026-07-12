Devadesátky? No jo, to jsem byl mladej, hezkej a chytrej... Kde ty časy jsou :D
Příběh o Punťovi a fotbale
Žumbera měl v té době tři majitele, z nichž jeden se o chod pivnice staral úplně na full úvazek. Byl to skvělej šéf. Nepotřeboval na nás v kuchyni vůbec řvát, aby dosáhl svého. Naopak. Nikdy v životě jsem ho neviděl se rozčílit nebo říct jediné sprosté slovo. Svůj kancl měl schovanej za skladem, a když už mluvím o tom skladu – panoval tam takovej pořádek, jakej v tehdejší divoké době prostě neměl obdoby. Jemu by tam snad lícovaly i zrníčka prachu, kdyby si tam teda nějakej prach vůbec někdy pustil. Kromě toho měl tenhle náš vedoucí strašně moc rád zvířata a choval psy. Kvůli téhle jeho kombinaci puntičkářství a lásky ke čtyřnohým miláčkům jsme ho v týmu překřtili na „Punťu“. Nemysleli jsme to ale vůbec zle, byl to vážně férovej chlap.
Den po tom velkým zápase se Slávií to v kuchyni samozřejmě strašně rezonovalo. Od rána se neřešilo nic jiného než fotbal – kdo, co a jak na tom hřišti kopal a jak se to mělo v té které minutě sehrát líp. Klasika. Kdyby nás tehdy náhodou přestalo bavit vaření, jeden jak druhej bysme se z fleku mohli živit jako ligoví trenéři.
Čeňka ta debata u plotny rozparádila natolik, že když přišel šéf ráno na svou pravidelnou inspekci, rozběhl se k němu celej nadšenej s nejnovějšíma číslama ze stadionu: „Vedoucí, vedoucí! Ofiko tam sice včera bylo hlášeno devět tisíc lidí, ale reálně na tom stadionu bylo tak patnáct tisíc! To byla prostě neskutečná síla...“
To, co se stalo v následující vteřině, ale nečekal nikdo z nás ani v tom nejdivočejším snu. Z těch obvykle neskutečně laskavých očí bleskově vyšlehly plameny a z obvykle stoprocentně slušných úst najednou zahřmělo na celou kuchyň: „Patnáct tisíc debilů!!! Kdyby ty peníze, co za to utratěj, radši dali na pejsky, kreténi!!!“
Dořval to, otočil se na podpatku a hrdě odkráčel zpátky do svého vyglancovaného království. V kuchyni by se v tu chvíli dalo krájet ticho, jak nám všem spadla brada. No... s fotbalem už jsme za Punťou radši příště nechodili...
Příběh o malé sázce o velkou lahev
U Žumbery byl sice kšeft celý rok, ale to, co se tam dělo přes léto, to byl naprostý extrém. Už od května nebo června se to začínalo pomalu rozjíždět a jakmile padly prázdniny, byl to neskutečný fičák od rána do večera. Objednávky se sypaly jedna za druhou a my kuchaři v kuchyni jsme kolikrát nevěděli, kde nám hlava stojí. Aby se ten šílený letní nápor dal vůbec zvládnout, musel se na prázdniny pravidelně nabírat pomocný personál a brigádníci.
Na plac se na léto braly většinou holky – studentky ze středních nebo vysokých škol, které si chtěly o prázdninách přivydělat. Většina z nich samozřejmě neměla s gastronomií vůbec žádné zkušenosti. Pohovory s nimi měl u nás na starosti Punťa. Byl to sice rodinný typ a nikdy v životě by mě nenapadlo, že by mohl podvádět svou manželku, ale jako každý chlap se zkrátka před mladýma, pěknýma holkama rád trochu předváděl.
Při tom fofru, co u nás v létě panoval, bylo naprosto klíčové, aby ty holky uměly alespoň základy řemesla. Punťa proto hned na úvod každého pohovoru nasadil drsnou podmínku: chtěl po nich vidět, že dokážou pobrat a odnést alespoň čtyři talíře naráz. Nemělo smysl, aby tam běhal někdo, kdo tohle nezvládne. Děvčata to pochopitelně většinou neuměla a v tu chvíli nastupovalo klasické chlapské natřásání peří před koroptvičkama. Punťa s hrdým výrazem bafnul šest nebo sedm talířů na jednu ruku, osmý do druhé a hrozně moc se tam před nimi producíroval, jaký je to mistr světa.
Jednoho dne už jsem se na to divadlo v kuchyni nemohl koukat. Otočil jsem se na něj a s naprosto klidným hlasem povídám: „Hele, vedoucí, ale pětadvacet těch talířů naráz jako já vy ze stolu nezvednete.“ Punťa na mě vytřeštil oči, jako bych spadl z měsíce: „Filipe, to není možný. To bez plata prostě nedáš!“ „O co se se mnou vsadíte?“ rýpnul jsem do něj.
Slovo dalo slovo a vsadili jsme se o celou flašku Jacka Danielse. Naše sázka rozkřikla rychlostí blesku. Během chvíle se v kuchyni a kolem ní seběhl snad kompletně celý personál a z dálky zvědavě nakukovali dokonce i hosté z placu, jak se ten kuchařský blázen pokusí pobrat pětadvacet talířů.
Všichni čekali, jak si začnu skládat talíře na ruku až k rameni. Jenže já jsem na to šel kuchařskou chytrostí. Došel jsem k regálu, bafnul jsem celý ten pětadvacetikusový štos talířů normálně do náruče jako v lese náruč klestí, usmál se a odkráčel středem. Punťa tam stál s otevřenou pusou a nezmohl se na nic. V podmínkách sázky totiž o nějakém elegantním nošení na jedné kuchařské ruce nepadlo ani jedno jediné slovo. Flaška Jacka byla moje a Punťa už se před brigádnicemi s talíři raději nikdy tak okatě nepředváděl.
A písnička ? Tak když mám dneska ty devadesátky...
Filip Vracovský
Jak se vaří další volební debakl...
Ne, opravdu ne... Žádné vychytané recepty u mě dneska nenajdete. Z téhle šmakulády nám bude ještě těžko...
Filip Vracovský
Letošní čtvrtfinále fotbalového šampionátu bude mít devět účastníků !!!
Že vám to přijde jako nesmysl? Chyba lávky holenkové. Heslo o chlebu a hrách musí být dotažené do úplné dokonalosti...
Filip Vracovský
Díky Rocky! Zlomenej nos a nateklý oko není důvod se vzdát...
Jo já vím, život není biják. Navíc tenhle už má svou patinu... Ale někdy jsou ty nejprostší návody k němu ty nejlepší.
Filip Vracovský
Někdy má vzpomínání na „devadesátky“ sladkou pachuť...
Snažím se sepsat píhody, příběhy a touhy z dob ranných devadesátch let. Jak jsme vařili, jak jsme žili... Tady je druhý střípek o který se na blogu podělím...
Filip Vracovský
Klempíř s Macinkou dělají pro porážku Babiše v příštích volbách víc než nynější opozice.
Proč boj se Strážnickou kavárnou není ten nejlepší nápad ? A jaké to všechno může přinést volební ovoce ?
|Další články autora
Myslíte, že znáte Česko? Tento letní test vás možná překvapí
Léto je ideální čas objevovat krásy Česka. Nabízí se hned několik míst, které rozhodně stojí za...
Zapomenutá historie slavného pražského lunaparku Eden. Jeho horská dráha měřila 5 km!
Do Edenu v pražských Vršovicích dnes míří lidé hlavně na koncerty nebo za fotbalem. Před sto lety...
Vypečené pražské semafory. Našli jsme v Praze přechod pro chodce, kde by uspěl jen Usain Bolt
Spěcháte a zelený panáček ne a ne se rozsvítit. Neustálým nervózním mačkáním čudlíku se sice...
Od běžné řidičky k ikoně pražských historických tramvají. Karolína Hubková slaví 13 let
Karolína Hubková je nejznámější pražskou „dámou na kolejích“. Její příběhy vyšly také knižně a už...
Harry Potter míří do Prahy. Na výstavě přesadíte mandragoru a vyzkoušíte si famfrpál
Už za necelý měsíc se v areálu PVA EXPO Praha Letňany otevře putovní výstava Harry Potter: The...
Školní jednotřídka, kde slavný básník vyrůstal a trávil mládí, je jako nová
Šemíkovice na Třebíčsku jsou obyčejnou malou vesničkou na samém jihovýchodu Vysočiny. Na významu ji...
Léčivé pohádky učí děti pracovat s emocemi
Dramatická výchova, psychologická práce s emocemi a tradiční loutkářství. Nový divadelní projekt...
Místo trubek z elektrárny příjemné nábřeží s bytovými domy, pro je i opozice
Finanční skupina CFIG chystá přestavbu okolí Labské ulice v centru Pardubic. Od zdymadla tak zmizí...
Dětský park Hříčky zve na lana i tobogan, nová je okružní cesta pro pěší
Vícepatrový domek s toboganem, skluzavky a lanové prvky. Dětský park Hříčky s vodními korýtky...
Prodej rodinného domu, 82 m2, pozemek 256 m2
Stará Ulička, Kyšice, okres Plzeň-město
4 300 000 Kč
- Počet článků 898
- Celková karma 20,62
- Průměrná čtenost 1940x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...