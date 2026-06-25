Čekali jsme na fotbalový zázrak, který přijít nemohl...
Rozum říkal, že to není možné. Srdce přesto věřilo a přes dva předcházející průšvihy jsem se na dnešní zápas opět těšil.
Absolutorium má cca 6 000 fanoušků našeho týmu na tribunách Aztéckého stadionu.
Nakonec se stalo... Co vlastně? Nic. Našim hráčům dneska nelze upřít snahu, která podle očekávání časem uvadla utopená v nadmořské výšce a zmaru.
Odborníci budou muset vyhodnotit, proč se naše opory obešla forma na šampionátu velkým obloukem. Důvody proč tým rychle odcházel s kondicí. (Určitě nehrajeme v jiných podmínkách než ostatní.) Nebo proč se sebedůvěra v klíčových okamžicích u „našich kluků“ rovnala nule. Byla vhodně zvolená taktika přípravy na zápasy?
Určitě na papíře nemáme tým hvězd, nicméně nemáme ani podle teoretických předpokladů nejhorší ze 48 týmů. V reálu bohužel na pomyslném dnu šampionátu jsme celkem bez debat.
Mnohem víc baví fanoušky i sebe sama reprezentace z pidizemiček bez minulosti.
My zatím čekáme na zázrak...
Vlastně je fotbalové repre takovým zrcadlem celé společnosti. Žijeme si pořád ještě slušně, ale radost ze života vídám často v mnohem chudších zemích.
Politici nám systematicky ničí budoucnost desítky let a my volíme dokola jednu a tu samou sortu zas a znova jenom proto, že čekáme zázrak. Třeba to tentokrát bude jiné...
Místo na kreativitě jako kdysi stavíme na pofidérních jistotách. Se zataženou ruční brzdou vpřed.
No a je to. Můžu klidně na kutě. Ústavních soudců tady na blogu jistě máme dost v obou táborech. Takže ty podstatné věci rozeberou i bez mé maličkosti. Já jsem jenom jednoduchej chlap co má rád fotbal.
Filip Vracovský
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