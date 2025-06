Zmatení pojmů

„Vlastizrádče“ křičela skupina demonstrantů na premiéra Fialu v Plzni po skončení předvolební debaty.

Jakkoli jde Petru Fialovi po necelých 4 letech vlády vyčítat ledasco, tak nazvat jej vlastizrádcem je poněkud zmatečné.

I když wikipedie je poněkud strohá a mnohdy ne zcela přesná, připomeňme si, co o tom říká.

„Vlastizrada je trestný čin podle § 309 trestního zákoníku, který spáchá ten „občan ČR, který ve spojení s cizí mocí (každý stát mimo Českou republiku) nebo s cizím činitelem (osoba, která sice není oprávněna jednat jménem cizího státu, ale má na politické dění v něm významný vliv) spáchá trestný čin rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312) nebo sabotáže (§ 314)“.

Za takový čin zákon stanovuje trest odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest, popřípadě vedle toho též propadnutí majetku.“

Marně hledám v definici cosi, co by se mu dalo lidově řečeno přišít. Po celou dobu svého mandátu (a potažmo i členů vlády) stojí pevně na našich spojeneckých smlouvách, které byly ustanoveny dávno předtím, než vůbec vstoupil do aktivní politiky. Je mu vyčítáno, že se snaží plnit naše závazky k Evropské unii, k NATO, tedy dvou konstant, na nichž stojí naše současná existence státu. Vlastizradou by bylo, pokud by naopak horoval pro opuštění těchto dvou organizací, pokud by záměrně porušoval naše dlouholeté závazky atd.

V médiích stále rezonuje návštěva expresidenta Klause, europoslanců Filipa Turka a Kateřiny Konečné na íránském velvyslanectví. Země, která je přinejmenším neuralgickou entitou na Blízkém východě a u níž nelze předpokládat kladný vztah k nemuslimské zemi, kterou zatím ještě jsme. Nelze pominout projevy Václava Klause, který srdnatě hájí Rusko. Zemi, která už tři roky vede dobyvačnou válku proti jiné zemi a která nepokrytě prohlašuje, že naše zem patří do její sféry vlivu. Nelze nezmínit dalšího politika, paradoxně ne zcela českého původu, který horuje pro opuštění EU a NATO, aniž by nezmínil, jaké by to mělo důsledky (i když v tomto případě by se to dalo hodnotit nikoli nutně jako vlastizrada, ale obyčejná stupidita).

Naše doba je plná žonglování s pojmy jako fašista, nacista, rusofob atd. Nově se tedy u křiklounů objevuje nový pojem.

Bohužel, i tento postrádá logiku a je spíše projevem stoupající hladiny společenské stupidity.