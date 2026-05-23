Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zbytečná smrt na záškrt

Po dlouhé době má Česká republika mrtvé dítě na záškrt. Výsledek antivaxerského trendu - gratulace...

Česká republika měla ještě za doby totality jednu z nejlepších prevencí na infekční nemoci, které před érou antibiotik a účinných léků kosily populace nevídaným způsobem. V povědomí je informace, že se v rodinách ze 6-8 dětí dožilo dospělosti 2-3. Zbytek zemřel v kojeneckém či raném dětském věku na choroby, které dnes už neznáme.

Nejspíše bude nutné i pro lékaře oprášit starší učebnice, kde byly popisovány příznaky chorob, které však neměl – naštěstí – nikdy možnost vidět in natura.

Představa, že pokud se nemoc nevyskytla po dobu 30 let, tak neexistuje, se zřejmě zahnízdila v povědomí našich občanů, navíc uvyklých brát zdravotnictví jako jakousi opravnu vadného materiálu. Že všechno lze vyléčit, ža antibiotika jsou všemocná a že stačí pár tablet a jede se dál.

Navíc se díky sociálním sítím začínají realizovat jedinci, kteří po přečtení několika sjetin podobně smýšlejících tvůrců začnou zpochybňovat prevenci očkování jako státní teror, jako snahu temných skupin implantovat čipy a na dálku je ovládat. Jistě si pamatujeme výstupy i některých veřejně činných volených představitelů, kteří statečně bojovali proti vakcinaci za doby covidové pandemie a nabízeli desinfekci per os a podobné zhovadilosti.

Vím od kolegů pediatrů, jak některé matky přímo zuřivě odmítají očkovat své děti. Což jim však nebrání, aby při případné infekční nemoci jejich dětí požadovaly co nejúčinnější ( a tedy samozřejmě i nejdražší ) léčbu.

Případ úmrtí na záškrt (původce je bakterie Clostridium perfringens s tvorbou silných toxinů, napadajících jednak dýchací cesty, ale i vnitřní orgány) je nejspíše začátkem, neboť rodičů pod vlivem různých desinformací přibývá.

Není to jen tragédie v dané rodině. Neočkované dítě může svou infekční náloží nakazit další děti ve skupině, které jsou sice očkovány, avšak ne proti masivnímu přívalu infekčního agens.

Pro stát to samozřejmě znamená obrovské výdaje na léčbu.

Problém neočkování je tedy problémem nás všech. A je na státní moci, aby v tomto případě uplatnila to, za co ji platíme. Tedy ochranu našeho zdraví před nezodpovědnými jedinci, kteří mají pocit, že vědí o medicíně mnohem více, než lékaři.

Autor: Tomáš Vodvářka | sobota 23.5.2026 8:39 | karma článku: 0 | přečteno: 30x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Ministerská bída

Po éře nadutých hrabivých jedinců Fialovy vlády máme konečně v čele státu tu správnou squadru, která nám imponuje.

21.5.2026 v 8:01 | Karma: 27,82 | Přečteno: 562x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Kdo konečně řekne, že císař je nahý?

Demokracie má svá přednosti, ale rovněž své slabiny. Například čtyřletý mandát, jenž je de facto neprůstřelný.

17.5.2026 v 11:20 | Karma: 38,45 | Přečteno: 2529x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Xenofobní koktejl Tomia Okamury

Pokud by žil Václav Havel, byl by to výborný námět na absurdní divadlo. Asiat bdí nad čistotou české rasy

15.5.2026 v 10:15 | Karma: 37,73 | Přečteno: 1756x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Nenažraní lékaři

Reportéři + dne 11.5.2026 v České televizi provedli průzkum ordinací se zaměřením na vybírání peněz „navíc“.

12.5.2026 v 7:59 | Karma: 34,99 | Přečteno: 3146x | Diskuse | Společnost

Tomáš Vodvářka

Tak jaký to bylo, pane Fico?

Slavnostní přehlídka na Rudém náměstí roku 2026 nejspíše do dějin nevejde. Bez raket a tanků, jen kabriolety a vojáci.

10.5.2026 v 6:51 | Karma: 36,87 | Přečteno: 1732x | Diskuse | Společnost
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...
18. května 2026  14:14

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...
19. května 2026  10:44

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta?...

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...
21. května 2026  15:15,  aktualizováno  22. 5. 7:58

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek....

Na Jablonecku zemřel pětatřicetiletý motocyklista, střetl se s osobním autem

ilustrační snímek
23. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Při dopravní nehodě na Jablonecku zemřel v pátek odpoledne zhruba pětatřicetiletý motocyklista. Na...

Kolínská nemocnice eviduje větší zájem lékařů, problémem zůstávají sestry

ilustrační snímek
23. května 2026  7:30,  aktualizováno  7:30

Ačkoliv je stavba pavilonu urgentního příjmu v kolínské nemocnici na samém počátku, má budoucí...

MS v hokeji 2026: Češi narazí na neporažené Slovensko, ve hře jsou důležité body

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...
23. května 2026

České hokejisty čeká na mistrovství světa ve Švýcarsku jeden z klíčových duelů základní skupiny. Ve...

Sodomkovo Vysoké Mýto slaví 20 let, zve na historická vozidla i koncert Lucie

ilustrační snímek
23. května 2026  7:15,  aktualizováno  7:15

Festival Sodomkovo Vysoké Mýto oslaví letos dvacetiny. Jeho konání připadne na sobotu 6. června a...

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1181
  • Celková karma 34,12
  • Průměrná čtenost 2470x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

Seznam rubrik

Oblíbené články

Oblíbené knihy

Co právě poslouchám

Oblíbené blogy

  • Vladimír Gottwald
  • Jan Pražák
  • Lubomír Stejskal
  • Tomáš Flaška
  • Jan Ziegler

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.