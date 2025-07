Zápisky zoufalého lékaře - být údržbářem

Každý zná pocit z marné práce. Dokonce se jí i mučilo - třeba přenášením hromady písku zleva doprava a zpět a druhý den naopak.

Je to jedna z temných stránek oboru, která se dle mých informací zatím na škole neučí. Za doby mých studií jsme měli ve druhém ročníku předmět „marxisticko – leninská filosofie“ (co bylo u Marxe a Lenina láskou k moudrosti mi dodnes uniká). V ní jsme sice se nedozvěděli, jak se chovat k různým typům nemocných lidí, ale byli jsme bohatě zásobeni „myšlenkami“ struktury společnosti, kde jedinečné bytosti byly zahuštěny do masy pracujících (dělníci, rolníci a pracující inteligence), v níž nebylo místo pro nějaké výjimky. Nějaký originál, vymykající se mustru socialistického člověka? Zapomeňte....

Ani lékařská etika příliš neřeší, co má lékař dělat s nemocným, který se dožaduje jeho péče, ale ve smyslu „udělej co chci já a kušuj“. Na dobré rady zvysoka kašle, má ucelenou představu o svém životě a jakékoli zásahy zvenčí považuje de facto za útok proti vlastní integritě. Lékaře ve svém pojetí degradoval na trafikanta, kde si ráno cestou do práce koupí Blesk a Sparty.

Abych byl konkrétní. Zkusme si představit jedince, který si nešťastnou náhodou rozřízne předloktí natolik, že je třeba lékařského zásahu a ránu sešít. Zákrok je proveden odborně. Pacient po příchodu domů odstraní obvaz, stehy rozstřihne, nasype do nich sůl a poté běží zpět za chirurgem, že má stále potíže a že ho to nesnesitelně bolí. Asi všichni tušíme, co by se na oné ambulanci dělo a kam by byl onen „střihač“ poslán. V lepším případě by to byla psychiatrická ambulance.

Něco podobného se však děje zcela běžně, i když ne tak zřetelně. Na téma tohoto blogu mne nedávno přivedl jeden nově přijatý nemocný, který prodělal poměrně závažnou cévní mozkovou příhodu, naštěstí díky rychlé pomoci rozpuštěním trombu v ucpané tepně prakticky bez následků. Už při jeho vstupu do prostoru ordinace bylo jasné, co používá k inhalaci místo čerstvého vzduchu, stejně jako krásná žluť jeho prstů. Nemám ve zvyku každému sdělovat, co si myslím o jeho životosprávě, u něj mne však zarazil jeho striktní požadavek na předpis velmi drahého léku na ředění krve (pro neznalé- jde o tzv sekundární prevenci případné další příhody, kdy většinou stačí obyčejný aspirin, někdy je však účinnější použít drahý léky ze skupiny tzv.“nových antikoagulancií“). A o ten šlo. Pozastavil jsem se nad tím, že požaduje předpis drahého preparátu, jehož účinek však zcela neguje přiznaných 40 cigaret denně (opět pro neznalé, kouření je prokazatelně rizikovým faktorem cévní příhody kdekoli na těle). Vyslechl jsem pacientskou přednášku o jakýchsi právech dělat si co chce a povinnosti lékaře mu ulevit v jeho těžkostech. Zkusil jsem mu jeho situaci přiblížit výše uvedeným příkladem s pořezaným předloktím, nicméně to nemělo žádný vliv.

Drahý lék jsem mu po jeho etudě nepředepsal s tím, že dle mého mu k jeho životu stačí jako prevence běžný aspirin za pár korun a nikoli preparát za tisíce. Odešel z ordince se sdělením, že na mne podá stižnost, prakticky nejspíše až do Haagu. Docela se na případné jednání těším, protože by to byl v naší zemi nejspíše precendens.

Z obecného hlediska se tak děje dnes a denně. Po lékaři se vyžaduje, aby se pokud možno vystříhal odporných slov jako je střídmost v jídle, cvičení a každodenní pohyb. Naopak má povinnost předpisu léků, které onu činnost částečně suplují bez toho, aby nemocný obrazně hnul prstem.

A tak se každoročně vyhazují miliardy korun za léky pro lepší dýchání pro chronické kuřáky, léky na zlepšení funkce jater pro alkoholiky, léky na pokles hladiny tuků u těch, jejichž jediným pohybem je pravidelný pochod od televizní obrazovky k ledničce.

Abych předešel poznámkám o mé nelidskosti. Samozřejmě, že existují případy, kdy je v tom člověk nevinně. Tam je veškerý náklad na jeho léčbu zcela oprávněný a nutný. S jistotou však tvrdím, že těch, kteří spoléhají na drahé tabletky bez vlastního přičinění, je podstatně více. Zvykli si na tento komfort, který jim jejich la dolce vita prakticky zadarmo usnadňuje a případný odpor lékaře považují za útok na osobní integritu s tím, že jejich právo je přednější, než nějaké pitomé řečičky bílé mafie. Přitom ještě třeba přidají z tohoto pohledu nesmyslnou poznámku o korupci lékařů farmaceutickou firmou.

Bohužel, náš právní systém je zatím postaven tak, že práva pacientů vysoko ční nad jejich povinnostmi. A tak stadardní lékař zůstane obyčejným údržbářem, který po stodvacáté páté opraví utržený splachovač a rezignuje nad sdělením, že by se mělo zatáhnout o cosi méně razantně.

P.S. v USA kuřákovi neprovedou aplikaci stentu v srdečním svalu. Mají pro to jasný a logický důvod. Naše „špatné“ zdravotnictví to udělá bez keců.