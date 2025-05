Dua Lipa vs. Ewa Farná dojaly Česko

Když má někdo odvahu žít tím, co miluje, pak se v jeho životě dějí zázraky. To tento týden potvrdila i Ewa Farná, která za mě je ztělesněním umění žít.

Tento týden měla v O2 aréně v Praze koncert zpěvačka Dua Lipa dva dny za sebou. Je to britská zpěvačka s albánskými kořeny, držitelka několik cen Grammy a kromě toho je to opravdu nádherná žena, krásná nejen fyzicky ale i tím, co vyzařuje.

Já o ní vím. Znám pár jejích hitů, ale vyloženě ji neposlouchám. Tento týden se jí ale podařilo mě třikrát rozbrečet. Co to jako je? ;-)

Má teď koncertní turné, v rámci kterého na svém koncertě v každé zemi zazpívá hit některého místního interpreta. Tady si vybrala Ewu Farnou.

Tak ve středu na mě vyskočilo video, na kterém byla zvěčněna Ewa Farná nejdříve překvapená z toho, že si Dua Lipa vybrala zrovna její hit, a potom šílená radostí, když jí to celé došlo a zjistila, že Dua Lipa fakt hodlá odzpívat celou její písničku.

Já s Ewou to mám hodně podobně jako s britskou interpretkou. Vím o ní. Mám ji ráda, i přetože ji neposlouchám, a moc jí fandím jako všem lidem, kteří si dokázali proklestit cestu k tomu, co milují, a neoblomně po ní jdou. Nevyhledávám ji, ale když na mě někde vykoukne, tak mě baví tím, jak je svá.

No, to video mě tedy ale dostalo. Kromě toho, že Dua Lipa měla neskutečně dobrou výslovnost a zpívala opravdu zřetelně česky, tak ta představa, že přijdu na koncert někoho, ke komu vzhlížím a u koho hledám inspiraci, a on zazpívá můj hit. Přišlo mi to fakt hezký. Takové potvrzení pro Ewu shora, že jde po správné cestě. Moc jsem jí to přála a tekly mi slzy dojetí jako hrachy.

Druhý den na mě vyskočilo video, které nejdřív vypadalo jako, že to bude zase to stejné, jen natočené někým jiným, ale ne. Nakonec z toho vylezlo, že Dua Lipa tu koncertovala dva dny, a druhý den už si obě zpěvačky spolu na pódiu vystřihly Na ostří nože jako duet. Mělo to neskutečnou energii, já měla husinu úplně všude a zase jsem řvala jako želva.

A do třetice na mě vyskočilo video s nějakým 80letým pánem, který je velkým fanouškem britské zpěvačky, a zprostředkovali mu k narozeninám setkání s ní, o čemž on dopředu nevěděl. Z videa to vypadalo, že ani Dua Lipa to dopředu nevěděla, protože se moderátora ptala, co má dělat, když začal zvát toho muže na pódium. Oba byli kouzelní. Ten pán měl radost jako malý kluk, a na ní bylo vidět, že je tím fakt upřímně potěšená, a já řvala potřetí.

Mimochodem ten pán do té partičky lidí, co umějí žít, báječně zapadá. Šla z něj neskutečná energie, jež sálá z lidí, kteří milují život. Je jedno, kolik nám je.

A korunu tomu všemu dal fotograf Tomáš Třeštík, jehož komentář k tomuto dění v pražské O2 aréně citují média, a který na mě dnes na internetu vysočil, jenž to na sociálních sítích okomentoval slovy: „Dostal jsem se do věku, kdy mě skoro k slzám dojme video, kde zpěvačka, kterou neznám, zpívá na svým koncertu písničku zpěvačky, kterou neposlouchám.“

Přesněěěě.

Tak to s panem Třeštíkem asi budeme v podobným věku. ;-) A nebo jsme dost možná oba navnímali, že takhle vypadá život, když má někdo odvahu žít to, co chce. Je v tom něco posvátného, co člověka nutí jít do sebe a uvidět svět z perspektivy někoho, kdo žije tím, co miluje. Je to prostě božské a slovy se to dá dost těžko popsat, když člověk není básník jako třeba Vašek K. a nebo David S.

Tak mějte hezký den a dělejte naplno to, co milujete, protože pak se dějí zázraky. ;-)