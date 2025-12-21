Chcete najít Putina pod stromečkem?
... protože to nejsou naše domovy na které dopadají bomby.
Spíš se chci jen zlehka zamyslet nad tím, zda neutuchající masírka všech médií (A je úplně jedno jestli se jedná o tzv. mejnstýmovou či konspirační scénu) není již daleko za čarou našeho imaginárního duševního zdraví.
Jsme na IDnesu, tak dám pár „domácích“ odkazů...
|
ANALÝZA: Putinův poker. Rusko se dělá silnějším, než je, a Západ mu na to skáče
|
Nebude žádná válečná operace, když bude Západ respektovat ruské zájmy, řekl Putin
|
Ruská ekonomika má potíže. Ale Putin může ve válce pokračovat ještě mnoho let
|
Putin chce celou Ukrajinu i bývalé země východního bloku, varují zpravodajci z USA
Válka na Ukrajině. Jedna je věc je nezpochybnitelná. Nic, ani předchozí geopolitické hrátky neomlouvají Ruskou agresi.
Navíc jako země s historickou zkušeností „Patřit do Ruské sféry vlivu“ máme podle mě zcela pochopitelnou motivaci tuto situaci neopakovat.
Zároveň se projevuje „únava válkou“ byť jsme zatím relativně daleko od frontových linií.
S tím vlastně souvisí ty odkazy, které jsem dával. Ve virtuálním prostoru se sice objevuje velká spousta komentátorů a diskutérů, kteří mají detailní přehled co se právě děje... Jenže... Jenže právě vůbec.
Domnívat se, že propaganda a tajné služby obou stran nedokáží totálně mlžit a v rámci hybridní války šponovat nálady v našem zázemí je chyba.
Podle mě se nelze divit tomu, že řadě lidí už to leze na mozek a chtějí se spíš před tóny válečného konfliktu někam schovat. Je poměrně jednoznačné, že čím déle a víc budeme ve veřejném prostoru šturmovat, tím víc našinců to nebude chtít poslouchat.
Ne proto, že by se jednalo o jakési svině, nebo kolaboranty. Proto, že touha po prožití vlastního pěkného života je lidskou přirozeností.
Sám bych byl rád, kdybych pod stromečkem virtuálu nejčastěji neviděl Putina. Možná by jistá informační umírněnost byla dokonce cestou k delší veřejné podpoře Ukrajiny než masírka v které se reálně doopravdy z nás laiků nevyzná ani prase.
Vždyť články o tom, že je Rusko na kolenou a stačí do něj strčit prstem a o tom, že vydrží válčit ještě řadu let od sebe často dělí jen hodiny.
A písnička ? Válka a krása jsou vlastně sourozenci. Protože se válčí pořád kam naše paměť sahá. Tak troška té Vánoční krásy s Radůzou a Madonou s Botitcellim určitě nezaškodí...
Filip Vracovský
Stane se Petr Fiala prezidentem? Ne, ale Filip Turek by mohl...
Tak tohle téma mě lechtá na klávesnici od chvíle, kdy jsem úvahu Petrta Fialy na toto téma zachytil...
Filip Vracovský
Michelinské hvězdy za naše prachy ? Není to spíš nepochopení ?
Ve čtvrtek večer se odehrála v Mariánských Lázních asi nejdůležitější událost tuzemské gastronomie za hodně dlouhou dobu. Michelin poprvé v historii vydal průvodce pro naši republiku.
Filip Vracovský
Kdo bude bojovat za Ukrajinu ? Poslední Ukrajinec už se pomalu, ale jistě blíží...
... a nenalhávejme si nic. Ukrajina už v podobě v jaké byla a chtěla být přestala existovat. Diskutovat už můžeme jenom o tom jestli je to přijatelné cena za hrdost...
Filip Vracovský
Máte radši bezstarostný socialismus proti rovným šancím dnešní doby? A něco k bezdomovcům
... abych to narovnal. Tak jsem si zase v sobotu po ránu uvařil kafčo a už mě zase berou roupy...Vánoce za rohem, ale mír a klid v diskuzích veřejného prostoru...
Filip Vracovský
Generace X ... Udřít se k smrti jako normál? Nebo je to jinak?
Často píšu o mladých kterými jsem obklopený a jejichž generace často bývají osočovány z neschopnosti, lenosti a tak vůbec...
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Krádež kabelů ochromila provoz vlaků v Praze, spoje nabírají velká zpoždění
Zpoždění až 90 minut nabírají od nedělního rána vlaky v Praze kvůli krádeži kabelů na trati v úseku...
Tragická sobota ve středních Čechách. Dva požáry připravily o život dvě ženy
Při sobotních požárech v Adamově na Kutnohorsku a v Choceradech na Benešovsku zemřely dvě ženy....
Kraj chce pro střední školu v M. Budějovicích nové dílny za téměř 250 mil. Kč
Kraj Vysočina chce pro svoji střední školu v Moravských Budějovicích na Třebíčsku postavit nový...
Řekou v centru Třebíče plavali „lední medvědi“. Užili si i vířivku pod jezem
Mlha, vlhko, šedivo, na teploměru dva tři stupně nad nulou. Lidé na Svojsíkově nábřeží poblíž...
- Počet článků 814
- Celková karma 23,32
- Průměrná čtenost 2035x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...