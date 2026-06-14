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Chutě léta, které se někam ztrácí...

Prostě je odnesl čas a zpátky to nejde vrátit. A taky vůně a obrázky, tváře, slova... Alespoň je na co vzpomínat.

Tak třeba ovoce...

Kousek za chalupou byl les kde se dalo nasbírat lesních jahod k lívancům. Pěkně do bandasky. Chtělo to trochu trpělivosti. Přeci jen bylo třeba ochutnávat a tak to nepřibývalo zrovna závratným tempem.

V zahrádkách měl každej angrešt, rybíz, mirabelky... Jak se čas skláněl k podzimu voněla všude marmeláda z kdoulí...

Dneska mají chalupy místo stařečků lufťáci a ajťáci. Místo ovoce anglickej trávník. Nevoní tady hnůj, koláče ani senoseč. Kvůli mouchám už není potřeba věšet mucholapky, ani cpát síta do oken a dveří.

Nekokrhají kohouti, nesyčí husy.

Přesto mám dojem, že se část kouzla ztratila.

Zaprodali jsme ji za pohodlí. Sám nejsem jinej. Na počátku dospělosti jsem si musel v zimě v sednici zatopit když jsem chtěl teplo. Do Plzně jel buď dvacet kiláků na kole (Na jaře a v létě denně i do práce) , nebo jsem musel jít do vedlejší vesnice na autobus. Pokud ujel, tak pro dnešek smolík.

Na počtu (vím, píše se š, ale moje babička to nikdy jinak neřekla a k dnešnímu blogu to sedí jako pldel na hrnec...) jsem štrádoval do střediskové obce přes pole skoro tři kiláky. Taky jsem tam chodil pro nákup pokud jsem v pojízdné prodejně zapoměl něco koupit. Ta jezdila jenom dva dny v tejdnu a kdyby mě laskavý čtenář zabil tak už nevím který...

(Tehdy by mě nenapadlo, že jednou tam bude sedávat v hospodě dvojnásobnej mistr světa Formule 1. Asi se někdy vrátím, k některým historkám spojených s jeho jménem, ale dneska to sem nepatří...)

Kdy nezkusil štrádovat v zimě při mínus deseti o půl páté ráno na ten výše zmíněný bus, ten o hodně přišel. Normálně cejtíte jak vám chladnej vzduch hoří v průduškách a chutná ... Chutná po životě. Po hvězdách na který si můžete skoro sáhnout jak jsou právě tady a teď blízko. (To taky nepatří do letního blogu, ale co už...)

Letní hvězdy mají totiž chuť a vůni po táboráku. Člověk v takové chvíli řeší opravdu podstatné problémy světa. Jak si nejlíp naříznout a opéct špekáček. Tuk pomalu odkapává do uhlíků, pivu vychlazenýmu ze sklepa se už nikdy nic nevyrovná a když jdete přes tmavej dvůr do hajan... Ty hvězdy jsou fakt jenom pár doteků za konečky prstů na natažený ruce...

Člověk si ani neuvědomil, že je šťastnej...

Dneska je to jiný. Vozím si zandel v „esůvéčku“ , griluju na balkóně.

Některé věci se nemění. Jelikož jsme na kraji města i tady jsou občas hvězdy neuvěřitelně blízko jen je pohladit.

A co se změnilo nejvíc? Mimo toho jak jsem sešel? Uvědomuju si štěstí. Jaký je to super, bušit tady v neděli ráno do klávesnice, popíjet kafčo a slyšet Handu jak vedle s něčím šramotí.

Všechno má holt (Vím, není to spisovný, ale alespoň to nepíšu s d. A asi je vám jasný, že babička...) svoje.

Tak se mějte fajn.

A písnička? Co se nezměnilo je taky moje láska k poezii. Den po nedožitých 86. narozeninách Václava Hraběte tedy bude recitace...

Ostatně, hledání je podstatou našeho života.

Autor: Filip Vracovský | neděle 14.6.2026 9:06 | karma článku: 18,25 | přečteno: 339x

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Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

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