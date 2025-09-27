Virtuální násilí na internetu jako fenomén doby.
Okresní soud v Praze – východ začal projednávat případ Pavla Matějného, který se na sociálních sítích profiloval podobným způsobem. Chakteristický je i fakt, že se dostavil k soudu až v klepetech z vazby, protože se po předvolání na svobodě k jednání vyhýbal. Odkaz
Gratuloval žhářům z Vítkova (ti, co vhodili do rodinného domu molotovův koktejl) k jejich propuštění za vazby, samozřejmě je zastáncem „konečného řešení cikánské otázky“, Ukrajince by odlifroval letadlem do jejich země. Na tapetě jsou u něj i homosexuálové, jediným správným jedincem v našem geografickém území je geneticky čistý Čech. Je vůdcem nějakého obskurního spolku, zvaném „Národní obroda“. Laskavý čtenář si najde podrobnosti ve výše uvedeném odkazu.
Dotyčný, jsa přiveden před soudní stolici, samozřejmě uvádí, že to myslel jen obrazně, že to byly zvyklé hospodské řeči a že byl pod vlivem alkoholu, když uvedené osobnostní teze ťukal do klávesnice. To vše nejspíše pod dojmem dnů příštích, anžto je jeho výkon, daný absolvování vysoké školy života, ohodnocen deseti lety temnice.
Při povrchním čtení by člověk mávl rukou s poznámkou, že podobných magorů je povícero a proč dělat z komára velblouda. Historie naší novodobé České republiky však pamatuje čin důchodce Baldy, který chtěl v rámci „očisty“ národy vykolejit vlak a svést to na muslimy. A rovněž tragické události před Filosofickou fakultou v prosinci 2023, případně i vraždění pomatence v ostravské Fakultní nemocnici, kdy zemřely asi dvě desítky zcela nevinných lidí, kteří byli ve špatnou dobu na špatném místě. I když se u těch dvou střílení nedozvíme přesnou příčinu, těm mrtvým je to jedno.
Žijeme v době informační expanse. Stačí jeden post na Instagramu, Twitteru apod. a během vteřin jej sdílí tisíce lidí. V minulosti hospodské žvásty slyšelo jen několik jedinců a ti věděli, že Franta to má v hlavě trochu zpřeházené. Nyní tento Franta může svým postojem někomu váhajícímu dodat kuráž, aby v rámci „čehosi“ zaskočil do nákupního centra s amonálem a spustil řež.
Pokud se na sítích odehrávají půtky ve smyslu „kdo je větší blbec“, mnoho se neděje, koneckonců to vídáme i v poslanecké sněmovně. Pokud však někdo začne razit teorii o čistém češství (což je mimochodem kolosální pitomost, protože nikdo takový neexistuje), pokud někdo začne směřovat část občanů do plynových komor či řešit „jejich konečnou otázku“, pokud někdo podněcuje stejně mentálně vybavené spoluobčany k činu, musí stát nekompromisně jednat.
Pevně věřím, že tento pán dostane exemplární trest v mezích zákonné normy, aby jeho sympatizanti, přátelé a soukmenovci poněkud vychladli. Nějaké žvásty o dohodě viny a trestu, snížené příčetnosti při psaní podobných zhovadilostí, by měl soud smést ze stolu.
V opačném případě hrozí další katastrofa.
Tomáš Vodvářka
Tak Palestinu bychom měli... a co dál?
Dne 22.9.2025 francouzský president E. Macron slavnostně uznal stát Palestina. A co další? Jsou na řadě?
Tomáš Vodvářka
Nová nemoc - Posedlost z Israele
Nejsem si jist, bude-li v příštím vydání mezinárodní klasifikace nemocí uvedena jako další entita. Měla by být.
Tomáš Vodvářka
Tak nám zapíchli Vueltu, paní Müllerová
řekl by Josef Švejk své domácí, pokud by se v hostinci U kalicha podařilo dát na stěnu velkoplošnou obrazovku.
Tomáš Vodvářka
Zápisky zoufalého lékaře - stres v práci.
Řada povolání sebou nese stres. A ruku na srdce - medicína je na předním místě, což nese nepředvídatelné důsledky.
Tomáš Vodvářka
Zkrátíme čekací doby u lékaře
Úderné heslo, které nyní oblepuje naši českou kotlinu a má za účel vhození lístku ANO do urny. A bude líp.
