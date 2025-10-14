Chránit pracovní místa pro ty, co na nich pracovat nebudou? Ano, šéf má opět pravdu...

Chtěl jsem si do víkendu dát s psaním pokoj, ale dnešní ranní rozhovor se Zdeňkem Pohlreichem mě opět nakopl...

... a opět mu musím dát za pravdu. Ono se to netýká jenom gastra, ale i stavebnictví, pečovatelských služeb a jistě i řady dalších oborů na které se našinci nehrnou.

Chránit pracovní místa pro české lidi? Totální nesmysl, říká Pohlreich

Představa kašpárků typu Okamura, (On podle mě stejně tomu co hlásá nevěří.) že vyženeme cizince a Češi se nahrnou na jejich místa aby mohla zavládnout prosperita je zcestná.

Nejen proto, že nezaměstnanost v ČR je stále velmi nízká...

Odkaz

Pravdou také je, že čím víc pohodlí jako společnost konzumujeme, tím menší je ve společnosti chuť dělat tělesně a duševně náročné práce.

Není na tom nic divného ani překvapivého. Dobrou motivací pro takovou činnost mohou být peníze. Vzhledem k tomu, že se ale ve zmíněných oborech žádné „zázračné“ platy nenabízí nezbývá než to řešit tak jako to řeší „západ“.

Volba padne na pracanty ze zemí, pro které je i náš plat slušnou příležitostí zabezpečit rodinu kdesi doma.

Co si budeme povídat. Řada mých kolegů taky projela Německo, Rakousko, Švýcarsko... A právě možnost našetřit nějaký kapitál byl mimo získávání zkušeností hnacím motorem k opuštění domova.

Máme poměrně výhodu, že se k nám za prací vydávají často lidé.. Jak jen to říct.. Z našeho civilizačního okruhu. Stejně jako Šéf bych si přál aby do budoucna zůstala v tomto směru imigrační politika ČR osvícenější, než prostoduché výkřiky z plakátů.

Bez zahraničních pracovníků se totiž neobejdeme. Teď, ani v budoucnosti...

Autor: Filip Vracovský | úterý 14.10.2025 13:52

