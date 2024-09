Buďme rádi za Babiše...

... a taky Magor by měl dneska narozeniny. Tak mě napadá ... Kohopak asi volí bývalé jádro undergroundu ?

Za tenhle titulek bych ještě před pár lety nechal sám sebe za takového krásného rozbřesku jako se klube za oknem právě nyní... Nastoupit před popravčí četu. Žádost o milost bych si zamítl, odmítl pásku přes oči a salva by ukončila mé pozemské putování...

Jenže nic není starší než včerejší noviny... Stejně tak rychle stárne představa toho nejhoršího co se může v politice stát. Náhle Andrej Babiš i se svou nulovou sebereflexí stran toho co pindá tu i onde... S prapodivným odérem kolem svého majetku a spoustou dalších vlastností klasického westernového záporáka... Nevypadá až tak zle, když se člověk podívá, co se hrne k moci jinde v Evropě.

Možná je ještě čas nějak jeho hnutí polidštit. Ostatně na regionálních úrovních se to již děje a právě skončené volby tento trend jenom potvrdí. Třeba u nás neznám sice nikoho za ANO, které suveréně ovládlo Kraj. Znám ale lidi ze subjektů, kteří s ním jdou k moci a nemůžu na ně říct nic moc křivého. Některým dokonce vysloveně fandím a řadím se mezi jejich přímé podporovatele.

Popravdě „Andy“ je čitelný „nepřítel“. Jedná ve svém vlastním zájmu a nejde mu o žádnou revoluci. To se o spoustě antisystémových strašidel obcházejících Evropu říct nedá. Nakonec, nečitelný je i náš milý Don Pablo vodící si své loutky. Sice ne nesystémový, ale neprůhledný zákulisní hráč, který má smůlu na nečekaná setkání v dešti... Nakolik se nejvyšší tuzemská politika odehrává pod jeho vlivem a v čím zájmu můžeme pouze spekulovat.

Kdekdo taky jásá nad tím, že uplynulý víkend smetl Ivana Bartoše. Já tedy určitě ne. Oživení Pirátů bude možné jenom razantní změnou stylu a směřování celé strany. Marxisté natření zelenou barvou čekají a větří příležitost...

A jak s tím vším souvisí Magor ? Dneska by mu bylo osmdesát let. Koho by volil ? Podle mě nikoho. Celou dobu mu šlo o jedinou věc. Žít si po svém. A aby se do jeho komunity žádná moc nemontovala.

Odkaz

Překvapivě si na jednu z největších osobností tuzemského undergroundu (ale nejen jeho) , nevzpomeneme s Plastiky. Celou sobotu mě hrál Iggy Pop. Taky svéráz a mám dojem, že by dnešnímu oslavenci nevadil. On totiž ještě patřil ke generaci, kdy žít po svém automaticky taky znamenalo neomezovat druhé.

A divoké dítě je konec konců každej, kdo prošel ve správnou chvíli kolem kytary (nejlépe té elektrické).