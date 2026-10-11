Budoucnost tady byla dřív než jsem si stihl uvařit kafe
V normalizačním Československu toho vzruchu moc nebylo. Drama kolem doktora Sovy mě vzhledem k věku nechávalo chladného, fotbal nebyl zdaleka tak často jako dneska. Hrdinské činy rytířů či neustále propagovaných partyzánů se vzhledem ke zdánlivě věčnému míru zdály nedosažitelné.
Tak jsem se alespoň těšil, že až vyrostu, budu si vařit to báječně voňavý kafe, který jsem namlel v sámošce, povedu u toho moudrý řeči a nikdo mi nebude nic zakazovat.
A budoucnost přišla vlastně rychleji, než jsem si to kafe uvařil.
Dneska bych tu žbrundu z tehdejších časů asi už ani nepil. Nepil bych ani lomcováky, které jsem si vařil do půllitrů, abych přežil nevyspání a únavu, která provázela běžnej kuchařskej život bez keců, jako ta nejvěrnější družka.
Mám rád po ránu espresso. Tady u nás mu říkáme pikolo (baristi škubněte si :D). Silná chuť, co člověka probudí. Mašinu na něj mám už doma a výběr dobré kávy patří nejen k rituálům, ale i k dobrodružství a hledání. Taky je to jednodušší než jít po ránu pro čerstvě mletou Standardní směs, ať je venku zima, nebo prší, protože doma si zrníčka nemeleme, aby s tím nebylo moc práce...
K víkendovým rituálům taky patřilo, že žena v domácnosti zavelela a už to lítalo. Klepání koberců, okna, velký prádlo... Dneska už koberce nefrčí a stejně jako na podlahy je na ně řada robotickejch pomocníčků, napařovačů, sběračů a leštičů v jednom.
Pračka, kterou mám doma, má asi pětkrát víc programů, než kolik jich kdy využiju.
Televize, kterou platím, má něco přes dvě stovky kanálů. Dívám se jenom na fotbal, Ano, šéfe! a občas nějaký dokument, na víc nemám čas.
O autech nemluvě. Umí toho tolik, že některé funkce je nejlepší vypnout. (Byť přiznávám bez mučení, že klimatizace je super věc a asi bych už do ohnivého pekla, jako byl náš starej „Moskvič“ třeba letos v létě, sedat určitě nechtěl.)
Taky si můžu dát v lednu předražený jahody a v únoru rajčata. Obojí zcela bez chuti, ale můžu.
Komunikační technologie nás odnaučily komunikovat a našla by se řada dalších věcí...
Jsem zkrátka člen hrdé generace, která zažila svou vlastní budoucnost.
Jenom si někdy říkám, když na mě všude vyskakují nejrůznější katastrofy a zprávy o eskalaci vojenských konfliktů... Jestli v určitých ohledech neměla ta dřívější nuda něco do sebe...
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