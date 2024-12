Vyhrají slovenští lékaři nebo premiér Fico?

Ve vedlejší zemi se schyluje k dramatu, který může způsobit společenské zemětřesení, doposud nevídané.

O co jde? Ve stručnosti – lékaři byli opět podvedeni, neboť slíbené navýšení mezd nebylo současnou vládou splněno. Jednání s vládními představiteli k ničemu nevedlo, resignovala ministryně zdravotnictví (vědoma si nesplnitelných slibů vlády a jsa nahrazena poslušným premiérovým fámulem). Zhruba 3000 lékařů podalo k poslednímu dni roku 2024 výpověď jako nejzazší formu protestu. Slovenský parlament schválil pro demokratickou zemi neslýchané „řešení“, totiž faktickou kriminalizaci těch, kteří od 1. ledna nenastoupí do práce. Hrozí peněžité tresty a dokonce i odnětí svobody. Pokud by lékaři splnili svou hrozbu, zdravotní systém na Slovensku den ze dne zkolabuje.

Popsaný stav může mít několik řešení.

1. Vláda i přes uvedený zákon nakonec ustoupí a splní oprávněné požadavky revolutujících lékařů. Rozumný premiér si bude vědom katastrofy, která by nastala. 3000 lékařů nelze nahradit ničím, nejspíše by fungovala pouze záchranná služba, která by jezdila ke stavům s ohrožením života, vše ostatní by bylo u ledu. Nebyla by žádná operativa, žádné preventivní zákroky, prohlídky etc.

2. Vláda bude trvat na svém a po Novém roce výše popsaný stav nastane. Samozřejmě Robert Fico se svou komunistickou minulostí a současným pojetím „osobité demokracie“ všechno hodí na nenasytné lékaře, které označí za vyděrače, jež si berou ubohé občany Slovenska jako rukojmí. Lékaři se stanou vyvrheli společnosti, budou osočováni, případné vážné stavy a nedejbože úmrtí jim budou připsány jako výsledek jejich revolty. Nepochybně to prohloubí názorové rozdělení společnosti a zvýší hladinu nenávisti.

3. Lékaři budou trvat na svém za každých okolností a přistoupí na soudní výroky. Osobně bych všem doporučil, aby pro sebe žádali trest odnětí svobody. Uvržení 3000 lékařů do temnic by mohl být zajímavý sociologický experiment, vzdáleně podobný naštěstí neúspěšnému poslednímu jistého Džugašviliho, který to – snad vlivem Vyšší moci - už nestihl. Kdo by místo nich ordinoval a operoval, ví nejspíše jen skupina okolo pana Fica.

4. Lékaři nakonec couvnou a stanou se pro další léta směšnými, protože každý další jejich protest bude brán jako pokračování jistého folklóru, kdy bude stačit udělal bububu a vše bude vyřešeno. Je jisté, že řada z nich, včetně sester, kterých je už nyní kritický nedostatek, nebude dále chtít být loutkou v rukách jedince, který se bezostyšně vrací k jemu blízkému pojetí vlády, které má nejspíše založené geneticky a opustí Slovenskou republiku. Budou tak následovat řadu mnoha tisíců mladých Slováků, kteří tak již učinili a působí jak v České republice, tak i jinde v Evropě.

Vše popsané je důsledkem demokratických voleb. Občané Slovenska si zvolili i po smutných zkušenostech (vražda novináře), různé korupční kauzy atd. do vlády opět kohosi, kdo jeví zřetelné známky autoritativního vedení. Současný stav – revolta lékařů – je důsledkem jejich volby a bylo by dobře jim to opakovaně připomínat.

A pro nás ve vedlejší zemi přímo povinnost celou tuto dramatickou episodu sledovat. Protože některé věci se v historii opakují se železnou pravidelností.

