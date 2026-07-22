Vlhké sny mistra Jeronýma Tejce
Jak jsem zmínil ve svém minulém blogu, je pro vládnoucí moc vždy vhodné – a nejspíše i nutné – nalézt nepřítele a s ním se veřejně utkat. Odkaz Je třeba na něj naložit vše zlé, veškeré problémy, aby občan - volič, viděl, že vláda sice maká, ale nepřítel vše kazí a tak se cíl nejlepšího místa na planetě ne a ne aspoň o píď přiblížit.
Mistr Jeroným Tejc ve svém projevu prohlásil. že vláda předložila svou reakci na kompenteční žalobu presidenta státu s požadavkem, aby byl z jednání vyloučen ústavní soudce Pavel Šámal. Jako důvod byl zmíněn jeho „aktivismus“.
Pan Jeroným Tejc je absolventem právnické fakulty (v Brně, ne v Plzni, to pro pořádek). Nejspíše by tedy měl vědět, že rozhodnutí Ústavního soudu není výrobek jedince, který se k tomu ještě špatně vyspal. Jde vždy o kolektivní rozhodnutí všech 15 ústavních soudců. Soudce zpravodaj je sice odpovědný za přípravu rozhodnutí, shromáždění důkazů, nicméně konečný verdikt je výsledkem hlasování pléna. Jinak řečeno, pokud by práce soudce zpravodaje byla „odfláknutá“ či „aktivistická“, zbylých 14 členů by mu to lidově řečeno omlátilo o hlavu. Ministr Tejc se tedy ve svém konání vrací do doby starověku, kdy poslu, přinášejícímu zprávu od protivníka, byla uťata hlava a poslána nazpět v krabici.
Zdá se, že členství ve vládě Andreje Babiše způsobuje u ministrů jisté změny v uvažování, kdy je odbornost, logika a znalost věcí nahrazována bezbřehou oddaností „efendimu“, jenž má konečné slovo i v oborech, o které z logických důvodů nikdy nezavadil a kde selhává i jeho řídící orgán Tunde Bartha.
Mistr Jeroným je navíc osobou, která se skutečně „aktivisticky“ zúčastnila tzv „Lánského puče“. V říjnu 2013 byl ve skupině, která dojela ve večerních hodinách do zámku v Lánech, kde se zúčastnila jednání „spikleneckého centra“ v čele s presidentem Zemanem s úmyslem zlikvidovat tehdejšího vítěze voleb a budoucího premiéra B. Sobotku. V této „aktivistické skupině“ byli ještě pánové Hašek, Škromach, Chovanec a Zimola.
Všichni jmenovaní posléze opakovaně a úporně popírali svou účast na tomto jistě „neaktivistickém“ setkání. Pamatuji rozhovor paní Drtinové s panem Haškem, který snad 10x odpověděl, že tam nebyl, aby po předložení důkazů přiznal, že tam byl. Pan Tejc rovněž nějakou dobu zapíral. Z uvedeného plyne, že pan Jeroným Tejc je lhář.
Tento lhář je ministrem spravedlnosti, což je jednak oxymorón a jednak neskutečný bizár naší současné politické scény, která umožňuje nemravným, prolhaným a bezpáteřným jedincům zastávat vysoké vládní posty. Tito bezpáteřní pak ještě dokazují svou neznalost podstaty soudního systému.
Tento blog věnuji cca 34% voličům této republiky.
Tomáš Vodvářka
Jak být úspěšný v politice?
Zdánlivě jednoduchá otázka, jež má však při hlubším zamyšlení poměrně složitou odpověď. I když třeba až tak ne....
Tomáš Vodvářka
Filipe, drž se...
My, co máme plné zuby bezzubé politiky, stojíme za tebou a odsuzujeme současný lynč tvé vzácné osoby
Tomáš Vodvářka
Právě přistáváte na letišti Donalda J.Trumpa
Ne, není to fór, i když v záplavě vtipů to tak vypadá. Snaha o zvěčnění ještě za života je prostě silnější než rozum
Tomáš Vodvářka
Poděkování Miloši Zemanovi
Občas se stane, že banální a jinak zamýšlený čin spustí proces, který v konečném důsledku způsobí cosi zcela jiného.
Tomáš Vodvářka
Kdo je tady buran?
Pan ministr kultury Oto Klempíř reagoval na pískot diváků při svém vystoupení na Strážnickém festivalu
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?
Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Násilný čin v Ústí. Muž v hádce pobodal druhého, ten v nemocnici zemřel
Kriminalisté vyšetřují násilný trestný čin, který se stal v Ústí nad Labem. Podle dosud dostupných...
Retail park dál rozděluje Prachatice. Město neúspěšně nabízelo firmě jiný pozemek
Hluk nebo dopravní zátěž. Část obyvatel Prachatic se stále obává plánované výstavby retail parku v...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 1197
- Celková karma 33,12
- Průměrná čtenost 2463x
Seznam rubrik
Oblíbené články
Oblíbené knihy
- Johnson: Dějiny 20. století
- Noa Tishby: Izrael, země, které nikdo nerozumí
Co právě poslouchám
- Phil Collins
- Pink Floyd
Oblíbené blogy
- Vladimír Gottwald
- Jan Pražák
- Lubomír Stejskal
- Tomáš Flaška
- Jan Ziegler