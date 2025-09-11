Zkrátíme čekací doby u lékaře
Jsa tu i onde napadán za bezbřehou kritiku Andreje Babiše avizuji předem, že podobný plán chtěl uskutečnit současný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a jak je vidět necelý měsíc před volbami, moc se nezadařilo. Psal jsem o tom v srpnu 2023, tedy před dvěma lety a od té doby se nezměnilo prakticky nic Odkaz
České (a nejen naše) zdravotnictví je možné si představit jako velkou zaoceánskou loď, kdy změna směru třeba o 5 stupňů trvá hodně dlouhou dobu, natož pak otočit ji o 180 st.
Proč je dnes lékař nedostatková komodita, jsem popsal v blogu Odkaz
Všichni dobře vědí, že tristní stav domoci se lékařského vyšetření trvá i nadále a ve smyslu onoho parníku se hned tak nezmění. V primární linii to až tak zásadní problém není. Pakliže jste registrováni u praktického lékaře, je či měl by být přístup k němu rychlý a bezproblémový. Jde-li o akutní a zdraví/život ohrožující situaci, je zde Rychlá zdravotnická pomoc či Centrální přijem nemocnice, kde je váš problém vyřešen.
To, o čem se tu mluví a co se marně předvolebně slibuje, je čekací doba na vyšetření u specialisty. Řada praktických lékařů je odborně vysoce vzdělaná a řadu interních záležitostí si řeší sama bez nutnosti konsultace se specialistou. Bohužel jsou i ti na opačném pólu, kteří z důvodu buď neznalosti či neochoty raději vystaví žádanku k vyšetření a mají problém zvaný pacient „vyřešen“. A jsou samozřejmě stavy, kterým praktik nemůže rozumět a kdy je odeslání nemocného ke specialistovi nutností.
Jen málokterý pacient ví, že ambulantní specialista je lékař, který neví, za kolik vlastně pracuje. Každoroční „dohodovací řízení“, kde zástupci pojišťoven, lékařských sdružení, České lékařské komory atd., handlují jak na perském trhu cenu, za kterou budou pracovat příští rok, je tradičním rituálem s předvídatelným výsledkem. Jelikož je cena bodu „prodejná děvka“, je lékař, který nakupuje pro svou ordinaci drahé a moderní přístroje, de facto kamikadze. Je samozřejmě svázán dalšími regulacemi, jako je kupříkladu množství drahých vyšetření /zejména magnetická resonance/, které se mu načítají a pokud jich provede více, než v referenčním období, je penalizován. Takže nikoli neochota někoho poslat s banalitou k tomuto vyšetření, milí pacienti, ale prostý fakt, že vám to ten felčar de facto zasolí ze svého. Stejně tak je tomu i s medikamenty. Pokud se objeví nový lék – samozřejmě drahý, protože nový a v monopolu výrobce – lékař lidumil, jenž chce pro své pacienty jen to nejlepší, spláče nad pokutou při konečném vyúčtování.
Aby toho nebylo málo. Současný končící ministr vyhlásil nekompromisní boj těm, kteří si účtují „vstupní – registrační“ poplatky, případně nějaké další za přednostní vyšetření atd. Nejspíše jste se s tím setkali všichni. Pokud vyhláška projde, půjde o přestupek s pokutou až 1.000.000,- Kč. Takže, až vám lékař, který se o vás stará řekněme dvacet let, nenapíše třeba lázně, můžete jej naprášit na úřad a ten ho s radostí zlikviduje. Výsledkem bude vedle krátkodobého orgasmu z likvidace toho vyvrhele i další díra v již tak řídké síti.
Omlouvám se za poněkud delší úvod, ale z praxe vím, že pacient tyto pro lékaře trampoty nezná nebo jsou mu lhostejné.
Z uvedeného plyne, že slibovat zkrácení čekací doby je na stejné úrovni, jako třeba české referendum o ukončení války na Ukrajině. Pokud budou platit současná restriktivní pravidla, nic se nezmění, spíše naopak, lékaři přestanou vybírat ony výše uvedené poplatky a budou důsledně dodržovat částku, kterou jim pojišťovna proplatí za léčbu na pacienta na rok, totéž u předpisu léků a nákladných vyšetření.
Dovolím si na závěr prognosu. Pokud lékař – specialista dodrží předepsaný počet hodin, který musí odpracovat ročně a bude trvat zájem o vyšetření u něj, bude legálně možnost navštívit jej po skončení jeho pracovní doby. Tento pacient nebude vykázán zdravotní pojišťovně, bude vyšetřen po podpisu jakési smlouvy, kde bude jasně uvedeno, že je to vyšetření mimo zdravotní pojištění, mimo pracovní dobu atd. Pokud lékař tento přijem uvede ve svém daňovém přiznání, půjde o zcela legální činnost, která nebude napadnutelná.
Což je praxe, která je docela běžná v zemích na západ od nás. Problém vidím v tom, že si pacient zaplatí péči de facto 2x.
Takže – pokud program ANO má na mysli tento systém, může to být jeden z nečekaně splněných slibů. Obávám se však, že to nikdo z party okolo pana Babiše nikdy neřekne nahlas.
P.S. U jednoho mého pacienta jsem v dokumentaci jím předložené nalezl fakturu na 3.000,- Kč z velké místní nemocnice. Byla to částka za výběr operatéra. Tak o co tady jde?
Tomáš Vodvářka
