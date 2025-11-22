Chudák Ukrajina...
Tak nějak si připadám při čtení plánu Míru pro Ukrajinu, který představila administrativa Donalda Trumpa.
Daň za hrdost a odpor okupantům je strašná. Těžko říct jak dlouho se bude Ukrajina jako taková z války s Putinovským Ruskem vzpamatovát a jestli je vůbec možné aby se vzpamatovala.
To co se stane z demografického hlediska v řádu několika nejbližších desítek let se dá celkem úspěšně predikovat. Celé ročníky a generace chlapů v produktivním věku jsou fuč. Na hřbitovech pokrytí modrožlutou slávou, nebo v zahraničí.
Kus nerostného bohatství je pryč. Infrastruktura a krajina zdevastovaná. Zůstanou dluhy.
Není to ale vina Donalda Trumpa na kterého to teď jistě bude v kavárenských salónech móda hodit.
Všichni zaspali v prvních týdnech a měsících kdy šlo vyčistit oblohu a vyhnat okupanty zaskočené odporem odevšad mimo Krymu...
Jak se chovalo Německo, Francie... Ti největší hráči na Evropské scéně? Kdo nežil poslední roky v komatu umí si odpovědět. Některé další země to nepálí, mají své vlastní problémy. Tzv. V4 se začíná taky stavět ke Kyjevu zády. Taková je nynější garnitura zdejších politiků. Evropa se opravdu umí pěkně sjednotit. Bohužel jenom na kravinách.
Ten plán podle mě tedy není jen vina USA. Jedeme v tom všichni.
Nezbývá mi než doufat, že vlna solidarity u nás (A ano, i přes křik odpůrců je ještě stále obrovská) s případným koncem „horké fáze konfliktu“ neuhasne. Protože teprve teď nás budou naši přátelé opravdu potřebovat. Už nejde o to porazit Rusy. Jde čistě o přežití...
Filip Vracovský
Uzákonit dýška jako nezdaněný příjem ? Je to dobře, nebo není ?
Vítám pravidelné i nepravidelné čtenáře u mého občasníku Otázky od piva. Tentokrát nebudeme chodit daleko a zůstaneme v hospodě...
Filip Vracovský
Nebylo by nejlepší volby úplně zrušit?
O tom, kdo bude vládnout by mohla rozhodovat třeba nějaká pěkná reality šou. Napadá mě hned třeba formát...
Filip Vracovský
Koho vypískáme na Národní třídě letos ?
Sám už si při nejlepší vůli nevzpomenu co jsem dělal 17.11. 1989. Nejspíš jsem byl na tréninku a tahal činky, nebo...
Filip Vracovský
Karel Brückner má štěstí, že je na živu. Jinak by se musel v hrobě obracet...
Pěkný dárek nadělila naše fotbalová reprezentace legendárnímu kouči k jeho šestaosmdesátým narozeninám...
Filip Vracovský
Žijeme jídlem od rána do večera. Je to pro nás kultura, náboženství i závislost...
... a samozřejmě i obživa... A každá obživa potřebuje marketing. Tak bych dneska rád k tomuto tématu (Nejen) prohodil pár slov...
- Počet článků 808
- Celková karma 22,87
- Průměrná čtenost 2032x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...