Býval dřív televizní Silvestr tak super ?
Silvestry s Menšíkem
Mám Vladimíra Menšíka moc rád. Nejenom jako komika, baviče. On dokázal zahrát všechno. Vzhledem ke své poloviční Jihomnoravskosti (To je slovo co ? :D ) a díky tomu že se sám rád předvádím a pusu jen tak nezavřu... Není mnoho co řešit.
Nostalgií po těch Silvestrech ale rozhodně netrpím. Vždyť většina toho obsahu byla strašná vata o ničem. Těch opravdu dobrých scének a pasáží bylo jako šafránu. Divit se, že dneska to není jinak? Však klasická tv zajímá čím dál tím míň lidí a pomalu, ale jistě jde do finiše.
Osobně mě to nevadí. S mnohem větší nostalgií a slzou v oku spíš pozoruji jak streamovací služby ničí kina. I když ta kina mého mládí a dětství jsou vlastně už dávno fuč.
Letos jsem televizoval (To je zase slovo co ? :D) a své jsem si našel.
Jelikož doma doléčujeme oba následky nějaké virózy, žádná divočina nebyla v plánu. Víceméně jsem byl na telku odkázaný. Reprízování mě nevadilo a díky tomu, že se člověk už nemusí dívat online tak třeba Pošetilost mocných s Funesem na mě zabírá i po sté. Naprosto dokonale.
Myslím si, že možnost „složit si“ svůj vlastní program má už dneska drtivá většina z nás. Vzhledem k tomu, že se Handa hecla k výrobě chlebíčků a nealko přípitky jsou dneska trendy... Co nám scházelo ?
Silvestr a petardy.
Tohle tedy s telkou nesouvisí... Nicméně napjatě jsem čekal jak se projeví zákaz „dělání rachotu“, který na spoustě místech panuje. Kolem půlnoci jsem podstatné změny neazaznamenal. Intenzita přes celý den a následně v noci byla ale podstatně menší.
Tak se letos všichni mějte fanfárově.
Hlavně ať slouží zdraví. A k té televizi... Není podstatné co v ní běží. Stejně jako u spousty jiných věcí. Hlavní je jestli jsme s těmi na kterých záleží. (Samozřejmě pokud někdo netouží být sám. Tomu budiž samota přána.)
A písnička? S blogem nemá nic, ale když je dneska to retro...
Filip Vracovský
Vánoční obchodníci s hnusem. Rajchl a Okamura.
Kam až chtějí zajít v luxování potenciálních voličských hlasů ? Vždyť tohle není sběr ze dna. To je spíš...
Filip Vracovský
Můžeme ( A chceme?) vydržet válku na dvou frontách ? S Ruskem i klimatem?
Protože slova ani závazky ještě pořád ve válkách vítězit nedokáží... To se můžeme vztekat jak chceme.
Filip Vracovský
Proč jsem se v mládí na Štědrý den opíjel ?
No, nejen proto, že bych byl tehdy ještě neznaboh... Hlavně proto, že to šlo mnohem lépe než třeba za pár dní na Silvestra.
Filip Vracovský
Chcete najít Putina pod stromečkem?
Není motivací tohoto blogu zlehčovat dobu ve které žijeme, ani strkat hlavu do písku. Vím, že můžeme mluvit o štěstí...
Filip Vracovský
Stane se Petr Fiala prezidentem? Ne, ale Filip Turek by mohl...
Tak tohle téma mě lechtá na klávesnici od chvíle, kdy jsem úvahu Petrta Fialy na toto téma zachytil...
|Další články autora
5 věcí, které jste nevěděli o princezně ze Záhady strašidelného zámku. Co říká na Pelíšky?
Na Štědrý večer v 19:00 uvede ČT1 tradiční novou pohádku Záhada strašidelného zámku. Hlavní ženskou...
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Nový zákon mění spoření na důchod: rizikové profese dostanou víc peněz
Od 1. ledna 2026 začne platit důležitá změna v oblasti spoření na důchod. Zaměstnavatelé budou nově...
Rok 2026 na jihu Čech: další úseky dálnice D3 i nový most přes Malši v Budějovicích
Jihočechy čeká v novém roce třeba olympijský festival na budějovickém výstavišti, stavba obchvatu...
První miminko roku 2026 narozené v Karlových Varech je holčička Tamara
Prvním miminkem, které se v roce 2026 narodilo v porodnici Karlovarské krajské nemocnice v...
Prvním dítětem roku 2026 v Plzeňském kraji je chlapec narozený v 00:07
Prvním dítětem narozeným v roce 2026 v Plzeňském kraji je pravděpodobně chlapec, který se narodil v...
Prvním novorozencem letošního roku v Olomouckém kraji je Patrick z Prostějova
Prvním dítětem narozeným v Olomouckém kraji v letošním roce je chlapec Patrick z Prostějova. Na...
Byt 3+kk po rekonstrukci, s klimatizací, sklepem a dvojgaráží, Budihostice
Chržín - Budihostice, okres Kladno
4 990 000 Kč
- Počet článků 818
- Celková karma 24,01
- Průměrná čtenost 2031x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...