Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

A zase ta poezie...

Filip Vracovský VIP
Sobotní nepolitická chvilka poezie :) Pro stálé hosty i náhodné kolemjdoucí. Poslední dobou mám nějaký tvůrčí přetlak.
Autor: Filip Vracovský | sobota 17.10.2026 15:32 | karma článku: 0 | přečteno: 21x
Vstoupit do diskuse (0 příspěvků)

Další články autora

Filip Vracovský

Ukrajina, prokletá obilnice Evropy

Je to krásná země a s jejím národem si navíc osobně velmi dobře rozumím. Těžce zkoušená dějinami, mstou táhnoucí se od Bohdana Chmelnického přes druhou světovou válku až po dnešek – a ještě mnohem dál.

17.10.2026 v 9:02 | Karma: 12,59 | Přečteno: 255x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Pondělní poezie

Před návratem do reality pár slov pro náhodné kolemjdoucí i pravidelné hosty. Račte vstoupit bez klepání...

12.10.2026 v 13:07 | Karma: 9,92 | Přečteno: 157x | Diskuse | Poezie a próza

Filip Vracovský

Kdo nemaká, skončí. Blog, který nakonec vůbec nebude o Andreji Babišovi

Hlasování skončilo, zapomeňte... Aneb co mě tak napadlo při pročítání povolebních rozhovorů a co nemá nic s ničím společného.

12.10.2026 v 8:29 | Karma: 17,84 | Přečteno: 447x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Budoucnost tady byla dřív než jsem si stihl uvařit kafe

Kluci touží po dobrodružství. Tak už to zkrátka příroda nastavila. Mně se díky tomu zdálo vlastní dětství z toho důvodu poněkud nudné.

11.10.2026 v 9:02 | Karma: 15,90 | Přečteno: 298x | Diskuse | Společnost

Filip Vracovský

Neděle a poezie

Než upadnu do dalšího běsného týdne mám tu pár slov... Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí...

4.10.2026 v 17:55 | Karma: 10,07 | Přečteno: 181x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)
11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla...

„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči

Joseph Konek vylezl na nejvyšší stavbu Česka, dole čekala policie
14. října 2026  12:01,  aktualizováno  16:59

Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...
10. října 2026  14:15

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Volební štáb na Malostranském náměstí v Praze (Starostové). Na snímku Petr...
11. října 2026  9:40,  aktualizováno  18:22

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení...

Žvýkačky u pokladny už nestačí. Obchody kvůli samoobslužným pokladnám mění strategii

Nákupy během středečního otevření drogerie Normal. (12. srpna 2026)
12. října 2026  9:51

Znáte to: stojíte u pokladny a na poslední chvíli hodíte do košíku balíček žvýkaček nebo...

Senátní volby 2026: Praha vybrala tři senátory. Volební výsledky druhého kola

V Česku začaly komunální a senátní volby. (9. září 2026)
17. října 2026  16:09,  aktualizováno  17:16

O novém složení jedné třetiny horní komory Parlamentu rozhodli voliči v závěrečném souboji o...

Den seniorů oslaví v Rokytnici nad Jizerou

ilustrační snímek
17. října 2026  16:50

Kapela Naboso, tvořivá dílna, fotobedna, kouzelnické překvapení či promítání historických...

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS

ilustrační snímek
17. října 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Rakovník povedou Nezávislí s podporou STAN a SEN 21, Město pro vás a ODS. Dnes oznámili uzavření...

Francouzský podzim v Ostravě nabídne koncerty i debatu s politologem Rupnikem

ilustrační snímek
17. října 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Koncerty, přednášky, divadlo i gastronomii nabídne 35. ročník festivalu Francouzský podzim v...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Filip Vracovský VIP

  • Počet článků 931
  • Celková karma 20,34
  • Průměrná čtenost 1904x
Šéfkuchař na cestách a básník ve výslužbě.Dnes už spíš natvrdlý než tvrdý rocker , milovník dobrých věcí a časů.

Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...

 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.