26.8. Od Kresčaku po Tugendhat
V roce 1278 na Moravském poli padl Přemysl Otakar II. Král železný a zlatý, symbol tehdejší moci, který přepískl své možnosti a nechal za sebou rozvrácenou zemi a zlé roky.
Historie se o tom pořád pře, ale dá se vykládat i tak, že pověst rytíře povýšil nad zájmy domoviny.
Přesně o 68 let později, v roce 1346, stojí u Kresčaku slepý Jan Lucemburský. Často se na něj díváme přísně jako na krále cizince, který z Čech jen tahal peníze na turnaje. I tady chtěl naposledy předvést, co je to rytířská čest... Se slavným „Toho bohdá nebude...“ vjíždí do spršky anglických šípů. (Možná, možná taky ne, ale nebyla by to taková romantika.) Mezitím jiní rytíři zachraňují jeho syna, aby trůn neosiřel. Starý král padl, ale budoucnost přežila.
Každopádně se stal dalším ze symbolů rytíře na našem trůnu.
A do třetice 26. srpen 1992. Žádné řinčení mečů, žádná rytířská krev. Jen zahrada vily Tugendhat v Brně, Klaus s Mečiarem pod stromem a tiché rozkrojení Československa. Dva symboly doby u jednoho stolu. Udělali tečku za společným státem, aniž by se kohokoliv ptali.
Z mého pohledu už to dávno přebolelo a mělo to tak být.
Dneska máme často oprávněný pocit, že se všechno hroutí, jistoty mizí a společnost se štěpí. Máme všichni tendenci propadat skepsi. Jenže české dějiny ukazují, že i když ztratíme velkou říši nebo společný stát, život jde dál. A že někdy musí starý a unavený svět ustoupit, aby mohlo vyrůst něco nového – přesně tak, jako v případě Jana a Karla.
Nakonec bude stejně záležet jen na nás, jestli budeme fňukat nad tím, kdo nám rozlil krajáč s mlíkem, nebo si natáhneme drátěnou košili a něco s tím uděláme.
Písnička nemá s blogem dneska nic. Ale mám na ni náladu a je to slušnej nakopávák takhle po ránu :)
Filip Vracovský
Další podzim nejen s Ano šéfe, ale i svobodnejma volbama
A dneska nechci psát proč a jak moc se na to těším. To už tady bylo a nehodlám se úmyslně opakovat...
Filip Vracovský
21.8. 2026
Páteční malování slovem pro stále hosty i náhodné kolemjdoucí. Každý si snad něco neseme a pamatujem...
Filip Vracovský
Pomáhal jsem taky zabít svého klauna?
19. 8. 1997 zemřel Petr Novák. Trochu nechápu, jak je možný, že to příští rok bude třicet let. Nezdá se to tak dávno...
Filip Vracovský
S tátou na houbách a napořád...
Teprve se rozednívá. Chladný ranní vzduch voní vlhkým mechem, jehličím a spadaným listím. Tátovi pod nohama křupou větvičky.
Filip Vracovský
Zkrátit prázdniny? Hoří nám střecha a my řešíme barvu rohožky...
Jo, jo... Srpen, okurka... Je třeba to čekání zkrátit a přijít s nějakou revolucí. Škoda, že s tím přišel zrovna Robert Plaga.
|Další články autora
Poznejte český film podle obrázku
České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad...
Radka Pavlovčinová o Farné i bratrovi: Slávu nepotřebuji, anonymita je pro mě luxus
V patnácti letech odjela z rodné Senice na západě Slovenska do Prahy za svým snem. A dalo by se...
V Praze vyrostla nová rozhledna. Místo památek ukazuje obří smíchovské staveniště
Praha má už několik týdnů novou rozhlednu. Nečekejte ale vysokou ocelovou konstrukci s výhledem na...
Další legenda je zpět. Tramvaj z roku 1964 vyjede na linku 23 už v sobotu
Pražské retro linky mají další posilu. Dopravní podnik představil tramvaj Tatra T3 s evidenčním...
AI reklama na SuperStar v metru baví internet. Není prvním selháním umělé inteligence
Kolem nového reklamního polepu v pražském metru projdou denně tisíce lidí. Kdo se však zastaví a...
Vražda v Chrudimi u soudu. Zabíjel mladistvý, s obětí se znal, tvrdí obžaloba
U pardubické pobočky krajského soudu v Hradci Králové dnes začalo hlavní líčení s mladistvým, který...
Do Brna se vrací židovský festival, ulici u vypálené synagogy vrátí původní název
Před 87 lety ji nacisti vypálili, dnes je dějištěm už pátého ročníku židovského festivalu. Na...
Chebský urgentní příjem se promění. Přibudou vyšetřovny, ordinace i lůžka
Moderní zázemí pro poskytování neodkladné zdravotní péče, lepší organizace provozu, vyšší...
Prodej bytu 4+1 s balkonem, 80 m2, Pernarec
Pernarec, okres Plzeň-sever
3 740 000 Kč
- Počet článků 915
- Celková karma 21,60
- Průměrná čtenost 1930x
Jak jde čas, stal se ze mne spolutvůrce dvou kuchařek, učitel a výrobce sušených, či fermentovanýchj lahůdek...