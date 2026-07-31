Dětství v socialismu za socíku se z osmdesátek propisuje až do současnosti
Kája napsala tradiční krásnej vzpomínkovej blog...
Taky celkem tradičně se v diskuzi a následně i na blogu objeví sem tam oponentura...
Jsem přesvědčený, že srovnávat dětství v padesátých letech a na konci normalizace nejde.
Pokud rodina v osmdesátkách nepatřila přímo do disidentských kruhů, většina rodičů byla rozumných a své strasti deseti, dvanácti, ani čtrnáctiletým potomkům do hlavy necpala.
Že nám něco schází jsme jako děti zkrátka nevěděli.
Já si svý dětství stejně jako Kája užil. Spousty věcí jsou dneska neopakovatelný. Každej blok u nás měl svý party. Svý fočusový a hokejový družstvo. Tátové nám v zimě u garáží chystali improvizovaný kluziště...
Kriminalita? Jasně, že byla. Přesto něco muselo být jinak, když nám smráďatům bylo ponecháno tolik času...
Mám moc rád své žáky, ale co se týče samostatnosti, nedá se to s naší generací srovnat. Myslím, že právě to, jak jsou od mimina neustále pod dozorem bez nutnosti rozhodovat se... Se na nich podepisuje rozhodujícím způsobem. Tady taky můžeme hledat počátek depresí a nejrůznějších sebepoškovazování na jednom konce a velkých nejistot na konci druhém.
Zlepšit se to jistě těžko zlepší, když rodit děti mají tyto nejisté generace.
Co je stinnou stránkou toho pohodového dětství v osmdesátkách? Řada generačních soukmenovců si odmítá připustit jednu věc.
To šťastné dětství bylo především proto, že rodiče mezi nás a realitu postavili zeď.
Svět totiž nefunguje tak, že štěstí přijde nejlépe samo a dá se nárokovat.
Naopak.
A samostatnost? Ta je třeba nejen ve chvíli kdy máte přežít do večera bez péče dospěláků. Ona je třeba i v té dopspělosti. Stát tady není od toho nás přebalovat. Ani od toho aby mezi nás a realitu života stavěl zmíněnou zeď.
V tomhle ohledu si to šťastný normalizační dětství řada z nás vleče jako břemeno.
Filip Vracovský
Posmíváním se „obyčejným lidem“ svět určitě nikdo nezlepší...
... ony ostatně cesty do Pekel se nejlíp staví na podkladech z dobrých úmyslů. Rozharašený svět totiž nevymyslel „Fanda vod vedle.“
Filip Vracovský
Ota Klempíř, nebo Standa Pekárek?
Včera jsem si po letech dal jeden díl seriálové Volhy a od té chvíle vím, že musím něco napsat směrem k dnešku...
Filip Vracovský
Počasí mě čím dál tím víc připomíná politiku...
Klidně si myslete, že mě zase hrabe. Ale s výhledem další tepelné kupole, která se k nám blíží mám čím dál tím silnější dojem,
Filip Vracovský
Před lety by mě opravdu nenapadlo, že nejdůvěryhodnějším politikem pro mě bude Petr Pavel
A ne, nebylo to jen tím, že nebyl až tak veřejně známý. Jeho roli v NATO jsem samozřejmě zaznamenal.
Filip Vracovský
Šaty Evy Decroix.
Nejsem konzumentem bulváru, přesto zákeřný algoritmus z nějakého důvodu přihrál do mého zorného pole příspěvek Blesku...
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