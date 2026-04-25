Desítky Ukrajinců u nás zneužívají sociální dávky...
Byť rozumím tomu, že i z této zprávy určitě někdo udělá kauzu.
|
Ukrajinci v Česku podvádějí s dávkami. Tvrdí, že jsou uprchlíci, přitom žijí jinde
Pro každého kdo uvažuje alespoň trošku v souvislostech je to však optimistické sdělení.
On totiž žádný národ Andělů kteří v roli emigrantů či uprchlíků nikdy nikoho nepodvedou, nikdy nespáchají trestný čin, či nezalžou neexistuje.
Je pro mě potěšením, že národ kterému se snažíme pomáhat v těžkých dobách (Nehledě na politické zlatokopy, kteří tuto pomoc zpochybňují a útočí na nejnižší pudy svého voličského podhoubí) tuto pomoc nezneužívá.
Naopak.
V rovině osobních zkušeností to mám potvrzené už dávno. V rovině faktické se to potvrzuje rovněž.
Cena za válku, kterou Ukrajina platí je nepředstavitelná. Osobně bych měl pro nějaký ten „hříšek“ i pochopení.
Je však očividné, že odpouštět není co. Naopak, sluší se poděkovat. Zástupům nejen v „mé gastronomii“. I v řadě dalších oborů vykonávají neocenitelnou práci díky které můžou tyto obory stále ještě fungovat.
Potěšitelnou zprávou je samozřejmě i to, že přes zdánlivě mocné a hlasité hnojomety na sociálních sítích zůstává na vábení jejich pánů většina našich občanů netečná. Zdaleka se nejedná jen o generace, které aktivně pamatují rok 68.
Znamená to pro mě, že na tom nejsme zdaleka tak špatně, jak se někteří domnívají.
Písnička nemá s blogem nic. Iggy oslavil před pár dny narozky. Za rok mu bude osmdesát a pořád to baví jeho i nás...
Filip Vracovský
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...