Brigády pro lenochy ? Makat se nikomu nechce ?

Nebo je to všechno úplně jinak a jenom potřebujeme víc budovatelských filmů ze současnosti ? Co myslíte ?

Tak mě hned po ránu celkem zaujal tenhle článek...

Čekám, že v diskuzi poměrně často zazní i otázky z mého nadpisu. Ostatně i já sám jsem si je v prvním plánu položil.

Nakonec ale nejde o lenost. Jen prý práce v kuchyni, sklizeň ovoce apod. nikoho nikam neposune.

Možná, že právě tady je zakopaný pes.

Třeba já se domnívám, že zkusit si nějakou manuálně a tělesně náročnější činnost je zkušenost , která je k nezaplacení pro osobní rozvoj každého jedince. I kdyby měla jen vést k poznání, že takhle dřít se do smrti nechci.

Možná ještě důležitější než pro nás je pro dnešní omladinu ještě jeden aspekt. Tím je jejich socializace. Tenhle výstup z komfortní zóny je často jejich prvním v životě. Podle toho co vidím kolem sebe, třeba u studentů maturitních oborů, kteří díky tomu zažívají jakousi zkoušku z dospělosti „nanečisto“ i výstupem důležitým. V drtivé většině s velmi uspokojivým výsledkem, že to zvládnou. (Ale nějakou odbornou studií to podložené nemám.)

Co tedy můžeme udělat aby se rozpětí nůžek mezi poptávkou a nabídkou letních brigád zase začalo zmenšovat ?

Především by mohl přestat škodit stát...

No a jelikož na filmy už dnešní mladí moc nejsou... Pak bude asi třeba digitálních tvůrců s nějakým budovatelským obsahem :D Aby jim případný výskyt mozolů po letní brigošce dával smysl :D

(Osobně si zcela vážně myslím, že se taky trh a poptávka práce bude muset smířit s faktem, že věci už nikdy nebudou jako dřív. S leností často bojuji celkem úspěšně, ale kdybych měl v šestnácti na výběr potit se s rukama vytahanýma k podlaze, nebo pracovat z domova... Je mi poměrně jasné, jak by to dopadlo.)