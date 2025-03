50 minut Trump-Zelenský: Plný transkript

Úplný záznam dramatického rozhovoru mezi Trumpem a Zelenským v Oválné pracovně. Napětí, neshody i tvrdá vyjádření – celý přepis bez úprav.

Pozn.: pro podklad byl využit strojový transkript z videa záznamu celého tiskového brífingu Trump-Zelensky v Oválné pracovně:

příležitostně mnou ručně korigovaný na hrubé nesprávnosti rozeznání řeči. Video výše si můžete pustit a poslechnout. Pro závěrečnou kritickou pasáž byl využit již před-editovaný transkript z časopisu Forbes.

Pro strukturaci do vět i pro překlad byly využity prostředky AI. Snažil jsem se o maximální správnost, v množství se přesto mohou vyskytnout dílčí chyby. Pokud nějaké objevíte, napište do komentářů.

Jinak prosím komentovat co nejúsporněji, bez invektiv.

–-

Trump: Děkuji mnohokrát. Je mi ctí, že zde máme prezidenta Zelenského z Ukrajiny.

Pracovali jsme velmi tvrdě a úzce spolupracovali. Ve skutečnosti se známe už dlouho—spolu jednáme už dlouhou dobu a velmi dobře. Měli jsme menší spor v jednáních, ale nakonec to dopadlo skvěle, myslím, pro obě země. A vlastně si myslím, že to bylo přínosné nejen pro naše dvě země, ale i pro celý svět.

Nyní máme velmi férovou dohodu a těšíme se, že se do toho pustíme a budeme pracovat. Také se zaměřujeme na vzácné zeminy, což znamená, že se budeme více angažovat. Je to velký závazek ze strany Spojených států a velmi si ceníme spolupráce s vámi.

Budeme v tom pokračovat. Vedli jsme velmi dobré rozhovory s Ruskem. Mluvil jsem s prezidentem Putinem a budeme se snažit tuto situaci uzavřít způsobem, který uspokojí jak vás, tak jeho. Musíme dojednat dohodu, ale už jsme začali načrtávat její rámec a myslím, že se něco může podařit.

Velkým problémem je počet vojáků—momentálně především to. Vojáci umírají. Ztrácíte tisíce vojáků na obou stranách. Mnoho vojáků padlo a my chceme, aby to skončilo. Chceme, aby se peníze přesunuly na obnovu. Budeme na tom velmi tvrdě pracovat.

Měli jsme spoustu velmi dobrých diskusí. Než jsme se do toho pustili, Bidenova administrativa s Ruskem vůbec nemluvila. Nemluvili s nikým—jen nechali věci pokračovat dál. A já to řeknu—řeknu to i před vámi—slyšel jste mě to říkat už tisíckrát: Kdybych byl prezidentem já, tato válka by nikdy nezačala. Měli bychom vyjednanou dohodu pro vás, aniž byste museli projít tím, čím jste prošli.

Vaši vojáci byli neuvěřitelně stateční. Dodali jsme jim skvělou techniku, ale někdo ji musí používat, a oni byli neuvěřitelně stateční. Dáváme jim obrovské uznání. Tato válka měla být rychle u konce, a přitom jsme tu tři roky později.

Obrovský kredit patří vašim generálům, vašim vojákům a vám samotnému. Byly to velmi těžké boje. Vaše síly jsou skvělí bojovníci a na to můžete být velmi hrdý. Ale teď to chceme ukončit—už toho bylo dost, že? Chceme to uzavřít.

Takže je mi ctí, že jste zde. Děkuji mnohokrát, že jste přijel. Podepíšeme dohodu na konferenci ve Východním sále za chvíli, hned po obědě. Budeme spolu obědvat a také projednáme další záležitosti.

Děkujeme všem, že jste tady. Je to vzrušující chvíle—ale ta skutečně vzrušující chvíle nastane, až přestanou padat výstřely nebo až dokončíme dohodu. Myslím, že jsme tomu poměrně blízko.

Je mi ctí, že jste zde. Prosím, chtěl byste něco říct?

Zelenský: Moc vám děkuji, pane prezidente. Děkuji za pozvání.

Opravdu doufám, že tento dokument—první dokument—bude prvním krokem k reálným bezpečnostním zárukám pro Ukrajinu, naše lidi a naše děti. Skutečně na to spoléhám. A samozřejmě počítáme s tím, že Spojené státy nepřestanou s podporou. Pro nás je pokračující podpora velmi důležitá a chci o ní podrobněji hovořit během našeho jednání.

Pokud jde o bezpečnostní záruky, rozumím tomu, co je Evropa připravena udělat, a chci s vámi probrat, co budou ochotny udělat Spojené státy. Opravdu spoléhám na váš pevný postoj k zastavení Putina. Řekl jste: „Už dost války.“ Myslím, že bylo velmi důležité říct tato slova Putinovi už na samém začátku války—protože on je vrah a terorista. Ale doufám, že ho společně dokážeme zastavit.

Pro nás je klíčové zachránit naši zemi, naše hodnoty, naši svobodu a naši demokracii. A samozřejmě nemůže být žádný kompromis s vrahem, pokud jde o naše území—ale to bude téma pro další diskusi.

Také jsem chtěl zmínit něco, o čem jsme mluvili po telefonu: výrobu dronů. Máme velmi silný dronový průmysl—věřím, že dnes nejlepší na světě—právě kvůli válce. A samozřejmě potřebujeme systémy protivzdušné obrany. Vy máte nejlepší systémy protivzdušné obrany na světě a skutečně jste nám pomohli při ruských útocích. Chci diskutovat o tom, jak můžeme vyměnit licence. Jsme otevřeni sdílení licencí nebo spolupráci na dronech s vámi, se Spojenými státy. Zároveň potřebujeme licence na rychlou výrobu systémů protivzdušné obrany. I po válce se náš národ musí cítit bezpečně, a proto tento štít potřebujeme.

Chci také mluvit o pohotovostních opatřeních. Věřím, že Francie a Velká Británie s vámi o tom již jednaly. Víme, že Evropa je připravená, ale bez Spojených států nebude tak silná, jak potřebujeme.

A poslední bod—ale rozhodně ne méně důležitý—se týká návratu našich lidí a dětí. Víme, že ti šílení Rusové ukradli 20 000 ukrajinských dětí. Změnili jim jména, rodiny, příbuzné a teď jsou v Rusku. Chceme je přivést zpět. To je můj velký sen, úkol a cíl.

Co se týče našich vojáků—mimochodem, pane prezidente—už jsme vyměnili a propustili více než 4 000 válečných zajatců z ruských věznic, ale tisíce dalších stále zůstávají v zajetí. Chtěl jsem vám ukázat několik fotografií, abyste pochopil podmínky, ve kterých jsou drženi, a jak Rusko zachází s našimi zajatci. Jen chviličku—prosím.

Podívejte—toto je před a po. Můžete vidět ten rozdíl. Tisíce našich lidí takto trpí. Nedostávají jídlo, jsou biti a snášejí mnoho, mnoho strašných věcí. I během války existují pravidla—všichni to ví. Ale tito lidé, Rusové, žádná pravidla nemají. Vidíte—50, 60 vražd—a mnoho dalších takových věcí.

Nechtěl jsem vám ukazovat fotografie dětí, ale předám vám je zvlášť. Je to opravdu tragické. To jsou těžké věci.

Také jsem vám chtěl ukázat ještě něco jiného. Dokonce unesli kněze—ne z ruské církve, ale z Ukrajiny. Berou kněze a zavírají je do vězení. Na konci loňského roku se nám podařilo tři kněze získat zpět výměnou. Podívejte—toto je jeden z nich. Ano, je to těžké.

Takže tohle jsem vám chtěl ukázat. Moc vám děkuji.

Trump: K tomu se dostaneme, že?

Zelenský: Ano, ano, samozřejmě. Samozřejmě, že ano.

Trump: Myslím, že ano. Myslím, že ano.

Zelenský: Musíme, samozřejmě.

Trump: Máte nějaké otázky? [k Novinářům]

Novinář: Děkuji mnohokrát, pane prezidente. Kolik peněz Spojené státy vloží do fondu, který se dnes vytváří, a jak to zajistí dlouhodobou bezpečnost Ukrajiny?

Trump: No, přesně nevíme, kolik to bude, protože část peněz půjde do fondu, který budeme financovat z těžby nerostných surovin, které budeme těžit a sdílet příjmy z jejich prodeje. Takže hodně peněz přijde právě z prodeje a využití nerostných surovin.

Jak víte, naše země nemá mnoho těchto surovin. Máme hodně ropy a plynu, ale nerostné suroviny moc ne. To, co máme, je chráněno ekologickými předpisy, což se sice může změnit, ale pořád toho není mnoho. Ukrajina má jedny z nejlepších ložisek nerostných surovin na světě.

Budeme je využívat, těžit a aplikovat na všechno, co děláme—včetně umělé inteligence, zbraní a vojenské technologie. To nám skutečně pomůže pokrýt naše potřeby. Vyšlo to skvěle. Máme spoustu ropy a plynu, ale nemáme nerostné suroviny. Ukrajina má téměř všechny klíčové prvky potřebné pro výrobu počítačů a všech dalších technologií. Díky tomu jsme ve výborné pozici.

Novinář: A co dlouhodobá bezpečnost Ukrajiny—jak bude zajištěna?

Trump: Myslím, že budou mít skvělou dlouhodobou bezpečnost. Jakmile uzavřeme dohodu, to bude 95 % problému vyřešeno. Nebudou se vracet k bojům.

Mluvil jsem s prezidentem Putinem a cítím, že to myslí vážně. Uzavřeme dohodu a jakmile ji uzavřeme, nemyslím si, že bezpečnost bude problém. Nedávno se o tom všichni bavili a já jsem řekl: Nechte mě nejprve dohodu uzavřít. Musíme nejdřív dojednat dohodu.

Právě teď, jen minulý týden, zemřelo 2 000 vojáků na obou stranách—2 000. Každý týden ztrácí 1 000, 2 000, 3 000 vojáků. Takže zatímco tady sedíme a mluvíme, lidé jsou na bojišti stříleni a umírají. A i když to nejsou američtí vojáci, jsou to ruští a ukrajinští vojáci. Chceme to zastavit.

Chceme také investovat peníze do jiných věcí. Tato válka stojí obrovské množství peněz. To, co udělala Bidenova administrativa, bylo strašné—posílali peníze, ale bez jakéhokoli zabezpečení. Evropa, jak víte, dala mnohem méně peněz, ale měla záruky—bylo to formou půjčky, takže své peníze dostanou zpět. My ne.

Teď jsme alespoň chráněni, protože i americký daňový poplatník musí být chráněn. Ale tato dohoda je pro Ukrajinu neuvěřitelná. Nyní máme velkou investici do jejich země. Mají zdroje, které má jen málokterá země, a můžeme nyní postupovat vpřed s vyspělými technologiemi a mnoha dalšími věcmi, včetně zbraní—zbraní, které využijeme na mnoha místech, ale které také potřebujeme pro naši vlastní obranu. Tato dohoda nám to umožňuje.

Zelenský: ...

Trump: Ano, pokračujte, prosím.

Zelenský: Jestli mohu—ano. V tomto dokumentu je jeden velmi důležitý bod. Pokud mluvíme o obchodu a investicích, nikdy jsme na Ukrajině neměli terminály na LNG. Tento dokument otevře cestu—tedy, následující dokumenty to zajistí—ale už zde, v rámci této dohody, vidíme skutečnou vůli k realizaci těchto LNG terminálů.

Pro nás je to velmi důležité a myslím, že je to klíčové pro bezpečnost evropského kontinentu. Máme největší zásobníky plynu v Evropě—ano, ty největší—a můžeme je využít pro LNG. Uděláme to.

A skutečně můžeme pomoci Evropě, protože Evropa nám opravdu pomohla. Prezident Trump řekl, že poskytli méně podpory, ale oni jsou naši přátelé a velmi silní partneři. Opravdu dali hodně, pane prezidente. Opravdu dali hodně.

Trump: Ale dali mnohem méně.

Zelenský: Ne, mnohem—ne, ne, ne.

Novinář: Pane prezidente Trumpe, opakovaně jste označil tuto dohodu s Ukrajinou za historickou. Jako prezident Spojených států jste učinil historická rozhodnutí i v jiných otázkách, které ovlivňují Ameriku i svět. Jakou roli chcete v světových dějinách sehrát? A s jakou slavnou historickou osobností se ztotožňujete?

Trump: Jo, řekl bych George Washington, Abraham Lincoln. Řekl bych, že jsem daleko lepší než George Washington a Abraham Lincoln—ale víte, že si jen dělám legraci, že? Protože když to řeknu, falešná média z toho udělají senzaci. Budou tvrdit: „Myslí si, že je lepší než Washington!“ Ale nikdy nevíte, nikdy nevíte.

Já se s nikým nesrovnávám. Jsem tu prostě proto, abych odvedl práci. Měli jsme skvělých 35 dní—nebo jak dlouho to je, měsíc, něco přes měsíc. Dosáhli jsme obrovských věcí. A nejen tohle—už jen zastavit válku a vrátit věci do normálu by bylo velkým úspěchem. Myslím, že se to stane. Vedli jsme velmi dobré rozhovory na obou stranách, jak víte. Celkově jsme odvedli velmi dobrou práci. Pokud se podíváte na všechno, co jsme za těch 30 dní dokázali, říká se, že žádný jiný prezident neměl tak silný začátek. A tohle je jedna z nejdůležitějších věcí.

Pro mě je to jedna z nejdůležitějších věcí, protože teď umírá obrovské množství lidí. A já to nechci. Představte si rodiče—ať už v Rusku nebo na Ukrajině—představte si rodiče všech těch, kteří zbytečně umírají. Ti lidé přišli na tento svět—tahle válka nikdy neměla začít. Kdybych byl prezidentem, nikdy by nezačala.

Novinář: Budete po podpisu této dohody se Spojenými státy nadále poskytovat Ukrajině vojenskou pomoc? A otázka na prezidenta Zelenského—máte pocit, že jsou Spojené státy na vaší straně? Že je prezident Trump v tuto chvíli na vaší straně?

Zelenský: Co si myslíte?

Trump: On chce vědět—co si myslíte? To je tak trochu hloupá otázka, že? Předpokládám, že kdybych na vaší straně nebyl, nebyli bychom teď tady.

Zelenský: Myslím, že Spojené státy byly na naší straně od samého začátku okupace. A myslím, že prezident Trump je na naší straně.

A samozřejmě jsem si jistý, že prezident Spojených států nepřestane poskytovat podporu. To je pro nás klíčové. Je to pro nás důležité, ano. A pokud jde o Putina—prezident Trump mluví o lidech a vojácích, kteří umírají, ale oni přišli na naše území. Přišli na naši půdu. Oni tu válku začali a oni ji musí zastavit.

Myslím, že tohle je skutečně ta nejdůležitější otázka—může prezident Trump—a doufám, že s některými dalšími spojenci—zastavit Putina Může donutit nepřátele, aby odešli, stáhnout tyto vojáky z naší země? A myslím si, že—když jste se ptali na historii—pokud prezident Trump zastaví Putina, pokud přinese mír do naší země, myslím, že se zapíše na tuto zeď i do historie.

Trump: Vedli jsme velmi, velmi dobré rozhovory.

Novinář: Prezident Zelenskýj právě řekl, že nebude žádné kompromisy s Vladimirem Putinem. Chtěl bych se zeptat vás obou—za prvé, myslíte si, že prezident Zelenskýj bude muset nějaké kompromisy udělat? A prezidente Zelenskýji, je něco, co byste mohl nabídnout nebo přinést k jednacímu stolu, například volby? Děkuji.

Trump: Myslím, že vždy musíte udělat kompromisy. Žádná dohoda nemůže vzniknout bez kompromisů. Takže určitě bude muset nějaké kompromisy udělat, ale snad ne tak velké, jak si někteří myslí. Nějaké kompromisy bude muset udělat—to je prostě fakt. To je všechno, co se dá dělat.

Jsem tady jako zprostředkovatel, jako mediátor, do určité míry, mezi dvěma stranami, které byly velmi nepřátelské—řekněme to mírně. Byla to brutální válka. Je to velmi vyrovnané bojiště, kde létají kulky.

Jak už jsem mnohokrát řekl—mluvili jsme o tom i s Petem—jediná věc, která zastaví ty kulky, je lidské tělo. A v tomto případě jsou to hlavně mladí lidé, kteří zastavují spoustu kulek. To je ten důvod.

Je to skvělá zemědělská půda, úžasná půda, skvělé farmářské území—ale je tam velmi málo ochrany proti kulkám a dalším zbraním, které tam létají. Všechno, co mohu udělat, je dostat obě strany k jednacímu stolu a zajistit dohodu.

A myslím, že se k ní dostaneme. Jinak bych tu asi ani nebyl.

Novinář: Pane prezidente, mám pro vás dvě otázky. Myslíte si, že váš odkaz nakonec bude ten mírotvorce—prezident, který zabránil další válce a ukončil zahraniční konflikty?

Trump: Doufám v to. Opravdu doufám, že budu pamatován jako mírotvorce. Pokud by se nám to podařilo, bylo by to velké vítězství. Dělám to hlavně proto, abych zachránil životy. A za druhé, abych ušetřil spoustu peněz—ale to je pro mě mnohem méně důležité.

Takže doufám—Briane, děkuji za tu otázku. Byla to dobrá otázka. Doufám, že budu znám a uznáván jako mírotvorce. Tohle by bylo skvělé vyřešit. Je to velmi nebezpečná situace. Víte, že by to mohlo vést k třetí světové válce. Situace směřovala špatným směrem. Kdybychom prohráli tyto volby—kdybychom je nevyhráli—mimochodem, vyhráli jsme je s obrovským rozdílem—bylo to jasné vítězství.

Vyhráli jsme každý klíčový stát. Vyhráli jsme lidové hlasování o miliony a miliony hlasů. Vyhráli jsme všechno. Podívejte se na mapu—podívejte se na oblasti označené červeně. Bylo to drtivé vítězství. A tohle bylo jedno z mých hlavních prohlášení—že tuto válku ukončíme. Kdybychom nevyhráli, myslím, že by to velmi pravděpodobně skončilo třetí světovou válkou. A to by nebyla dobrá situace.

Jaká byla vaše druhá otázka?

Novinář: Moje druhá otázka je na prezidenta Zelenského—proč nenosíte oblek? Jste ve nejvyšším úřadu své země a odmítáte nosit oblek. Jen se chci zeptat—máte vůbec oblek?

Zelenský: Jo, jo.

Novinář: Mnoho Američanů má problém s tím, že neprojevujete úctu k vážnosti svého úřadu.

Zelenský: Vezmu si oblek, až tato válka skončí, dobře? Možná jeden—možná něco jako ten váš, ano. Možná něco lepšího—nevím, uvidíme. Možná něco levnějšího—jo. Děkuji.

Novinář: Děkuji.

Novinář: Prezidente Trumpe, včera jste řekl—pošlete Ukrajině další zbraně, pokud nebude dosaženo míru?

Trump: Jo, pošleme Ukrajině zbraně—jo, jistě. Doufejme, že toho nebudeme muset posílat moc, protože doufáme, že to brzy ukončíme. Těšíme se, že tohle rychle dokončíme. Nechceme posílat hodně zbraní—chceme válku ukončit, abychom se mohli věnovat jiným věcem.

Ale velmi si vážíme této dohody, protože jsme potřebovali to, co Ukrajina měla, a teď je naše země konečně férově ošetřena. Biden to neudělal. Biden nevěděl, co sakra dělá. Tohle se nikdy nemělo stát. Tahle válka nikdy neměla začít. Ale ano, odpověď je ano. Ale doufám, že toho nebudeme muset poslat moc, protože se těším, že to dokončíme—rychle, velmi rychle.

Novinář: Znamená to bezpečnostní záruky, pane prezidente?

Trump: Nechci teď mluvit o bezpečnosti, protože chci nejdřív uzavřít dohodu. Víte, upadáte do stejné pasti jako všichni ostatní—říkáte to pořád dokola, milionkrát. Chci nejdřív dokončit dohodu.

Bezpečnost je tak snadná. To je tak 2 % problému. Nebojím se o bezpečnost—chci uzavřít dohodu. Bezpečnost je ta snadná část. Bezpečnost je samozřejmě fajn—všichni přestanou střílet. A pak, pošle tam Evropa vojáky? Vím, že Francie pošle. Vím, že Velká Británie pošle. Vím, že jiné země pošlou. A jsou hned vedle.

My jsme se nezavázali, ale mohli bychom—teoreticky. Máme bezpečnost jiným způsobem. Budeme tam mít pracovníky, kopat, kopat, kopat—těžit nerostné suroviny, abychom mohli v této zemi vyrábět skvělé produkty. Takže v tom smyslu tam něco máte.

Ale ještě jsme to definitivně neurčili. Řeknu jen jedno—mluvil jsem s Francií a dalšími, byli tady minulý týden, jak víte, a také před pár dny—slíbili hodně bezpečnostních opatření. Nemyslím si, že bude potřeba moc bezpečnostních opatření. Myslím, že jakmile se uzavře dohoda, je konec. Rusko se nebude chtít vrátit a nikdo jiný se nebude chtít vrátit. Až tahle dohoda skončí, opravdu věřím, že bude po všem.

Trump: Otázka? Ano, prosím—pokračujte, pokračujte.

Novinář: Pane prezidente, děkuji. Tento týden jste měl v Bílém domě Marca [asi Rubia] i Starmera, oba vás chválili za odvahu a rozhodnost při vedení mírového procesu.

Ano, součástí toho bylo znovu zapojit Rusko do diplomatických vztahů—něco, k čemu předchozím lídrům chyběla odvaha. Co vám dalo morální odvahu a přesvědčení postavit se do čela této iniciativy?

Trump: Mám tohohle chlapa rád. Pro koho pracujete?

Novinář: One America News, pane.

Trump: No, proto se mi líbí. One America News odvádí skvělou práci. Mám rád tu otázku—myslím, že je to velmi dobrá otázka.

Je to cesta k míru, cesta k řešení. A cítím, že jako hlava tohoto státu mám povinnost to udělat. Navíc, jsme do toho silně zapojeni. Bohužel jsme se do toho zapojili příliš—protože k žádnému zapojení nikdy nemělo dojít.

Válka neměla být. A 7. říjen taky neměl být—to by se nikdy nestalo. Jak víte, Írán byl na mizině. Neměli žádné peníze pro Hizballáh, žádné peníze pro Hamás. Byli naprosto na dně. A pak, za Bidena, zbohatli neskutečným způsobem. Přešli z nuly na 300 miliard dolarů během čtyř let a hodně těch peněz rozdali. Vidíte, co se stalo—je to naprostý chaos a doufáme, že i tohle dokážeme vyřešit. Ale ne—vaší otázky si opravdu vážím.

Prostě cítím, že mám povinnost pokusit se zastavit to umírání.

Zelenský: Mohu odpovědět? Ano, mohu odpovědět. Omlouvám se—prosím, prosím.

Trump: A mimochodem, líbí se mi tvoje oblečení.

Zelenský: Opravdu?

Trump: Přestože musím říct—myslím, že jsi skvělý chlap, mimochodem—ale nevím, jestli se vy dva máte rádi [navzájem s Novinářem]. Ale víš co? Myslím, že—

Zelenský: Já mám tohohle chlapa rád.

Trump: Já nevím—myslím, že je krásně oblečený, takže…

Zelenský: Mám důležitější věci k odpovědi než takovou otázku. Odpovím na vážnější otázku, pokud mohu—ano, prosím.

Pokud jde o bezpečnostní záruky a příměří—nemůžeme pořád jen mluvit o příměří. To nebude fungovat.

Příměří nikdy nebude fungovat, protože jako prezident s tím mám zkušenost. A nejen já—ještě před mým prezidentstvím, od roku 2014, Putin porušil svůj podpis 25krát.

Trump: Ale se mnou ho nikdy neporušil—se mnou nikdy neporušil.

Zelenský: Ne, ne. Vy jste byl prezidentem v roce 2016, pane prezidente. Byl jste prezidentem, ale během té doby vedl jednání s naší stranou. Měli jsme Normandský formát—víte, Francie, Německo, Ukrajina a Rusko. A on porušil příměří 25krát. Proto nikdy nepřijmeme jen příměří. To nebude fungovat bez bezpečnostních záruk.

Bezpečnostní záruky—možná má prezident pravdu o tomto dokumentu a dalších dokumentech—ale tento dokument sám o sobě nestačí. Dostatečně silná armáda stačí. Protože Putinovi vojáci se bojí našich vojáků, když jsme dostatečně silní. Pokud nejsme dostatečně silní, pokud máme prázdné sklady, nemůžeme bránit naši zemi.

Dnes víte—on ví, že jsme tady. Celý svět ví, že máme toto jednání, že? Tak proč pořád používá balistické rakety? Putin útočí balistickými střelami na naše nemocnice, školy a další místa. On ví, že jsme tady a že prezident Trump má skutečně dobrou vůli zastavit tuto válku.

A přesto—proč je stále používá? Protože ji nechce zastavit. Ale já doufám, že se nám to podaří—opravdu se nám to podaří. Když mluvíme o bezpečnostních zárukách, když jsou Evropané připraveni na pohotovostní opatření, potřebují Spojené státy jako záruku. Pokud Spojené státy nebudou zapojeny, nikdy nebudeme mít silnou podporu od Evropy. Oni nechtějí riskovat, že ztratí své vazby se Spojenými státy, svým hlavním a nejsilnějším spojencem.

To je zásadní—to je důležité. To je to, o čem chceme mluvit. A protivzdušná obrana—opravdu máme obrovský nedostatek těchto systémů. Musíme je zajistit. Potřebujeme je velmi naléhavě. Jinak Putin nikdy nezastaví. Půjde dál a dál.

On nechce zastavit. On nás nenávidí. Víte—nejde o mě. On nenávidí Ukrajince. Myslí si, že nejsme národ. Věří tomu—a tyto slova řekl možná i vašemu týmu, nevím—ale všem Evropanům, v médiích, oficiálně i neoficiálně—vždycky říká, že Ukrajina neexistuje jako země, jako národ, jako jazyk, jako život.

Ne—on opravdu Ukrajince nerespektuje. A chce nás zničit.

A máte pravdu, pane prezidente—tento dokument, možná i další—je to velmi dobrý začátek, velmi dobrý. Ale nebude to stačit k zastavení tohoto člověka.

[Mnoho hlasů]

Zelenský: To je pravidlo… to je pravidlo války. To je pravidlo války po celá staletí, po celou historii. To je pravidlo války: ti, kdo ji začnou, musí zaplatit. To je pravidlo. Putin tuto válku začal; musí zaplatit. Musí zaplatit všechny peníze na obnovu. Musí zaplatit.

Samozřejmě některá ruská aktiva—v Evropě máme asi 300 miliard dolarů—můžeme je použít. Můžeme je použít na obnovu a na nákup vojenské podpory od Spojených států. To také můžeme udělat. Ale to nestačí. Nestačí to.

[Mnoho hlasů]

Novinář: Položil jsem tuto otázku, která se vám nelíbila, protože jsem chtěl vědět, zda chcete zůstat mezi Ruskem a Ukrajinou—

Trump: Ano.

Novinář: nebo jste na straně Ukrajiny?

Trump: Ne, jsem uprostřed. Chci to vyřešit. Jsem pro—jsem pro obě strany.

Chci, aby se to vyřešilo. A ano, je snadné pomlouvat někoho jiného, ale chci to vyřešit. Pokud to vyřešíme, skvělé. Pokud ne, budou muset bojovat dál a kdo ví, co se stane? Ale chci vidět, jak se to vyřeší.

Novinář: Mohu se zeptat ještě na americké vojáky v Evropě? Po ruské invazi na Ukrajinu váš předchůdce poslal další jednotky do východní Evropy, včetně Polska—mojí země. Jste odhodlaný ponechat tyto jednotky na východním křídle NATO i v budoucnu?

Trump: Jsem velmi oddaný Polsku. Myslím, že Polsko se opravdu osvědčilo a odvádí skvělou práci pro NATO.

Oni, jak víte, platili více, než museli. Jsou jedna z nejlepších skupin lidí, které jsem kdy poznal. Jsem velmi oddaný Polsku.

Novinář: A co Pobaltí?

Trump: Polsko je v těžké čtvrti, víte.

Novinář: A co Pobaltí?

Trump: Pobaltí, ehm… mají hodně… je to také těžká čtvrť. Ale jsme zavázáni. Budeme velmi zavázáni. A jsme zavázáni NATO, ale NATO se musí více angažovat a Evropa se musí více zapojit.

Chci, aby to bylo vyrovnané, protože oni jsou do toho zataženi mnohem víc než my. Měli by alespoň dorovnat naše úsilí. Chápete to? Proč Spojené státy—když máme oceán mezi sebou—proč Spojené státy dávají tolik více peněz a dalších zdrojů než Evropa? S tím vším, jak jste řekl, samozřejmě pomohli. Ale my jsme investovali mnohem více než oni a myslím, že by to měli dorovnat.

Novinář: Pane prezidente, co se změnilo mezi okamžikem, kdy ministr poprvé předal prezidentu Zelenskému dohodu, a dnešním podpisem? Co rozhodlo?

Trump: Já jsem byznysmen. Uzavřeli jsme dohodu. To se změnilo. Nemyslel jsem si, že dohodu uzavřeme, a nakonec jsme ji uzavřeli. Takže to je ta změna.

Novinář: Jak si představujete trilaterální summit s prezidentem Zelenským a Putinem?

Trump: Nevím. No, nemají se rádi—to vám mohu říct. Nemají se rádi. Tohle není žádný milostný příběh a to je smutné. Proto jste v této situaci. Spojené státy neměly dovolit, aby se to stalo. Byly řízeny mužem, který toho moc nevěděl.

Budu hodný—byly řízeny neschopným člověkem. Velmi neschopným člověkem. Toto nikdy nemělo být dovoleno. Zastavil jsem války. Zastavil jsem mnoho válek. Mí lidé vám řeknou—zastavil jsem války, o kterých nikdo nikdy neslyšel. Zastavil jsem války, než vůbec začaly.

Mohu vám dát hodně zemí, které vám právě teď řeknou, že by pravděpodobně šly do války. Mohu vám říct rovnou, že je země, která uvažovala o válce kvůli něčemu, o čem nikdo v této místnosti nikdy neslyšel. Dvě menší země—ale stále velké. A myslím, že jsem to zastavil.

Ale tato válka se nikdy neměla stát.

Zelenský: Omlouvám se, jen na chvíli... Pokud jde o jakákoli jednání—chci jasně říct, a myslím, že všichni chápou, že Ukrajina chce ukončit tuto válku víc než kdokoli jiný.

Ale v budoucnosti, pokud jde o jakákoli jednání, je samozřejmé, že u stolu budou dvě strany této války. Ne Rusko a Spojené státy—protože toto není válka mezi Ruskem a Spojenými státy. Toto je válka Ruska proti Ukrajině a ukrajinskému lidu. Takže u každého jednacího stolu budou tyto dvě strany.

A pak, samozřejmě, Spojené státy—největší partner Ukrajiny—a samozřejmě Evropa. Myslím, že Evropa je velmi důležitá.

Chci o tom mluvit s prezidentem. Ano, Evropa je pro nás velmi důležitá, protože dnes bráníme Evropu. Všichni Evropané uznávají, že jsme obranná linie, a oni žijí normální život, zatímco naši lidé umírají. Proto nám pomáhají.

A také, jde o NATO. Ano, jak prezident řekl, máte mezi sebou velký, krásný oceán. Ale pokud neudržíme tuto linii, Rusko půjde dál—do Pobaltí a do Polska. Mimochodem, nejdřív do Pobaltí—to je pro ně logické, protože byly součástí SSSR. Byly sovětskými republikami, a Putin je chce vrátit do svého impéria. To je fakt.

A až tam půjde, pokud se neudržíme, vaši američtí vojáci budou bojovat. Je jedno, jestli máte oceán nebo ne—vaši vojáci budou bojovat.

Novinář: Pane prezidente, byl byste ochoten navštívit Ukrajinu? Možná Kyjev? Nebo Oděsu, která je známá jako perla Černého moře?

Zelenský: Nebyla to moje otázka?

Novinář: Omlouvám se.

Trump: Nechci teď mluvit o Oděse. Mluvme o uzavření dohody, o dosažení míru. Nemusíme teď mluvit o Oděse. Ale mnoho měst bylo zničeno. Mnoho měst je k nepoznání.

V některých místech nezůstala stát ani jedna budova a mnoho…

Zelenský: Ne, ne, pane prezidente. Musíte přijet a vidět. Ne, ne, ne. Máme velmi dobrá města. Ano, hodně věcí bylo zničeno, ale většina měst žije. Lidé pracují. Děti chodí do školy.

Ano, někdy je to těžké. Někdy musí děti blíž k frontě chodit do podzemních škol nebo se učit online. Ale žijeme. Ukrajina bojuje a Ukrajina žije. To je velmi důležité.

Možná Putin šíří informaci, že nás zničil. Ne. On přišel o 700 000 lidí—700 000 vojáků. Od té doby stále ztrácí.

Novinář: Pane prezidente, ještě jedna otázka—kdy jste naposledy mluvil s prezidentem Putinem a co vám řekl?

Trump: Před pár dny.

Novinář: A co vám řekl, že vás přesvědčilo o jeho ochotě uzavřít mír?

Trump: No, to je to, co dělám. Celý můj život jsou dohody. Znám to velmi dobře, uh, a opravdu—já, uh, znám ho už dlouho. Jednal jsem s ním už dlouho. Musel si projít tím, uh, ruským hoaxem. Víš, „Rusko, Rusko, Rusko“—byl to podvod. Bylo to celé dílo Bidena. Nemělo to s ním nic společného, takže si tím musel projít. A on—on to zvládl.

Myslím, že, uh, chce uzavřít dohodu a rád by to viděl skončit. To je to, co dělám—dělám to celý život. To je to, co dělám: uzavírám dohody. A teď jsem uprostřed nepořádku, protože tohle je opravdu velký nepořádek. A velmi nebezpečný. Pokud se to nevyřeší teď, nebude se to řešit dlouhou dobu. Takže doufám, že to—doufám, že to vyřešíme.

Vzadu, prosím. Děkuji.

Novinář: Pane prezidente, premiér Starmer opakovaně tvrdil, že jeho vláda věří ve svobodu slova a neprovádí cenzuru. Ale vláda této země zatýká lidi za memy a myšlenkové zločiny. Ještě znepokojivější je, že tlačí na americké společnosti, aby cenzurovaly Američany jejím jménem. Jak může být spolehlivým a důvěryhodným partnerem, když říká věci, které jsou prokazatelně nepravdivé v tak důležité otázce?

Trump: No, vlastně jsme o tom s ním mluvili včera a myslíme si, že to vzali příliš daleko. JD byl v tom velmi rázný, stejně jako já, stejně jako Marco. A mluvili jsme s ním o tom. Marco, chceš k tomu něco říct?

Rubio: Jo, my—my máme obavy, samozřejmě, ohledně těchto kroků, zvláště pokud ovlivňují Američany. Existuje reálné riziko, že americká svoboda slova online by mohla spadat pod jurisdikci britské vlády—nebo jakékoliv jiné země. A to je bod, který viceprezident zmínil v Mnichově, a myslím, že je velmi přesvědčivý.

To, co nás spojuje s Evropou, stejně jako cokoliv jiného, jsou sdílené hodnoty—jednou z nich je svoboda slova. Takže pokud jsou tím Američané ohroženi, budeme muset jednat.

Trump: To je vlastně velmi důležitá otázka.

Vance: My—my jsme o tom podrobně mluvili s premiérem, ministrem zahraničí a dalšími během oběda včera. Vím, že ministr obchodu Lutnick na to navázal na soukromé schůzce včera večer.

Tohle je opravdu důležité. Věříme, že Američané mají právo říkat svůj názor—i když s nimi v této místnosti nesouhlasíme. Mají právo vyjadřovat své názory na veřejném fóru, což je dnes často internet, a budeme toto právo důrazně hájit, pokud to bude nutné. Myslím si, že pod vedením prezidenta najdeme společnou řeč s našimi přáteli ve Velké Británii v této otázce. Ale to se teprve ukáže.

Princip, kterým se řídíme, je: věříme ve svobodu slova v této zemi a budeme bojovat za americké občany.

Novinář: [Mnoho hlasů] Pane prezidente, ohledně dohody—je v ní nějaký prvek týkající se ropy a plynu?

Trump: Trochu. Uvidíme později, ale o to nám moc nejde. Máme toho hodně—máme víc než kdokoli na světě, a to s velkým náskokem. Takže ne, moc o tom nemluvíme, ale trochu ano. Myslím, že to—to také něco ovlivňuje. Ale, uh, většinou ne.

Novinář: Je součástí dohody nějaká dohoda s Ukrajinou o nákupu amerického LNG, nebo je to vůbec na stole?

Trump: Ne, to nepotřebujeme.

Novinář: Chtěl jsem se jen zeptat—právě jste zmínil, že jste před pár dny mluvil s Vladimirem Putinem. Jen abychom si to ujasnili, to byl nový hovor, ne ten, o kterém jste už—

Trump: Mluvil jsem s ním mnohokrát, ano?

Novinář: Jak proběhl poslední hovor? O čem jste diskutovali? Jak to šlo?

Trump: Myslíte to vážně?

Novinář: Ano.

Trump: Rád bych věděl. Šlo to dobře. Myslím—myslím, že budeme mít dohodu.

Novinář: Ohledně dohody o nerostech, pane prezidente—některé z těchto nerostů se nacházejí na východě Ukrajiny, nedaleko frontové linie, v oblastech, které okupuje Rusko.

Zelenský: Velmi dobrá otázka. Moc vám děkuji.

Novinář: Přikážete prezidentu Putinovi, aby stáhl své jednotky z těch oblastí, pokud tam budou americké zájmy?

Trump: No, podíváme se na to v daném čase. Máme hodně území, uh, mluvíme o velmi rozsáhlé oblasti. Takže se na to podíváme. Prostuduji to a uvidím.

Novinář: A kdo by chránil ty nerosty, pokud by byly americkým zájmem? Byly by to ukrajinské síly?

Trump: Budou chráněny. Dohoda je ochrání. Dohoda, ano. Podepisujeme dohodu.

Novinář: Ale co když se Rusko pokusí o invazi, nebo pokud v těch místech dojde k ruské agresi?

Trump: Právě jsem vám řekl—nemyslím si, že k tomu dojde. A kdyby k tomu mělo dojít, tu dohodu bych neudělal. Kdybych si myslel, že k tomu dojde, dohodu bych neuzavřel.

Novinář: Někteří lidé se možná ptají, proč—

Trump: Víš, oni by se měli zaměřit—CNN by se měla zaměřit na přežití, místo aby mi pokládala tyhle směšné otázky. Soustřeďte se na přežití, protože sledovanost CNN je tak nízká, že nemyslím, že přežijete.

Novinář: Už jsem zmínil Polsko—že bylo po druhé světové válce desítky let pod ruskou kontrolou. Když jsem byl dítě, viděl jsem Spojené státy nejen jako nejsilnější a nejbohatší zemi na světě—zemi s úžasnou hudbou, skvělými filmy, silnými svalnatými auty —ale také jako sílu dobra.

A teď mluvím se svými přáteli v Polsku a oni—mají obavy, že se příliš sbližujete s Putinem. Jaký je váš vzkaz pro ně?

Trump: No, kdybych se nesnažil vycházet s oběma stranami, nikdy byste neměli žádnou dohodu. Chcete, abych řekl, uh, opravdu strašné věci o Putinovi a pak mu řekl: „Ahoj, Vladimire, jak jsme na tom s dohodou?“ Tak to nefunguje.

Nejsem na straně Putina. Nejsem na straně nikoho. Jsem na straně Spojených států amerických—a pro dobro světa. Stojím na straně světa a chci, aby tohle bylo konečně vyřešeno. Vidíte tu nenávist, kterou k Putinovi má. Je pro mě velmi těžké uzavřít dohodu s takovou nenávistí. Má obrovskou nenávist, a já to chápu. Ale mohu vám říct—druhá strana ho také zrovna nemiluje.

Takže nejde o to, na čí straně stojím. Musím—stojím na straně světa. Chci věci urovnat. Stojím na straně Evropy. Chci zjistit, jestli to můžeme dotáhnout do konce. Chcete, abych byl tvrdý? Mohl bych být tvrdší než kdokoliv, koho jste kdy viděli. Byl bych strašně tvrdý. Ale takhle nikdy žádnou dohodu neuzavřete. Tak to prostě je.

Ještě jedna otázka—

Vance: Rád bych na to odpověděl.

Podívejte, čtyři roky jsme ve Spojených státech měli prezidenta, který na tiskových konferencích tvrdě mluvil o Vladimiru Putinovi—a pak Putin vtrhl na Ukrajinu a zničil značnou část země.

Cesta k míru a prosperitě možná vede přes diplomacii. Vyzkoušeli jsme cestu Joea Bidena—bouchání do stolu a předstírání, že slova amerického prezidenta mají větší váhu než jeho činy. To, co dělá Ameriku dobrou zemí, je její zapojení do diplomacie. A to je přesně to, co dělá prezident Trump.

Zelenský: Mohu se zeptat—

Vance: Samozřejmě, ano.

Zelenský: Dobře, fajn. Takže on okupoval naše území—velké části Ukrajiny, část východu a Krym. Okupoval je v roce 2014. Takže po mnoho let—nejen za Bidena, ale už předtím. Nejprve za prezidenta Obamy, pak za prezidenta Trumpa, pak za prezidenta Bidena. A teď prezident Trump—a Bůh žehnej—teď prezident Trump ho zastaví.

Ale v roce 2014 ho nikdo nezastavil. Prostě okupoval a vzal si to. Zabíjel lidi. Víš, co je to kontaktní linie—

Trump: 2015.

Zelenský: 2014.

Vance: 2014, ano.

Trump: Takže já jsem tu tehdy nebyl.

Zelenský: Ano, ale…

Vance: To je přesně pravda.

Zelenský: Ano, ale od roku 2014 do roku 2022 byla situace stejná, lidé umírali na kontaktní linii. Nikdo ho nezastavil. Víš, že jsme s ním vedli rozhovory, spoustu rozhovorů, mnohostranných rozhovorů. A podepsali jsme s ním—já, jako nový prezident v roce 2019, jsem s ním podepsal dohodu. Podepsal jsem ji s ním, Macronem a Merkelovou, podepsali jsme příměří. Příměří, všichni mi říkali, že už nikdy neodejde, podepsali jsme s ním plynovou smlouvu… Ano, ale pak porušil příměří, zabíjel naše lidi a neprovedl výměnu zajatců. Podepsali jsme výměnu zajatců, ale on ji neuskutečnil. O jaké diplomacii, JD, mluvíš? Co tím myslíš?

Vance: Mluvím o diplomacii, která ukončí ničení vaší země.

Zelenský: Ano, ale pokud—

Vance: Pane prezidente, pane prezidente, s veškerým respektem si myslím, že je neuctivé, že přicházíte do Oválné pracovny a snažíte se to řešit před americkými médii. Právě teď obcházíte a posíláte odvedence na frontu, protože máte problémy s lidskými zdroji. Měl byste poděkovat prezidentovi za to, že se snaží tento konflikt ukončit.

Zelenský: Byl jste někdy na Ukrajině, abyste viděl, jaké problémy máme?

Vance: Byl jsem—

Zelenský: Přijeďte jednou.

Vance: Ve skutečnosti jsem to sledoval, viděl jsem příběhy a vím, co se děje—vodíte lidi na propagandistické prohlídky, pane prezidente. Nesouhlasíte s tím, že máte problémy s doplňováním armády?

Zelenský: Máme problémy—

Vance: A myslíte si, že je vhodné přijít do Oválné pracovny Spojených států amerických a útočit na administrativu, která se snaží zabránit zničení vaší země?

Zelenský: Spousta otázek. Pojďme od začátku.

Vance: Jistě.

Zelenský: Zaprvé, během války má problémy každý. I vy, ale máte krásný oceán a teď to necítíte, ale pocítíte to v budoucnu. Bůh vám žehnej, bůh žehnej—

Trump: To nevíte. Nevíte—neříkejte nám, co budeme cítit. Snažíme se vyřešit problém. Neříkejte nám, co budeme cítit.

Zelenský: Neříkám vám to, odpovídám na otázku—

Trump: Protože nejste v pozici, abyste nám to diktoval.

Vance: Přesně to teď děláte.

Trump: Nejste v pozici, abyste nám říkal, co budeme cítit. Budeme se cítit velmi dobře. Budeme se cítit velmi dobře a velmi silně—

Zelenský: Budete cítit dopad—

Trump: Právě teď nejste v dobré pozici. Dovolil jste si dostat se do velmi špatné pozice a on má v tomhle pravdu.

Zelenský: Od samého začátku války—

Trump: Nejste v dobré pozici. Nemáte teď v ruce silné karty. S námi je začnete mít.

Zelenský: Já nehraji karty. [Nesrozumitelné] Pane prezidente, [Nesrozumitelné].

[Mnoho hlasů]

Trump: Právě teď hrajete karty, hrajete karty—hazardujete se životy milionů lidí. Hazardujete se třetí světovou válkou. Hazardujete se třetí světovou válkou. A to, co děláte, je velmi neuctivé vůči této zemi. Tato země vás podpořila mnohem víc, než mnozí říkali, že by měla.

Vance: Řekl jste alespoň jednou za celou dobu „děkuji“?

Zelenský: Mnohokrát.

Vance: Ne, během tohoto—

Zelenský: I dnes. I dnes—

Vance: Ne, během celé této schůzky. V říjnu jste šel do Pensylvánie a vedl kampaň pro opozici. Řekněte pár slov vděku Spojeným státům americkým a prezidentovi, který se snaží zachránit vaši zemi.

Zelenský: Prosím, myslíte si, že když budete hlasitě mluvit o válce—

Trump: Nemluví hlasitě. Nemluví hlasitě. Vaše země je ve velkých problémech.

Zelenský: Můžu? Můžu odpovědět?—

Trump: Počkejte chvíli. Ne, ne. Už jste mluvil dost. Vaše země je ve velkých problémech.

Zelenský: Já vím. Já vím.

Trump: Nevyhráváte, nevyhráváte to. Máte zatraceně dobrou šanci z toho vyjít dobře jen díky nám.

Zelenský: Pane prezidente, zůstáváme ve své zemi, zůstáváme silní. Od samého začátku války jsme byli sami a jsme vděční. Řekl jsem děkuji v tomto kabinetu, [NESROZUMITELNÉ], řekl jsem děkuji—

Trump: Nebyli jste sami. Nebyli jste sami. Dali jsme vám—skrze toho hloupého prezidenta—350 miliard dolarů—

Zelenský: Vy jste si zvolili svého prezidenta.

Trump: Dali jsme vám vojenské vybavení a vaši muži jsou stateční, ale museli používat naši techniku—kdybyste neměli naše vojenské vybavení, kdybyste neměli naši vojenskou techniku, tahle válka by skončila za dva týdny.

Zelenský: Za tři dny, to jsem slyšel od Putina, za tři dny—

Trump: Možná i méně.

Zelenský: Za dva týdny, samozřejmě—

Trump: Bude velmi těžké dělat byznys tímto způsobem, říkám vám to.

Vance: Prostě řekněte „děkuji“.

Zelenský: Řekl jsem to už mockrát, děkuji americkému lidu—

Vance: Přijměte, že existují neshody, a pojďme je řešit, místo abychom se o ně přeli v amerických médiích, když nemáte pravdu. Víme, že nemáte pravdu.

Trump: Ale víte, já si myslím, že je dobré, aby američtí občané viděli, co se děje. Myslím, že je to velmi důležité, proto jsem to nechal běžet tak dlouho. Musíte být vděční—

Zelenský: Jsem vděčný—

Trump: Nemáte silné karty. Jste tam uvěznění, vaši lidé umírají, docházejí vám vojáci—poslouchejte. Docházejí vám vojáci, bylo by to sakra dobré. A pak nám řeknete: „Nechci příměří, nechci příměří, chci jít dál a chci tohle—.“ Podívejte, kdybyste teď mohli dosáhnout příměří, říkám vám, že byste ho přijali, aby kulky přestaly létat a vaši muži přestali umírat.

Zelenský: Samozřejmě, samozřejmě chceme zastavit válku.

Trump: Ale říkáte, že nechcete příměří—

Zelenský: Co jsem vám řekl—

Trump: Já chci příměří. Protože příměří získáte rychleji než dohodu.

Zelenský: S garancemi. Zeptejte se našich lidí na příměří, co si o něm myslí. Pro vás to není důležité, co—

Trump: To nebylo se mnou. To nebylo se mnou.

[Hlasy přes sebe]

Trump: To bylo s chlapíkem jménem Biden, který není chytrý člověk—To bylo s Obamou.

Zelenský: To byl váš prezident. Byl to váš prezident—

Trump: Promiňte, to bylo s Obamou, který vám dal prostěradla, a já vám dal javeliny.

Zelenský: Ano.

Trump: Dal jsem vám javeliny, abyste zničili všechny ty tanky. Obama vám dal prostěradla. Ve skutečnosti platí: Obama dal prostěradla a Trump dal javeliny.

Měli byste být vděčnější. Protože vám řeknu jedno—nemáte silné karty. S námi je máte. Ale bez nás nemáte žádné.

Novinář: Ještě jednu otázku…

Trump: To bude těžká dohoda. Protože postoje se musí změnit.

Novinář: Co když Rusko poruší příměří? Co když Rusko poruší [nesrozumitelné]?

Trump: Co říkáte?

Vance: Ptá se: „Co když Rusko poruší příměří?“

Trump: No, co když—co když cokoliv! Co když vám teď spadne bomba na hlavu? Dobře? Co když ho poruší? Nevím. Porušili ho s Bidenem, protože Bidena nerespektovali, Obamu nerespektovali. Mě respektují. Řeknu vám to takhle—Putin si se mnou prošel peklem. Prošel si falešným honem na čarodějnice, kde ho využili—Rusko, Rusko, Rusko, slyšeli jste někdy o téhle věci? Byla to falešná—byla to falešná aféra Huntera Bidena a Joea Bidena. Hillary Clintonová, prolhaný Adam Schiff, byl to podvod Demokratů. A on si tím musel projít. A prošel tím, a my jsme neskončili ve válce. On si tím prošel, byl ze všeho obviňován—a neměl s tím nic společného. Všechno to vzešlo z koupelny Huntera Bidena. Všechno to vzešlo z ložnice Huntera Bidena. Bylo to odporné. A pak řekli: „Oh, oh, ten laptop z pekla vytvořilo Rusko.“ Těch 51 agentů, celá ta věc byl podvod a on si to musel vytrpět. Byl ze všeho obviňován.

Všechno, co můžu říct, je tohle: Možná porušil dohody s Obamou, možná s Bushem, možná je porušil s Bidenem. Možná ano, možná ne—nevím, co se stalo. Ale se mnou je neporušil. Chce uzavřít dohodu. Nevím, jestli ji může uzavřít.

Trump: Problém je, že jsem vám dal [podívá se na Zelenského] sílu hrát si na tvrďáka. A nemyslím si, že byste byl tvrďák bez Spojených států. A vaši lidé jsou velmi stateční.

Zelenský: Děkuji.

Trump: Ale buď uzavřete dohodu, nebo jsme pryč. A pokud budeme pryč, budete bojovat dál. Nemyslím si, že to bude hezké, ale budete bojovat dál. Jenže nemáte silné karty. Ale jakmile tu dohodu podepíšeme, budete v mnohem lepší pozici. Jenže neprojevujete žádnou vděčnost, a to není hezké. Upřímně, to není hezké.

Trump: Dobře, myslím, že jsme toho viděli dost, co myslíte? Tohle bude skvělá televize, to vám říkám.