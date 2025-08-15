Ubohá Margit
Mám rád český humor, je podobný židovskému a je jen málo uchopitelný jinými národy. Umíme si dělat srandu ze sebe a také velmi vtipně s porcí ironie a černého humoru z věcí vezdejších okolo nás.
Je to samozřejmě kapka v moři předvolebního klokotu, jméno torpidní poslankyně ANO Margit Balaštíkové dnes zná každý, kdo si pustí zprávy či koukne do kompu. Za rok to budou jen promile, vstanou noví bojovníci, noví zaklekávači atd.
Internet se baví, jsa zaplaven odkazy na onu „válku Roseových“.
Ne, že by Margit byla první rozlícenou ženou, která jsouce ponížena náhradou za mladší a nejspíše atraktivnější u stolu i v loži, provádí neskutečné kroky k likvidaci toho bídáka, nicméně lze nalézt jisté originální prvky, typické pro českou kotlinku.
Odstřelit mazlíčka nové frajli svého ex může být za jistých okolností báječná pomsta. Místo rozdychtěné žínky, jež se v průsvitném dráždivém prádelku s prosecem v ruce těší až milec dorazí ze šichty domů, najdeme hromádku neštěstí, zničenou tvář, v níž se zračí tragika právě zjištěného stavu věcí, že roztomilý gaučák ji už neolízne tvář a nebude radostně vrtět ocáskem při drbání ouška. Že za těchto okolností místo radovánek v loži bude na řadě výběr z potentních antidepresiv, je celkem jisté. Takže ten její ex bude mít nějakou dobu utrum.
Jelikož naše zákony za těchto okolností – k odstřelu „škodné“ nedošlo – na ni nemají páky, vše by dopadlo dobře, nebýt rozhodnutí jejího guru, že tohle ne. Po 12 letech oddané služby ji za 2 hodiny po zjištění této skutečnosti navždy zapudil. A to bez ohledu na mínění členů hnutí, které se presentuje jako demokratické a tedy kolektivní a jež by mělo po řádném posouzení vydat verdikt, jestli Margit ano (a současně ANO), nebo ne. Zdá se, že tomu až tak nejspíše není, že jde o jiný stranický mechanismus a tím je slovo vůdce. Že řečeno slovy Limonádového Joe „se mnou přijde zákon, Margit“.
Přitom Margit do té doby nedělala nic, co by se v jejím milovaném hnutí nedělo. Klekání na firmy je letitý stranický kolorit / Odkaz/
Ona v rámci své rozlícenosti jen zaúkolovala Krajskou hygienickou stanici, aby ve firmě toho bídáka provedla patřičnou razii a poněkud mu snížila obnos v kešeni a náladu. Odkaz
Což, jak plyne z let minulých, kdy financím vládli její současní bratři a sestry v triku, byla celkem oblíbená sportovní disciplína a ona maně předpokládala, že i pro ni platí „Quod licet Jovi, non licet bovi“. Zdá se, že její případ určuje jisté hranice, kdo ještě v hnutí může a kam a komu je to zapovězeno.
Ubohá Margit. Kdyby to jen věděla, tak by šachy s Krajskou hygienou by bohatě stačily na sladkou pomstu. Vždyť měla v pácu ministerstvo.....
Zatracenej čokl....
Tomáš Vodvářka
