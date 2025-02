„Holčičko, ty už jsi stará bába!“ zvolal děda kdysi před lety, když si spočítal kolikáté že narozeniny to moje mamka bude mít. Nebylo jí tehdy, myslím, o moc více než je nyní mně. Blog o tom jak se dá povznést nad svůj věk.

„Mami, chceš jít na Nika? V únoru bude v Pardubicích.“ zeptala se mě dcera před několika měsíci.

Ne, že by se tolik starala o mé kulturní vyžití, a už to není ani tak, že by ji bez maminky do klubu nepustili, jak tomu bylo ještě nedávno. Je prostě chytrá (myšleno vychytralá 😉), takže ví, že když s sebou maminku svoji drahou a milovanou 😉 vezme, tak jednak tolik neutratí a za druhé bude mít odvoz domů.

A tak jsme spolu o víkendu byly a nebyly v jednom nejmenovaném pardubickém klubu. Byly, protože jsme tam spolu dorazily, a nebyly, protože naše kroky se rozešly u šatny, kde se po koncertě zase spojily. 😉

Nik Tenda, který tam v sobotu vystupoval, mám ráda. Pro ty, kdo těmto věcem až tak nehoví, je to český rapper. Do svého deníčku jsem si o něm psala už několikrát. 😉 Jeho koncertem před lety odstartovalo jedno naše krásné životní období, kdy jsme s Anetkou objížděly hudební akce, na které by ji z důvodu nízkého věku tehdy bez zákonného zástupce ještě nepustili.

Tak mě tehdy sama nazvala, když jsme se protlačily ke vstupu, a tam jí řekli, že ji do klubu nepustí, protože je příliš mladá. Ona se významně otočila dozadu na mě a vítězoslavně jim oznámila, že má s sebou svého zákonného zástupce.

Její pohotová reakce mě tehdy nejen překvapila, ale trochu i zabolela. Zákonný zástupce? Mluvila sice pravdu, ale znělo mi to tak formálně a chladně, jako by řekla, obraťte se na mého právníka. Bylo to jako by na mě někdo vychrstl kýbl studené vody ve tři ráno. „Probuď se z toho snu o své malé holčičce. Ona už dospívá!“

Co se muziky týká, mám to štěstí, že mám široký záběr. Ráda si poslechnu v podstatě jakýkoliv žánr vyjma dechovky a folku. To už musí být Něco, abych se chytla. 😉

Z českých rapperů mě doteď Nik Tendo baví nejvíc. Jednak texty jeho písniček nebývají jen snůškou sprostých slov, jak to bývá u jiných raperů, dá se v nich většinou najít i nějaké sdělení. No, a když ta hloubka tam zrovna třeba není, tak to dožene svým vzhledem. Hezky se na něj dívá, obzvlášť když není zbytečně moc oblečený, 😉 což jen tak mimochodem včera tedy bohužel byl.

Stejně jsem ho ale ráda viděla. „Má Benz, má chain, má swag“ (to je úryvek z jednoho jeho songu). Jsou jiní. Generace adict. Je zajímavé se občas alespoň takto mezi ně infiltrovat a zažít si to.

A ještě jednu historku, která dělá můj vztah k němu speciálním, s Nikem mám. Když jsem byla předloni v létě s dcerou v Ledárnách Braník na koncertě Kena Carsona, odchytli si mě tam mladíci z nějakého média na rozhovor, aby se mě zeptali, jak se mi tam líbí. Mě to tam bavilo. 🙂

Když se mě ptali, kdo z rappové scény se mi nejvíc líbí, po počátečním přiznání, že povědomí o těchto vodách mám úplně malé a neměla bych zcela jistě žádné nemít tímto žánrem posedlou dceru, jsem na ně vyklopila, že nejvíce mě oslovují Nik Tendo a Yzomandias.

Netušíc že moje prohlášení může mít nějaký jiný dopad než že ztrapním sebe nebo nedej bože i své dítě, druhý den mi volala dcera celá vzrušená: „Mami, mami, ozvi se přes Instagram Nikovi (to jsem ještě byla mladá a měla jsem Instagram😄). Má tě ve storíčku, máš se mu ozvat, dá ti dva lístky na sobotní koncert. Pojedeme spolu.“

Pro mě to teda znamenalo, že hned následující víkend jedeme zase na koncert, ale tak nejsem žádný ořezávátko, že jo?! A ne nadarmo jsem v mládí prošla kvalitní průpravou. 😉

Nicméně o Nikovi tento blog nemá být. Nik Tendo byl tentokrát v mém příběhu jen taková atraktivní kulisa, takzvané křoví. Promiň, Niku. 😉

Po pravdě, když teď s Anetkou na nějakou takovou akci vyrazím, kromě kulturního zážitku si tam chodím budovat vřelý vztah ke svému věku. Vždy se tam totiž najde nějaká dobrá duše, která mi připomene, že už mi dávno není tolik, kolik je lidem, kteří na takové akce běžně chodí, což je super příležitost popracovat si s tím, co následně vyplave z hlubin podvědomí.

Taková dobrá duše se objevila i včera. Přišel tam za mnou nějaký „Evžen“, zřejmě lovec žen, jehož skutečné jméno jsem zapomněla. Muž, tipuji ve věku něco málo přes třicet let, mě přišel pozvat na drink a oslovil mě takto: „Ty už teda nejsi zrovna mladá holka. Asi sis sem nepřišla poslechnout Nika, ne???“ Tddndn. Au, trochu to zabolelo. Podívala jsem se na něj s nevyslovenou otázkou v očích. To jako vážně?

Vážně si někdo může myslet, že tímto způsobem může zapůsobit? Za mě dost zvláštní balící strategie. 😄 Navíc jeho schopnost zanalyzovat si své šance na úspěch naprosto nulová.

Pravda, vypadalo to, že jsem tam sama. Kdybych ale šla do baru balit „kluky“, tak si na sebe vezmu něco rafinovanějšího. Určitě tam nebudu poskakovat v širokých rozervaných džínách, v mikině o dvě velikosti větší než je moje konfekční velikost, která má navíc na zádech obrázek z obalu jednoho z Nik Tendových alb, a nebudu mít na hlavě kšiltovku napařenou způsobem, který mi dovoloval si tak trochu nalhávat, že jsem tam inkognito, že když já nikoho nevidím, tak oni mě taky nevidí, a tudíž mohu bez pocitů trapnosti vesele pařit. 😉

Poznámka autorky: Bylo jasné, že to rozhodně není typ muže, který mě má sbalit. Ten mi vlezl do cesty z jiného důvodu! 😉

Každopádně jsem mu poděkovala za to, že mi připomněl, kým už rozhodně nejsem. Ne, že by se na to dalo zapomenout, když jsem tam byla prakticky sama v obklopení lidí mladých tak, že některým z nich bych už mohla být nikoliv jen matkou ale i babičkou, což do reálných rozměrů dokreslovala i ostrá bolest, která projela mým levým kolenem vždy, když jsem se pokusila o nějakou rappovou figuru. 😉

Nicméně každý impuls k tomu sám sebe si uvědomit je dar, ať už je to něčí nejapná poznámka či jakákoliv bolest. 😉

Běžný lidský přístup v takové situaci vypadá tak, že onen prostořeký muž je přinejmenším označen za člověka, který se neumí chovat k ženám. Efekt takového přístupu je ale nulový. Je to bezcenné hodnocení, jež nám ničím neprospěje. Navíc ať je ten muž jaký je, za moje pocity nemohl, ty si generuji já sama.

Vzhledem k tomu, že ve mně zabrnkal na strunu, která nezněla úplně vyladěně, je jasné, že to byl týpek pro mě jako stvořený. Aniž by to on sám tušil,😉 přišel za mnou s příležitostí povznést se a tím se zase o něco více vyladit. Probudil našeptávače v mé hlavě: „Proč máš tu kšiltovku naraženou tak hluboko do čela? Stydíš se snad za své vrásky? Připadáš si stará? Mrzí tě, že v tomto životě už nebudeš mladá?“

Vytáhl na světlo moje pocity související s věkem, které by moje dřívější já raději někam zametlo pod koberec nebo zadupalo do země, jenže tímto způsobem ty pocity nikdy nezmizí. Vyplavou znovu a znovu, dokud se s tou skutečností, že mládí se vzdaluje, nespřátelíme, a to nejde udělat jinak než že ji opakovaně bereme na vědomí s vděčností, že je nám dopřáno tolik rozměrů života, a v každém z nich je ukryto nějaké „bohatství“, které můžeme objevit, když chceme.

Tímto způsobem jsou na světlo vytahována všechna naše přesvědčení, která máme o sobě a o životě a o světě, a kterými sami sebe zraňujeme. Jsou to naše přesvědčení. Chtělo by se nám hledat viníky a ospravedlňovat se, že my za ně nemůžeme, že to výchova a nevhodní partneři a nepřízeň osudu a kdesi cosi, ale ne, jsme to my, kdo tato přesvědčení v sobě živíme a pak se ještě zlobíme na ty, kteří z nás ty naše stíny vytáhnou.

Dříve by mi „Evžen“ pěkně zkazil náladu. Na drink jsem s ním nešla. ;-) Postupně mi nabízel ještě panáka, pivo a ve finále vodu, ale já tam vážně přišla na Nika, a navíc jeho mise za mě byla splněna hned první větou, kterou pronesl.

Nezlobila jsem se na něj. Dokonce jsem se uvnitř v sobě i usmívala. Dobrá rána na terč, to se musí nechat. 😉 Už opravdu nejsem zrovna moc mladá holka, no. Za pár měsíců mi bude 48 let a za dva roky pade, ale žiju život, který mi každý den přinese Něco, pro co stojí za to žít.

Třeba skvělý pocit ze sebe, když mi mladý týpek v klubu vmete do obličeje, že jsem stará, a já už se z toho nemíním po..... Zároveň jsem si ale vědomá toho, že mi ten muž prokázal velkou službu, a já díky němu vím, co bude tématem mé další práce na sobě. 😉

Věk není trest, je to dar. Trestem ale může být, když necháme svoji hlavu, aby to dopustila. Stejné je to se vším v našem životě. Záleží jen na našem úhlu pohledu.

Tak nemá ta zralost oproti mládí přece jen něco do sebe? 😉

JednoDuše Jsem