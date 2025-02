Odsuzuji tě k doživotním výčitkám

A tak se může život stát doživotním peklem na Zemi, když lidé naslouchají a věří kdejakým soudcům, jimž šéfuje ten nejvyšší, co sídlí v jejich hlavě. Blog o výčitkách a jiných našich stínech.

„Mám výčitky svědomí. Se sestrou jsme maminku přesvědčili, aby šla na operaci. Vlastně jsme ji k tomu donutili tím, že jsme jí řekli, že když nebude soběstačná, nedokážeme se o ni doma postarat, protože všichni chodíme do práce. Tak se rozhodla pro operaci. Vlastně ale neměla moc jinou volbu, do zařízení jít nechce. Ta operace ale nezaručuje, že se její stav zlepší a navíc s sebou nese dost vysoké riziko, že při ní maminka zemře. Bojím se o ni a zároveň se na sebe zlobím, že jsem na ni vyvinul tlak.“ vychrlil na mě syn jedné naší pacientky a přitom nejspíš doufal, že z něj sejmu břímě jeho výčitek.

Lidé si často myslí, že existuje šablona, podle které bychom se měli nebo mohli rozhodovat, a bylo by to pro všechny správně, jenže život takhle nefunguje. Každý jsme jiný, každý jsme jinak nastavený, každý máme za sebou jiný životní příběh a každý si zde potřebujeme odžít něco jiného, abychom došli poznání, pro které jsme si sem přišli.

„Řekněte mi, jak byste takovou situaci řešila vy jako odbornice, kdyby na tom vaše maminka byla stejně jako je teď ta moje?“ zeptal se mě ten muž, když jsme si tak spolu povídali o tom, před čím jejich rodina nyní stojí.

Vysvětlila jsem mu, že já za ně to rozhodnutí udělat nemohu. Jaké jsou možnosti pacientka i rodina slyšeli několikrát od operujícího lékaře, od naší lékařky i ode mě. Vybrat si z možných variant už musí sami.

Navíc já nikdy nemůžu být ve stejné situaci jako je on, protože nejsem on a moje maminka je úplně někdo jiný než je jeho maminka. Pravděpodobně si spolu odžíváme úplně jiný příběh a sehráváme zde jedna pro druhou úplně jiné role než pro sebe hrají oni dva, takže takovéto úvahy jsou bezpředmětné. Neexistuje žádná jednotná šablona, podle které bychom mohli všichni žít.

Všichni jsme jedinečné bytosti a žijeme si zde svůj originální životní příběh. Když dvěma lidem přijdou do života situace, které se zdají být naprosto totožné, tak s sebou pro každého z nich mohou nést a zpravidla také nesou diametrálně odlišnou pointu, neboť každý z těch lidí bude vývojově pravděpodobně úplně jinde.

Pokud syn naší pacientky v dané chvíli cítil, že se nemůže o maminku postarat, bude-li nesoběstačná, a ona se pod vlivem toho rozhodla pro operaci, tak na té situaci není nic špatně. Maminka je svéprávná, je schopná o sobě sama rozhodovat, byla opakovaně seznámena s možnostmi, které má, a poučena o všech rizicích, které s sebou jednotlivé varianty nesou, a rozhodla se.

To, že pro maminku to rozhodnutí s sebou nese strach a u syna vyústilo ve strach a následně výčitky, je součástí jejich cesty. Je to pochopitelně náročné s něčím takovým se vypořádat, ale nejspíš si teď potřebují zrovna tohle prožít k tomu, aby něco důležitého pochopili. Oba z té situace mohou vytěžit, dokáží-li se k tomu sami nebo s podporou správně postavit a upřímně si to odžít.

Jedině tak se totiž lidé mění a rostou, skrz náročné životní situace tak, že se k nim postaví čelem a upřímně si je prožijí, přičemž tím procesem je může někdo provést, ale odžít si to musí sami. Pokud však přehodí odpovědnost na někoho jiného nebo strčí hlavu do písku, zůstávají stále stejní a nemění se ani kvalita jejich života.

Často se lidé bojí toho, co si o nich druzí řeknou, až se dozví, že .......... Tím vůbec nemá smysl se zabývat. Lidé si vždy budou něco říkat. Lidé jsou schopní jeden den člověka velebit a druhý den na něm nenechat nit suchou. Lidé často řeknou něco jiného nám do očí a něco jiného pak za rohem. Vidím to kolem sebe dnes a denně.

Nemůžeme ovlivnit, co si lidé myslí a co si řeknou (máme potíž kontrolovat svoje vlastní myšlenky a slova natož cizí😉). Hlavně to, co si lidé myslí a co říkají, vypovídá spíš o nich samotných než o čemkoliv jiném. Tak ať si každý myslí a říká, co chce. Stane se to stejně jen mantrou jeho vlastního života. Náš život to ovlivní pouze v případě, dáme-li tomu pozornost a energii. To je naše volba.

Co se týká postojů k postavám příběhu. Můžeme třeba maminku litovat a děti soudit, ale co my víme o tom, co je vede právě touto cestou, když jejich životy nežijeme. Je to v pořádku, že něco takového cítíme. Nejde si říct, nebudu už soudit, když mám mít soucit, respektive říct si to můžeme, ale fungovat to nebude, protože v našem podvědomí se tím nic nezmění, a podvědomí je to, co vede naše kroky a následně ovlivňuje to, jak se cítíme. Nejde na něco zareagovat v rozporu s tím, co máme uložené v podvědomí.

Soucit je cílovým stavem, soucit je projevem porozumění a lásky, ke kterému je třeba dozrát a ke kterému se nás život právě snaží dovést. Soucit znamená, že rozumíme tomu, že se maminka bojí toho, co s ní bude. Soucitem se projevuje naše empatie k synovi, který prochází těžkou zkouškou, jež se projevila formou strachu o maminku a výčitek, že se nezachoval tak, jak měl. Oba si zažívají své těžké chvíle.

Zároveň si porozumění (soucit) zaslouží i ti, kdo zatím nejsou schopni soucitu a stále nevědomě hodnotí a soudí. Ani ti totiž ve svém postoji nejsou vůbec šťastní a v podstatě jím sami sebe odsuzují k doživotní nespokojenosti.

Slovo nevědomě jsem zvýraznila proto, že samozřejmě všichni, kdo máme hlavu/ego, tak máme tendenci si o všem stále něco myslet, dělat si na všechno názory a hodnotit. To už je taková vlastnost mysli, že si stále něco myslí.😉

Je ale rozdíl, když si to v tu chvíli, kdy se to děje, uvědomujeme a nezaujatě si to sledujeme stylem: aha, tak tohle já si ještě myslím, takhle jsem ještě „chytrá“/“chytrý“ a takové mám ještě tendence se povyšovat nad druhé a soudit je za jejich činy a rozhodnutí.

A je velký rozdíl, když si ty naše myšlenky žijí svým vlastním životem, prostě to v naší hlavě jede, my tomu dáváme svoji pozornost, vkládáme do toho svoji energii a už se vezeme. Tím se nám otevírají dveře do virtuální reality (matrixu), a my budeme žít svůj život přesně v duchu toho, co si myslíme a čemu jsme někdy v minulosti uvěřili a stále to v sobě tímto způsobem živíme.

Výčitky samy o sobě jsou rovněž projevem toho „chytráka“ v naší hlavě, který často mluví hlasem všech soudců, kteří prošli naším životem nebo tam stále jsou, a kteří mají jasnou představu o tom, jak bychom se měli zachovat, a přesvědčují nás, že by to mělo vypadat rozhodně jinak než jak jsme učinili. Co s tím?

Lidé si zpravidla myslí, že aby se zbavili výčitek či různých démonů, kteří je v životě připravují o klid, je třeba hledat jejich kořeny, hrabat se v minulých křivdách či traumatech a pátrat po příčinách toho, proč se v životě cítí zle. Opět je to ale jen otázkou naší volby. Je to jedna z možných variant, ale dost bolí a člověk se v tom může snadno ztratit a utopit. Koho to však volá, může tou cestou jít, ale vůbec to není nezbytné.

Klíčem k řešení všech našich splínů a bolestí je totiž život sám. Život je dokonalý v tom, že nám každý den servíruje nekonečně mnoho příležitostí (třeba formou strachu a nebo výčitek) k tomu, abychom si vyčistili své podvědomí, aniž bychom se museli brodit bahnem minulosti a vzpomínat a zkoumat, kdo nám kdy způsobil jaké trauma.

Chce to jen důslednou práci s neklidem, který námi zrovna cloumá, neutíkat od něj ani s ním nebojovat, jen s ním být respektující a pokorní. Dívat se s pochopením do očí tomu divokému zvířeti, které nás právě míní rozcupovat na kusy a přiznat mu jeho významné místo v našem životě. Je tu z nějakého důvodu a bolest nám způsobuje jen proto, že jsme něco důležitého ve svém životě ještě nepochopili. To zvíře (stín, démon) je tu s námi, abychom prozřeli. Jde mu o to změnit náš úhel pohledu, a protože k jemnějším impulzům, které doteď přicházely, jsme byli hluší, nezbývá než nastoupit na nás tvrdě.

Cest ke spokojenosti je mnoho a tím, jak jsme jiní, tak každému z nás vyhovuje něco jiného. Mně dává smysl využít potenciál toho, co nám život denně přináší. Není to dogma. Je to jen cesta, která zaujala mě a která mě baví a funguje mi, a proto o ni i píšu.

Na závěr už jen otázka. Víte, že našich stínů (démonů) nemáme šanci se zbavit, dokud s nimi bojujeme??? O tom třeba zase někdy příště.😉

Přeji hezký víkend a mnoho využitých příležitostí k růstu.😉

JednoDuše Jsem