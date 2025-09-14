Zápisky zoufalého lékaře - stres v práci.

Řada povolání sebou nese stres. A ruku na srdce - medicína je na předním místě, což nese nepředvídatelné důsledky.

Každý, kdo přičichl k medicíně a dělá ji pár let, vám sdělí, že má svůj vlastní způsob, jak čelit stresu.

Statistiky jsou neúprosné. Lékaři, kteří cítí, že se blíží vyhoření, kompensují tento stav nadměrným příjmem alkoholu, který jak známo, jsa chrstnut do doutnajících uhlíků, opět zažehne plamen. Odkaz

Rovněž existují kolegové, kteří při znalosti věcí jsou schopni si z běžných medikamentů namíchat každodenní koktejl, který je udrží v perfektním stavu po celou šichtu a to nemusejí pokoutně shánět v temných průjezdech kokain či podobné pamlsky.

Že existuje i přirozená cesta, jak se udržet ve formě a nevyhořet, ba možná dokonce nahodit chcípajicí motor, přinesl nedávno článek v Novinkách. Odkaz

Chirurg pákistánského původu, který byl v tíživé životní situaci a současně musel odoperovat žlučník, si během výkonu odskočil na 8 minut do vedlejší místnosti, aby koitem s ochotnou sestrou opět nabyl patřičného sebevědomí a výkon dokončil. V této fysiologické pauze pacienta hlídal anestesiolog. Britská lékařská společnost nyní zvažuje, jestli mu povolí další práci na operačním sále.

Z uvedeného plyne několik závěrů.

A/ Lékařský stress lze řešit mnohem účiněji a bezpečněji, než v našich zemích oblíbeným alkoholem, prášky, případně mixem obou.

B/ Jeví se jako prokazatelné, že v tomto přápadě, kdy čas hraje důležitou roli, odpadá milostná předehra a je nutné konat rychle a zběsile se vzájemným pochopením pro uvedenoiu rychlovku. Jak je zřejmé, pro romantiky či přesluhující kolegy je tento způsob psychické kompensace nevhodný.

C/ Je bezpodmínečně nutná kolegialita a to v prvé řadě na straně jiného lékaře, tedy třeba hlídání uspaného chápavým anestesiologem. Koneckonců i on je stíhán stresem a i jeho osm minut trvající absence nemusí být pro výsledek operace fatální. Současně je nutná součinnost i příslušné zdravotní sestry, kdy – řečeno slovy básníka – řeč je jen vítr slov a kdy je jí pohledem na zpocené čelo lékaře a jeho vyhasínající zrak jasným povelem, že musí „sloužit zdraví lidu“ až do roztrhání těla.

D/ Je třeba mýtit a rubat „kazišuky“, v tomto případě jedince ze strany sesterského personálu, kteří při zahlédnutí chvatného oblékání obou protagonistů „chvilky pro sebe“, jdou vše ihned naprášit. Lze se právem domnívat, že důvody pro konfidentskou práci mohou mít svůj podklad ve malé či žádné vytíženosti nahlašovatelky, jež není obdařena patřičnou výbavou a že jí nabízená pomoc při stoupajícím stresu není operatéry vyhledávána.

E/ Je nutné, aby zdravotní pojišťovny zavedly nový kód pro uvedenou mikrorelaxaci, který bude mít patřičné bodové ohodnocení, protože i laikovi je jasné, že se operační výkon i přes uvedenou rychlost (420 vteřin a v nich započítaný „take off“, „action“, take on“) prostě prodlouží. Jistě se najde prostor pro dohodovací řízení a možnost jisté bonifikace pro ty, co to zvládnou ještě rychleji, než ten pákistánský novátor.

Pakliže ministerstvo zdravotnictví bude výše uvedené akceptovat, lze se domnívat, že krize nedostatku lékařského i sesterského personálu bude zažehnána mnohem rychleji, než se domnívá prof. Dušek ze statistického ústavu ČR.

Autor: Tomáš Vodvářka | neděle 14.9.2025 5:16 | karma článku: 8,50 | přečteno: 85x

Další články autora

Tomáš Vodvářka

Tomáš Vodvářka VIP

  • Počet článků 1135
  • Celková karma 32,71
  • Průměrná čtenost 2498x
Idealista, který věří, že lidé jsou v podstatě slušní. Nejpodstatnější jsou lidské vztahy, vše ostatní je pomíjivé. Rentiér, který se prací už jen baví, který nikam nespěchá a s nikým nesoutěží. Příležitostný herec a dálkový chodec.

