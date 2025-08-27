Ano, šéf se konečně vrátil ... Doba se mění, Zdeněk Pohlreich (naštěstí) zůstává...

Nejde jen o další pokračování reality šou, které startuje na Primě. Díky Prima+ jsem ovšem premiérový první díl další řady zhltnul s menším předstihem...

Trošku se změnila grafika a samolepka s hvězdami, které šéf uděluje je od pohledu taky hezčí.

Samotný Zdeněk Pohlreich podle toho co jsem viděl o něco méně kouše a občas ukáže i lidskou tvář :)))

No a místo „Cafe Imperiálu“ přejdeme ulici do „Next Dooru“, dalšího skvělého podniku s jeho podpisem...

Nevím jestli je to věkem, nebo se předpokládá změna vkusu u televizních diváků... Troufnu si ale říct, že mu tahle poloha sluší. To podstatné a základ této šou se ale nemění.

I přes riziko nostalgie a vstupování do starých známých řek (Byť v modernějších kulisách) mám dojem, že sledovanost bude opět slušná. Osobně nejsem tím, co nám „Primácká“ produkce naservírovala zklamaný ani trochu a epizodu jsem dal na jeden nádech.

Vím, že to nic neznamená. Nicméně Zdeněk Pohlreich má jednu obrovskou výhodu. Jeho slova a vystoupení si spousta lidí nenchá utéct. I kdyby jenom proto aby ho mohla zhejtit.

Ostatně třeba jako v této diskuzi..

Máme nový socík. Vytrácí se poslušnost a hierarchie, říká Zdeněk Pohlreich

To se stává jenom lidem, kteří mají co říct. (Byť s nimi nemusíme vždycky souhlasit.)

Co je pro mě podstatné je skutečnost, že svět kolem se možná rychle mění... Ale v našem řemesla je kvalita poskytnuté služby pořád základ. Stejně tak, jako skutečnost, že tam musíte nechat kus srdce a čas. Nic platné to ovšem není když neumíte počítat...

A to je zároveň i přesah poselství, které my... Divní patroni v rondonech vysíláme světu :)

Autor: Filip Vracovský | středa 27.8.2025 15:27 | karma článku: 6,23 | přečteno: 138x

Filip Vracovský

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 781
  • Celková karma 20,80
  • Průměrná čtenost 2052x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

