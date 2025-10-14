Chránit pracovní místa pro ty, co na nich pracovat nebudou? Ano, šéf má opět pravdu...
... a opět mu musím dát za pravdu. Ono se to netýká jenom gastra, ale i stavebnictví, pečovatelských služeb a jistě i řady dalších oborů na které se našinci nehrnou.
|
Chránit pracovní místa pro české lidi? Totální nesmysl, říká Pohlreich
Představa kašpárků typu Okamura, (On podle mě stejně tomu co hlásá nevěří.) že vyženeme cizince a Češi se nahrnou na jejich místa aby mohla zavládnout prosperita je zcestná.
Nejen proto, že nezaměstnanost v ČR je stále velmi nízká...
Pravdou také je, že čím víc pohodlí jako společnost konzumujeme, tím menší je ve společnosti chuť dělat tělesně a duševně náročné práce.
Není na tom nic divného ani překvapivého. Dobrou motivací pro takovou činnost mohou být peníze. Vzhledem k tomu, že se ale ve zmíněných oborech žádné „zázračné“ platy nenabízí nezbývá než to řešit tak jako to řeší „západ“.
Volba padne na pracanty ze zemí, pro které je i náš plat slušnou příležitostí zabezpečit rodinu kdesi doma.
Co si budeme povídat. Řada mých kolegů taky projela Německo, Rakousko, Švýcarsko... A právě možnost našetřit nějaký kapitál byl mimo získávání zkušeností hnacím motorem k opuštění domova.
Máme poměrně výhodu, že se k nám za prací vydávají často lidé.. Jak jen to říct.. Z našeho civilizačního okruhu. Stejně jako Šéf bych si přál aby do budoucna zůstala v tomto směru imigrační politika ČR osvícenější, než prostoduché výkřiky z plakátů.
Bez zahraničních pracovníků se totiž neobejdeme. Teď, ani v budoucnosti...
Filip Vracovský
Nenastal čas bývalých vládních stran podpořit menšinovou vládu Andreje Babiše?
Často se mi ve chvíli kdy jsem napsal, že letos volit nepůjdu dostalo jedno ponaučení. Prý je třeba volit menší zlo...
Filip Vracovský
Těšíte se na návrat EET ?
A nehledejte v té otázce záludnost... Sám mám na EET dlouhé roky názor neměnný. Navíc i přes původní...
Filip Vracovský
Lidskej život je taková chvilička, že si ani neuprdnou hvězdy...
Jestli pro mě mimo funkce pracovního nástroje a adresáře na přátele mají sociální sítě nějakej dobrej dopad...
Filip Vracovský
Překvapení voleb ? Andrej Babiš na hlavu porazil komunisty ze Stačilo...
Pomalu se blíží definitivní razítko na výsledky letošních voleb. Konec Světa nenastal, a ani nenastane...
Filip Vracovský
Televizní Superdebata ? Kdybych musel, šel bych volit Piráty, nebo Motoristy...
Nebudu vůbec hodnotit jestli jestli je to dobré, nebo ne... Spíš bych rád rozvedl myšlenku z nadpisu...
|Další články autora
Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA
Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...
Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili
Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon
Seriál Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol...
Zemřela Dana Drábová, vedla Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Ve věku 64 let zemřela po vážné nemoci česká jaderná fyzička a politička Dana Drábová. V čele...
V EU ustoupili od „šmírovací“ směrnice, Dánové se ale návrhu nechtějí vzdát
Hlasování o sporném návrhu Evropské komise, takzvané chat control se nakonec odsouvá. Napříč...
Dozorce odsoudili za týrání vězeňkyně. Riskujeme životy, ale nemáme zastání, bědovali
Pardubická pobočka Krajského soudu v Hradci Králové se přiklonila k rozhodnutí Ústavního soudu a...
Před soudem s Dozimetrem opět vypovídal Dovhomilja. Popsal dělení peněz
V úterý bylo na programu hlavního líčení v kauze Dozimetr pokračování výpovědi Pavla Dovhomilji....
Mladík souzený za vraždy prodavaček v Hradci chce prohlásit vinu, soud to nepřijal
Prohlásit vinu v případu únorové vraždy dvou prodavaček v Hradci Králové chtěl dnes u hradeckého...
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
- Počet článků 793
- Celková karma 25,44
- Průměrná čtenost 2046x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...