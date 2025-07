Chcete někdy reklamovat léto ?

Nikdy v dětství nebylo ani moc horko, ani moc zima. A trvalo... Tak nějak nekonečně. Čím to, že dneska profrčí kolem jako rychlík?

... jako rychlík, kterýmu jsem mával na přejezdech a náspech u trati v nadšení, že frčí kolem.

Já jsem jako malej vláčky miloval. Možná je to daný tím, že už v kočárku mě táta vozil na železniční lávku podívat se na mašinky. A každej normální kluk (a často i holka) se musel/a zamilovat. Do parních krasavic, popojíždějících motoráčků...

Moc jsem toho ale jako dítě vlaky nenajezdil. Dlouhý čas jsem si to potom vynahrazoval jako dospělák. Pořád jsem fanoušek téhle dopravy. Navíc se jako zákazník cítím rok od roku lépe a lépe, ale to je jiný příběh.

V tom mém dětství figuroval spíš „náš modrej Moskvič“. Přezdívkami typu Stalinovy sáně jsem se v té době vůbec nezabýval. Nebylo to auto z nejelegantnějších. Ani rychlostí to nebyl zrovna sporťák. Ale jelo pořád.

V zimě, kdy člověk v kopcích míjel ve škarpě odstavené výkřiky moderní techniky. V létě se měnil na náklaďák, když přitáhl z Moravy bedny meruněk. Musel si pravda občas odpočinout „aby se neuvařil“, ale dojel vždycky spolehlivě. Doma to potom vonělo po džemu, kompotech, meruňkových koláčích. Nesměla samozřejmě chybět ani halda knedlíků zalitých máslem a s poctivou čepicí tvarohu a moučkového cukru.

A pořád se zdálo, že léto nikdy skončit nemůže... Miloval jsem houbaření. Táta mě tahal do lesa snad ještě dřív než jsem začal chodit. Poprvé sám jsem do něj vyrazil ještě dřív, než jsem začal chodit do „velký školy“. Využil jsem toho, že moje milovaná babička klimbla v křesle a pak už mě nemohla chytit. A přinesl jsem ! Za ten „vylágoš“ to určitě stálo.

A když byl hic, nebylo nic snažšího než vyrazit na přehradu. Plavat, brouzdat se sem a tam... Poslouchat tátu a jeho historky kde a jak chodil po místech dneska už dávno zaplavených. Představovat si svah, z kterého se zřítil, když pro trhal kytičku pro babičku ke dni Matek...

Ale ve chvíli kdy jel parník šlo všechno stranou! ‚To se celé osazenstvo z břehu nahrnulo do vody pohoupat se na vlnách, které rozčeřil :)

A když zrovna pršelo ? Jen ať leje, alespoň porostou houby a vzduch... Vzduch tak krásně voní.

A o tom to je. Chce to alespoň na chvilku zase vidět věci neotrávenýma očima. Nechtít všechno reklamovat. Tuplem né léto.Moc nám to všem přeju...