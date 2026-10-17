A zase ta poezie...
Filip Vracovský
Ukrajina, prokletá obilnice Evropy
Je to krásná země a s jejím národem si navíc osobně velmi dobře rozumím. Těžce zkoušená dějinami, mstou táhnoucí se od Bohdana Chmelnického přes druhou světovou válku až po dnešek – a ještě mnohem dál.
Filip Vracovský
Pondělní poezie
Před návratem do reality pár slov pro náhodné kolemjdoucí i pravidelné hosty. Račte vstoupit bez klepání...
Filip Vracovský
Kdo nemaká, skončí. Blog, který nakonec vůbec nebude o Andreji Babišovi
Hlasování skončilo, zapomeňte... Aneb co mě tak napadlo při pročítání povolebních rozhovorů a co nemá nic s ničím společného.
Filip Vracovský
Budoucnost tady byla dřív než jsem si stihl uvařit kafe
Kluci touží po dobrodružství. Tak už to zkrátka příroda nastavila. Mně se díky tomu zdálo vlastní dětství z toho důvodu poněkud nudné.
Filip Vracovský
Neděle a poezie
Než upadnu do dalšího běsného týdne mám tu pár slov... Pro pravidelné hosty i náhodné kolemjdoucí...
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Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...