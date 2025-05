Začínám chápat negativní postoj Slovenska k EU

Média uvedla, že na Slovensko přijíždí komise EU pod vedením poslance Zdechovského, aby kontrolovala správné využívání evropských fondů. A poslanci vládních stran z toho mají osypky

Ve včerejším vysílání Radiožurnálu byly zveřejněny výsledky šetření investigativních slovenských novinářů. V letech 2015 -2016 (za vlády současného premiéra Roberta Fica, místopředsedy Petera Pellegriniho a třeba i ministra vnitra Roberta Kaliňáka), obdrželo Slovensko milióny eur z evropských fondů za účelem vybudování pensionů, ubytovacích zařízení, které měly sloužit veřejnosti k rekreaci a ubytování na cestách. Jak bylo dále uvedeno, po deseti letech jsou možnosti ubytování pro veřejnost v těchto objektech nulové. Místo pensionů stojí luxusní vily, které jsou uzavřenými objekty, do nichž se nedá vstoupit, nemají žádné označení, typické pro ubytovací kapacity atd. Neexistuje žádná možnost přes ubytovací portály se v nich zaregistrovat.

Naopak se zdá, že za tyto peníze si tehdejší přívrženci vládních stran postavili luxusní ubytovací objekty,s jejichž veřejným sdílením se jaksi nepočítalo .

Slovenský ministr vnitra označil předmětnou kontrolu za „trestnou výpravu“ s cílem poškodit Slovensko a připravit občany o přísun peněz z evropských fondů. (což je docela vtipné, protože těch konkrétních občanů, co přijdou o přístup k cecíku, poskytující eura z EU, zase tak mnoho není). Samozřejmě označil ty, kteří na to upozornili, za škůdce státu, sloužící Bruselu místo vlastní zemi.

Celé by to bylo k smíchu, pokud ne k pláči. Nevím, jakou představu má slovenský ministr vnitra, ale já – prostý občan – si myslím, že pokud někdo dostává účelově peníze na cokoli, je plné právo donátora kontrolovat, co se s nimi stalo. Takže případná kontrola účelnosti vynaložených peněz není trestní výpravou, ale naprosto běžnou činností, která je potřebná a nutná. V případě spokojenosti kontroly je pak šance, že v rámci pomoci Evropské unie zaostalejším regionům přijdou další, které skutečně zlepší život občanům.

Samozřejmě že komise EU může dojít ke zjištění, že všechno bylo v pořádku. Pak by pan ministr nemusel dopředu avizovat poplašné zprávy o loupeživé výpravě komise, která poškodí Slovenskou republiku.

Nebo, že by měl už předem nějaké informace, že to tak úplně dobře nedopadne?

Každopádně nejspíše opět zesílí hlasy o škodlivosti členství Slovenska v EU. Protože, kdo má pořád čelit těm šťouralům, kteří dávají peníze (což je fajn), ale současně za ně chtějí výčet účelnosti jejich vynaložení (což je trestná výprava).

Republiku si rozvracet nedáme a vystoupením z EU překazíme destrukci naší krásné země. To bude zřejmě příští téma slovenského předsedy vlády.

