Bejvávalo, bejvávalo levné polední menu... Chodíte na něj ještě ?

... a není to ani tak dávno jak by se mohlo zdát. Až mě to samotného docela překvapilo. Ale co už...

Vlastně to dneska začalo docela nenápadně. Vyskočila na mé oblíbené sociální síti devět let stará vzpomínka. Byl to poslední rok, kdy jsem fungoval jako šéfkuchař. Tak nějak se to ve mě lámalo a po čtvrt století za kamny jsem měl v hlavě spousty nápadů a plánů, které s řeholí šéfa na podniku nejsou slučitelné. Protože takovej šéfkuchař je většinou sice pošahanej egomaniak se sebezničujícími sklony. Bez toho by na té pozici dlouho neuspěl... Na druhou stranu je taky do podniku kde velí zamilovanej a tráví tam tolik času, že ... No, vlastně, už jsem psal, že je pošahanej a má ty sebezničující sklony. O tomhle ale dneska psát nechci. ne té vzpomínce mě praštilo do očí něco úplně jiného. Cena těch poledních meníček... Takové meníčko není místem kde provádíme nějaké velké exhibice. Pro zákazníka má jednoduchý smysl. Chce se dobře a rychle najíst. Takže je jasné, že mu musíme naservírovat něco co ho bude nutit neohřát si zbytky v mikrovlnce, nebo se zaplácnout nějakou houskou z domova. Pro nás hospodské a restauratéry je samozřejmě polední menu příjemným ekonomickým přilepšením v hodinách, kdy by náš podnik jinak zel prázdnotou... (Triko a marži si samozřejmě honíme až na večerních nabídkách Á la carte) Odkaz Za těch devět let se změnilo hodně. Za cenu těch lacinějších jídel z nabídky si v Plzni, nebo Praze dneska v poledne nedáte často ani polévku. Když si k tomu vezmu fakt, že „U Majáku“ byla navíc na svou dobu drahá restaurace a většina ostatních podniků ve města měla jídla řádově o deset korun levnější, je to docela šlupka, nemyslíte ? Změnilo se toho hodně. Spousta kolegů už dneska klasické obědové nabídky nenabízí. Mraky strávníků vzal rozmach rozvozových nabídek. Jídlo je v nich díky menším režiím levnější. Navíc neutratí za pití a kávičku, ani je šikovná obsluha neplánovaně nezláká k dezertu. Jindy poslední roky týraná peněženka díky tomu plesá... Spousta lidí navíc dneska doslova prahne po krabičkových dietách... Zaměstnavatelé už nedotují strávníky stravenkami, což oběd rovněž prodražuje. V neposlední řadě raketově rostou i vstupy. ( Nemluvím jen o energiích a surovinách. Hlavním tahounem je cena kvalitní práce.) Troufnu si tedy říct, že „Zlatá éra obědů v Čechách je pryč...“ Jsem rád, že jsem ji zažil, ale čas nejde zastavit. Ostatně i já sám už jsem dávno někde jinde než tehdy. Co by mě před těmi devíti léty nenapadlo je skutečnost, že místo podnikání bude mou hlavní náplní škola. Tam jsem vlastně jen tak zašel na pár hodin měsíčně a... ... a skončilo to tak, že o prázdninách vařím s hodně malejma kuchařema, třeba meruňkový knedlíky... Takže nakonec je asi všechno jak má bejt :)