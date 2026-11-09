Výročí „Křišťálové noci“
Záminkou spuštění nacistického teroru vůči židovským občanům byla vražda německého legačního rady Ernesta von Ratha židovským mladíkem Herschelem Grunspanem dne 7.11.1938. Jeho čin byl vyjádřením zoufalství nad osudem jeho rodičů, kteří byli v rámci svého původu vypovězeni z Německa do Polska, které je však odmítalo přijmout jako běžence. Von Rath zemřel večer 9.11.1938 a oznámení jeho smrti říšským ministrem propagandy Josefem Goebbelsem v mnichovské pivnici způsobilo vzedmutí „spravedlivého hněvu“ německého obyvatelstva.
Tuto noc bylo zabito okolo 100 občanů židovského původu, téměř 30 000 jich bylo odvlečeno do koncentračních táborů. Byla vypleněna podstatná většina obchodů židovských majitelů a uchráněny byly jen ty, u nichž již probíhala tzv.“arizace“, tedy převádění na německé majitele. Byla vypálena podstatná část synagog a modliteben a to i našem území /Karlovy Vary, Sokolov, Liberec/. Židovská obec musela na své vlastní náklady uhradit pokutu za tento pogrom, což tehdy činilo zhruba 1 miliardu říšských marek. Toto „výpalné“ uchránilo německou ekonomiku před bankrotem, který v roce 1938 hrozil.
Pokud někdo pochyboval o osudu židovských obyvatel po vyhlášení norimberských zákonů, které je zařadily do nižší kategorie lidského druhu, musel po této noci nabýt přesvědčení, že to Hitler myslí s vyhubením židovské rasy vážně. Problém byl v tom, že řada židovských obyvatel byli pravověrní Němci, kteří byli se svou vlastí svázáni historicky, kteří za ni bojovali v první světové válce a kteří vytvářeli jednoznačné hodnoty ve vědě a umění. Tito lidé nemohli uvěřit, že i jich se bude týkat Hitlerovo šílenství nenávisti.
Křišťálová noc způsobila dodnes nezacelenou ránu evropské civilizaci a kultuře. Mezi lékaři, advokáty, vědci, ale i umělci a významnými podnikateli bylo značné procento těch, kteří měli židovský původ. Jen malé části z nich se podařilo uprchnout v předtuše toho, co bude nejspíše následovat. Tito lidé, kteří si zachránili mnohdy jen holé životy, se již do svých vlastí nevrátili a tak Evropa zůstala ochuzena o jeden prvek, který do její mozaiky odpradávna patřil. Představa nacistů, že eliminací jednoho „prvku“ se věci pohnou k lepšímu, je však dodnes živá v hlavách některých jedinců a to bohužel i v naší vlasti. Sílící antisemitismus a útoky proti Židům /Francie, Německo, ale i naše vlast/, jsou dokladem, že lidstvo je nepoučitelné.
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Evropa pyká za to, že podstatná část její elity zahynula v Osvětimi. Jen málokdo se pronásledovaných Židů zastal. Vedle známého sira Nicolase Wintona, který zachránil několik stovek převážně židovských dětí, byli v našem národě i jedinci nežidovského původu, kteří riskovali životy své a svých blízkých pro pomoc Židům (buď jejich ukrýváním či falšováním dokladů atd.) Jejich jména jsou uvedena v památníku Jad Va-šem v Jeruzalémě jako Spravedliví mezi národy. Dnešní počet se zastavil na čísle 119, což nás staví do celkem lichotivého světla ve srovnání s ostatními národy Evropy.
Křišťálová noc byla ouverturou jedné ostudné etapy lidských dějin, která, jak se zdá, však ještě tak úplně neskončila. Naopak, zdá se, že antisemitismus nabírá znovu dech. Židovští občané evropských států se začínají bát o sebe a své blízké a mnozí volí emigraci do Israele. Těm, co zůstali, je doporučováno, aby na veřejnosti neprojevovali své vyznání třeba tím, že mají na hlavě kipu. Evropa, v níž se dějí masové protesty a demonstrace, začasté vedené tzv. „propalestinskými aktivisty“ a při kterých dochází k rabování a napadání odpůrců, vidí jako problém právě přítomost Židů, aniž by přiznala, že je tomu přesně naopak. Ve Španělsku je antisemitismus prakticky běžným denním projevem, tolerovaným a podporovaným předsedou vlády.
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V dnešní době nemá formu stupidit typu trávení studní, podřezávání panen k zisku krve do macesů apod., i když si nelze dělat iluze o tom, že tomu jistá část světové populace stále věří. Má relativně novou formu, kdy ti, co protestují, tvrdí, že nejsou antisemité, ale že jsou antiisraelité. Ne, že by ve státu Israel byla stran politické konstelace idyla. Je to úplně stejné jako u nás, v Německu či USA. Přesto však v okamžiku, kdy se objeví událost, jako byla v říjnu 2023 a následná odveta IDF, hoří výše zmíněné synagogy v Evropě, množí se útoky na židovské občany v USA i jinde po světě. Tedy tam, kde stát Israel nemá žádný vliv a kde jsou Židé občany dané země a nikoli Israele. Ve zmíněném Španělsku řada protestujících znemožnila v roce 2025 dojezdy etap cyklistického závodu Vuelta a to jen proto, že v ní jela israelská stáj, v níž byl pouze jeden Žid. Důvodem masových protestů ( s pochopením premiéra Sancheze), byl jen nápis na dresu.
A stačilo by opravdu jen málo k tomu, aby se ono šílenství opět objevilo na scéně za potlesku či v lepším případě nezájmu ostatních občanů. A to i přes historickou zkušenost, že po Židech přijdou na řadu cikáni, po nich třeba eskymáci atd.
Křišťálová noc byla ouverturou jedné ostudné etapy lidských dějin, která, jak se zdá, však ještě tak úplně neskončila.
Tomáš Vodvářka
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