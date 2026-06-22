Zázraky medicíny
Ti, co sledují politickou scénu, znají jméno Roman Janoušek. Vešel do historie novodobých českých dějin jako důvěrný partner primátora Béma, oboustranně se nazývajíce Kolibřík nebo Mazánek. Tento pán byl uváděn jako lobbista, což je novodobý výraz pro jedince, který umí vyčmuchat peníze a je pro to schopen udělat prakticky cokoliv.
U pana Janouška se však situace zamotala. V domnění, že může cosi více než plebs, srazil opilý svým Porsche Cayenne občanku vietnamského původu, když předtím narazil do jejího vozu a hodlal – jako novodobá vrchnost – nezabývat se nějakým jejím protestem. Odkaz Její zranění dle vyjádření lékařů byla hodnocena jako vážná s trvalými následky. Byl dokonce nafilmován, jak těžce hledá slova při rozhovoru s dopravní policií, když předtím nafoukal docela vysokou hladinu. Bylo mu dokonce umožněno z místa činu odjet, když pro něj kdosi přijel.
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VIDEO: Lobbista Janoušek boural opilý. Když chtěl ujet, srazil řidičku
Následně byla prováděna rekonstrukce celého případu, byli přizvání znalci, kteří poukazovali na to, že ona Vietnamka si za to de facto mohla sama, protože stála mocipánu ve slepém úhlu a neměla se mu motat před kapotou. V době rekonstrukce byla zastavena doprava v části Prahy.
Je to tak, milý čtenáři. Pokud jedeš opilý a způsobíš nehodu se zraněním, je třeba vše řádně vyšetřit, provést rekonstrukci a najmout si znalce, aby dokázali, že tvoje opilost nebyla tou příčinou, že si to ten trouba, který překážel ve tvém směru, zavinil de facto sám. Doprava se zastaví na několik hodin, aby vše bylo řádně zdokumentováno. Děje se tak vždy, bez výjimky, vždyť to znáš. Policie ČR má pro tyto případy zvláštní pochopení a jedná vždy s taktem a vlídností.
Pan Janoušek byl přesto hanebně odsouzen k čtyřletému trestu odnětí svobody, což je u podobného činu snad ta nejnižší sazba. Záhy se ukázalo, že trpí závažnou nemocí, pro níž není schopen trest vykonávat. Ve věznici, kde je lékařská služba přítomna 24 hodin denně, mu hrozilo náhlé úmrtí a tak byl trest z humánních důvodů přerušen a byl poslán domů, kde onen zdravotní dohled jaksi chybí. Samozřejmě byli vyzvání znalci, dokonce i tzv. Znalecký ústav v Olomouci, aby se k jeho stavu vyjádřil. I tato slovutná instituce dospěla k závěru, že panu Janouškovi toho času zde na Zemi mnoho nezbývá.
A poté došlo k onomu zázraku. Pan Janoušek se ze všeho záhy vylízal až natolik, že je schopen sjíždět černé sjezdovky v Alpách či absolvovat náročné cyklistické závody ve vedru. Nyní se pustil i do podnikání nákupem parcel ve Špindlerově Mlýně, takže se zdá, že to s jeho odchodem na věčnost nebude tak horké.
Pan ministr Tejc někde utrousil poznámku, že snad bude provedena revize znaleckých posudků, které pana Janouška prohlašovaly za de facto již mrtvého. Jsem si jist, že se nic dít nebude. Lobbista má prsty všude a na rozdíl od nás, plebsu, ví komu má zavolat. Odkaz
Závěrem vážně – pakliže je možné, aby podobní jedinci, jako je pan Janoušek, byli schopni „ovlivňovat“ i slovutné ústavy správným směrem, jde o selhání instituce znalců. Jediným řešením které by vrátilo ztracenou důvěru a čest znaleckému řemeslu, je okamžité zbavení znalecké doložky všem, kteří se na jeho vyproštění z basy podíleli. A navíc i tvrdé tresty za zneužití pravomoci.
Nicméně – i pokud by se tak stalo, což je na úrovni návštěvy Venušanů na Pražském Hradě – je pověst znalců v naší zemi v troskách. A není to vina Romana Janouška.
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