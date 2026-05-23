Zbytečná smrt na záškrt
Česká republika měla ještě za doby totality jednu z nejlepších prevencí na infekční nemoci, které před érou antibiotik a účinných léků kosily populace nevídaným způsobem. V povědomí je informace, že se v rodinách ze 6-8 dětí dožilo dospělosti 2-3. Zbytek zemřel v kojeneckém či raném dětském věku na choroby, které dnes už neznáme.
Nejspíše bude nutné i pro lékaře oprášit starší učebnice, kde byly popisovány příznaky chorob, které však neměl – naštěstí – nikdy možnost vidět in natura.
Představa, že pokud se nemoc nevyskytla po dobu 30 let, tak neexistuje, se zřejmě zahnízdila v povědomí našich občanů, navíc uvyklých brát zdravotnictví jako jakousi opravnu vadného materiálu. Že všechno lze vyléčit, ža antibiotika jsou všemocná a že stačí pár tablet a jede se dál.
Navíc se díky sociálním sítím začínají realizovat jedinci, kteří po přečtení několika sjetin podobně smýšlejících tvůrců začnou zpochybňovat prevenci očkování jako státní teror, jako snahu temných skupin implantovat čipy a na dálku je ovládat. Jistě si pamatujeme výstupy i některých veřejně činných volených představitelů, kteří statečně bojovali proti vakcinaci za doby covidové pandemie a nabízeli desinfekci per os a podobné zhovadilosti.
Vím od kolegů pediatrů, jak některé matky přímo zuřivě odmítají očkovat své děti. Což jim však nebrání, aby při případné infekční nemoci jejich dětí požadovaly co nejúčinnější ( a tedy samozřejmě i nejdražší ) léčbu.
Případ úmrtí na záškrt (původce je bakterie Clostridium perfringens s tvorbou silných toxinů, napadajících jednak dýchací cesty, ale i vnitřní orgány) je nejspíše začátkem, neboť rodičů pod vlivem různých desinformací přibývá.
Není to jen tragédie v dané rodině. Neočkované dítě může svou infekční náloží nakazit další děti ve skupině, které jsou sice očkovány, avšak ne proti masivnímu přívalu infekčního agens.
Pro stát to samozřejmě znamená obrovské výdaje na léčbu.
Problém neočkování je tedy problémem nás všech. A je na státní moci, aby v tomto případě uplatnila to, za co ji platíme. Tedy ochranu našeho zdraví před nezodpovědnými jedinci, kteří mají pocit, že vědí o medicíně mnohem více, než lékaři.
Tomáš Vodvářka
Ministerská bída
Po éře nadutých hrabivých jedinců Fialovy vlády máme konečně v čele státu tu správnou squadru, která nám imponuje.
Tomáš Vodvářka
Kdo konečně řekne, že císař je nahý?
Demokracie má svá přednosti, ale rovněž své slabiny. Například čtyřletý mandát, jenž je de facto neprůstřelný.
Tomáš Vodvářka
Xenofobní koktejl Tomia Okamury
Pokud by žil Václav Havel, byl by to výborný námět na absurdní divadlo. Asiat bdí nad čistotou české rasy
Tomáš Vodvářka
Nenažraní lékaři
Reportéři + dne 11.5.2026 v České televizi provedli průzkum ordinací se zaměřením na vybírání peněz „navíc“.
Tomáš Vodvářka
Tak jaký to bylo, pane Fico?
Slavnostní přehlídka na Rudém náměstí roku 2026 nejspíše do dějin nevejde. Bez raket a tanků, jen kabriolety a vojáci.
