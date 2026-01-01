Býval dřív televizní Silvestr tak super ?

Za sebe mám v tomhle ohledu poměrně jasno. Celkem to odráží i můj vztah k němu samotnému. Většinu života pro mě byl pracovní. Jak to máte vy?

Silvestry s Menšíkem

Mám Vladimíra Menšíka moc rád. Nejenom jako komika, baviče. On dokázal zahrát všechno. Vzhledem ke své poloviční Jihomnoravskosti (To je slovo co ? :D ) a díky tomu že se sám rád předvádím a pusu jen tak nezavřu... Není mnoho co řešit.

Nostalgií po těch Silvestrech ale rozhodně netrpím. Vždyť většina toho obsahu byla strašná vata o ničem. Těch opravdu dobrých scének a pasáží bylo jako šafránu. Divit se, že dneska to není jinak? Však klasická tv zajímá čím dál tím míň lidí a pomalu, ale jistě jde do finiše.

Osobně mě to nevadí. S mnohem větší nostalgií a slzou v oku spíš pozoruji jak streamovací služby ničí kina. I když ta kina mého mládí a dětství jsou vlastně už dávno fuč.

Letos jsem televizoval (To je zase slovo co ? :D) a své jsem si našel.

Jelikož doma doléčujeme oba následky nějaké virózy, žádná divočina nebyla v plánu. Víceméně jsem byl na telku odkázaný. Reprízování mě nevadilo a díky tomu, že se člověk už nemusí dívat online tak třeba Pošetilost mocných s Funesem na mě zabírá i po sté. Naprosto dokonale.

Myslím si, že možnost „složit si“ svůj vlastní program má už dneska drtivá většina z nás. Vzhledem k tomu, že se Handa hecla k výrobě chlebíčků a nealko přípitky jsou dneska trendy... Co nám scházelo ?

Silvestr a petardy.

Tohle tedy s telkou nesouvisí... Nicméně napjatě jsem čekal jak se projeví zákaz „dělání rachotu“, který na spoustě místech panuje. Kolem půlnoci jsem podstatné změny neazaznamenal. Intenzita přes celý den a následně v noci byla ale podstatně menší.

Tak se letos všichni mějte fanfárově.

Hlavně ať slouží zdraví. A k té televizi... Není podstatné co v ní běží. Stejně jako u spousty jiných věcí. Hlavní je jestli jsme s těmi na kterých záleží. (Samozřejmě pokud někdo netouží být sám. Tomu budiž samota přána.)

A písnička? S blogem nemá nic, ale když je dneska to retro...

Autor: Filip Vracovský | čtvrtek 1.1.2026 9:10

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 818
  • Celková karma 24,01
  • Průměrná čtenost 2031x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

