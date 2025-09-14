Zápisky zoufalého lékaře - stres v práci.
Každý, kdo přičichl k medicíně a dělá ji pár let, vám sdělí, že má svůj vlastní způsob, jak čelit stresu.
Statistiky jsou neúprosné. Lékaři, kteří cítí, že se blíží vyhoření, kompensují tento stav nadměrným příjmem alkoholu, který jak známo, jsa chrstnut do doutnajících uhlíků, opět zažehne plamen. Odkaz
Rovněž existují kolegové, kteří při znalosti věcí jsou schopni si z běžných medikamentů namíchat každodenní koktejl, který je udrží v perfektním stavu po celou šichtu a to nemusejí pokoutně shánět v temných průjezdech kokain či podobné pamlsky.
Že existuje i přirozená cesta, jak se udržet ve formě a nevyhořet, ba možná dokonce nahodit chcípajicí motor, přinesl nedávno článek v Novinkách. Odkaz
Chirurg pákistánského původu, který byl v tíživé životní situaci a současně musel odoperovat žlučník, si během výkonu odskočil na 8 minut do vedlejší místnosti, aby koitem s ochotnou sestrou opět nabyl patřičného sebevědomí a výkon dokončil. V této fysiologické pauze pacienta hlídal anestesiolog. Britská lékařská společnost nyní zvažuje, jestli mu povolí další práci na operačním sále.
Z uvedeného plyne několik závěrů.
A/ Lékařský stress lze řešit mnohem účiněji a bezpečněji, než v našich zemích oblíbeným alkoholem, prášky, případně mixem obou.
B/ Jeví se jako prokazatelné, že v tomto přápadě, kdy čas hraje důležitou roli, odpadá milostná předehra a je nutné konat rychle a zběsile se vzájemným pochopením pro uvedenoiu rychlovku. Jak je zřejmé, pro romantiky či přesluhující kolegy je tento způsob psychické kompensace nevhodný.
C/ Je bezpodmínečně nutná kolegialita a to v prvé řadě na straně jiného lékaře, tedy třeba hlídání uspaného chápavým anestesiologem. Koneckonců i on je stíhán stresem a i jeho osm minut trvající absence nemusí být pro výsledek operace fatální. Současně je nutná součinnost i příslušné zdravotní sestry, kdy – řečeno slovy básníka – řeč je jen vítr slov a kdy je jí pohledem na zpocené čelo lékaře a jeho vyhasínající zrak jasným povelem, že musí „sloužit zdraví lidu“ až do roztrhání těla.
D/ Je třeba mýtit a rubat „kazišuky“, v tomto případě jedince ze strany sesterského personálu, kteří při zahlédnutí chvatného oblékání obou protagonistů „chvilky pro sebe“, jdou vše ihned naprášit. Lze se právem domnívat, že důvody pro konfidentskou práci mohou mít svůj podklad ve malé či žádné vytíženosti nahlašovatelky, jež není obdařena patřičnou výbavou a že jí nabízená pomoc při stoupajícím stresu není operatéry vyhledávána.
E/ Je nutné, aby zdravotní pojišťovny zavedly nový kód pro uvedenou mikrorelaxaci, který bude mít patřičné bodové ohodnocení, protože i laikovi je jasné, že se operační výkon i přes uvedenou rychlost (420 vteřin a v nich započítaný „take off“, „action“, take on“) prostě prodlouží. Jistě se najde prostor pro dohodovací řízení a možnost jisté bonifikace pro ty, co to zvládnou ještě rychleji, než ten pákistánský novátor.
Pakliže ministerstvo zdravotnictví bude výše uvedené akceptovat, lze se domnívat, že krize nedostatku lékařského i sesterského personálu bude zažehnána mnohem rychleji, než se domnívá prof. Dušek ze statistického ústavu ČR.
Tomáš Vodvářka
Zkrátíme čekací doby u lékaře
Úderné heslo, které nyní oblepuje naši českou kotlinu a má za účel vhození lístku ANO do urny. A bude líp.
Tomáš Vodvářka
Andreji náš, jenž si na nebesích
Kreativita tvůrců předvolebních kampaní by stála jistě za sociologický rozbor. Někdy to však už přehánějí....
Tomáš Vodvářka
Tak Israel páchá v Gaze genocidu
Neuplyne ani den, abychom nečetli něco o zločinném počínání vojska IDF v pásmu Gaza. Celý svět tak nějak souzní....
Tomáš Vodvářka
SPD hlásá, že je čas na změnu
Nějaký vtipálek mi vzdor zákazu reklam do schránky hodil jako vždy před volbami předvolební slibováček - od SPD
Tomáš Vodvářka
Ambulantní specialista na odpis
Nejsem masochista a nesleduji příliš politické debaty. Otázky VM dne 31.8.2025 mne však tématem zaujaly a vyděsily.
|Další články autora
„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání
Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo...
Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem
Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4....
V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti
Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy...
Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté
Seriál Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se...
Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4
Premium Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná...
FBI pálila pervitin v kafilérii, čtrnáct zaměstnanců útulku se nadýchalo dýmu
Čtrnáct zaměstnanců útulku pro zvířata ve městě Billings v americkém státu Montana muselo vyhledat...
Olomoučtí vědci objevili na Borneu další dva dosud neznámé druhy hvězdnatek
Tým vědců Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého (UP) a olomouckého Národního centra...
Volby, jaké svět neviděl. Jak se volilo na Moravě a ve Slezsku po povodních 2024
Povodně v roce 2024 přinesly nejen velké škody, ale také několik kuriózních situací. O některé se...
Začala se stánkem s bagetami na nádraží. Tam začal příběh sítě vyhlášených lahůdek
Premium Dvě desítky poboček, přes 30 let historie, více než 400 zaměstnanců. Libeřské lahůdky se rozjely z...
Prodej komerčního prostoru, 220 m2, ul. Vodárenská , Bruntál
Vodárenská, Bruntál
2 040 000 Kč
- Počet článků 1135
- Celková karma 32,71
- Průměrná čtenost 2498x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené blogy
- L.A.Sulovská
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd